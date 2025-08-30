יום שבת, 30.08.2025 שעה 14:14
ליגה ספרדית 25-26
60-72ויאריאל1
62-62ברצלונה2
60-42ריאל מדריד3
62-42אתלטיק בילבאו4
64-43חטאפה5
52-43אלצ'ה6
52-33בטיס7
42-43ולנסיה8
43-42אספניול9
32-32ראיו וייקאנו10
32-22אלאבס11
31-12אוססונה12
23-32ריאל סוסיאדד13
24-23סלטה ויגו14
13-22אתלטיקו מדריד15
14-12מיורקה16
05-32סביליה17
07-33לבאנטה18
05-02אוביידו19
08-12ג'ירונה20

"לופס? אהיה שמח מאוד כשחלון ההעברות ייסגר"

מאמן ברצלונה, פליק, לפני ראיו וייקאנו: "דיברתי עם פרמין ואני משוכנע שהוא ימשיך. גאבי? הוא מרגיש טוב יותר היום, נקווה שיהיה זמין מול ולנסיה"

|
האנזי פליק (IMAGO)
האנזי פליק (IMAGO)

מאמן ברצלונה האנזי פליק דיבר לקראת המשחק מול ראיו וייקאנו והתייחס למצב הסגל שלו, לסוגיית פרמין לופס ולפציעה של גאבי. פליק שמר על קו ענייני והדגיש כי הוא מתמקד אך ורק בהכנת קבוצתו למרות הרעש סביב שוק ההעברות.

לגבי חלון ההעברות, שנסגר יומיים לאחר פתיחת הליגה, אמר פליק: "זה תמיד נושא מעניין, אבל זה לא בידיים שלי; זה תלוי באחרים. נשארו עוד יומיים, וזה לטובה". המאמן הבהיר שהוא מעדיף להתרכז בהיבט המקצועי ולא במה שקורה מאחורי הקלעים.

על תנאי הדשא באצטדיון וייקאס, שנחשב לאחד הקטנים והקשים בליגה, אמר המאמן: "לא, זה משהו שאנחנו לא יכולים לשנות. אנחנו צריכים לשחק באותו אופן כמו ראיו. זה לא משפיע עלינו".

בהתייחסו לגאבי, שנפצע בברך שבה עבר ניתוח, נתן פליק חדשות מעודדות: "אנחנו מקווים שהוא יחזור מול ולנסיה. זה תלוי בקצב ההתקדמות שלו. הוא השתפר מאתמול להיום. הוא צריך לעבוד ולהמתין להתקדמות".

גאבי (רויטרס)גאבי (רויטרס)

אחת הסוגיות הגדולות ביותר עבור ברצלונה בימים האחרונים היא עתידו של פרמין לופס. פליק נשאל עליו והתבטא באופן ברור: "כרגע הוא כאן. דיברתי איתו ואני משוכנע שהוא יישאר. בסופו של דבר, אני לא יודע מה יקרה. הוא כאן, ואני אהיה שמח כשהחלון ייסגר".

פליק הוסיף עוד על הקשר הצעיר: "אמרתי לו את דעתי. שחקנים ואנשים סביבם חושבים דברים. יש אנשים שאולי יודעים יותר, אבל אני שמח שפרמין משחק אצלנו, והוא הראה את זה בעונה שעברה. הסגנון שלו שונה משל אחרים, והוא יכול לעזור לנו מאוד, הוא שחקן חשוב עבורנו”.

פרמין לופס (IMAGO)פרמין לופס (IMAGO)

על מצב הקבוצה באופן כללי, פליק אמר: "היה חשוב להתחיל עם שש נקודות, אבל אנחנו רוצים לנצח גם את המשחק השלישי. ראיו עושה עבודה מצוינת; הם יודעים על מה הם משחקים, גם בהתקפה וגם בהגנה. זה יהיה משחק קשה, והדשא שם לא גדול כמו באצטדיונים אחרים".

