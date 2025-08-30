מתי סיטי בברנבאו? פורסמו תאריכי הצ'מפיונס

הגרלת ליגת האלופות שהתקיימה השבוע סיפקה לנו כמות גדולה של מפגשי ענק כבר בשלב הליגה בזכות הפורמט החדש, והיום (שבת) אופ”א פרסמה את לוח הזמנים המלא של התחרות. זה הזמן לפתוח יומנים ולסמן את התאריכים של כל המשחקים המרכזיים.

במוקד ההגרלה הייתה ריאל מדריד כרגיל, שקיבלה שתיים מהקבוצות הגדולות באנגליה. אצל ליברפול היא תתארח בתאריך 4 בנובמבר כשאת ארלינג הולאנד ומנצ’סטר סיטי תארח בתאריך 10 בדצמבר. הביקור של צ’אבי אלונסו אצל דן גלזר, עופרי ארד וקייראט ב-30 בספטמבר.

בנוסף, ברצלונה תפגוש את אלופת אירופה פאריס סן ז’רמן למשחק מרתק בבית בתאריך 1 באוקטובר, ערב יום הכיפורים. כשהקטלונים יצאו למשחק חוץ אצל צ’לסי בתאריך 25 בנובמבר. את הקמפיין עצמו האנזי פליק וחניכיו יפתחו מול ניוקאסל בחוץ, ביום חמישי 18 בספטמבר.

שחקני ברצלונה מאושרים (La Liga)

בין המשחקים המרכזיים הנוספים: פ.ס.ז’ תארח את באיירן מינכן ב-4 בנובמבר כשהבווארים יתארחו אצל ארסנל בתאריך 26 בנובמבר. שחזור הסופרקאפ האירופי בין אלופת אירופה פ.ס.ז’ לזוכת הליגה האירופית טוטנהאם יתקיים בתאריך 26 בנובמבר.

לוח המשחקים המלא של הקבוצות מדרג 1 ו-2

מחזור ראשון

שלישי 16.9.2025

19:45 אתלטיק בילבאו – ארסנל

19:45 פ.ס.וו איינדהובן – אוניון סן-ז’ילואז’

22:00 יובנטוס – בורוסיה דורטמונד

22:00 ריאל מדריד – מארסיי

22:00 בנפיקה – קרבאח

22:00 טוטנהאם – ויאריאל

רביעי 17.9.2025

19:45 אולימפיאקוס – פאפוס

19:45 סלביה פראג – בודו/גלימט

22:00 אייאקס – אינטר

22:00 באיירן מינכן – צ’לסי

22:00 ליברפול – אתלטיקו מדריד

22:00 פאריס סן ז’רמן – אטאלנטה

חמישי 18.9.2025

19:45 קלאב ברוז’ – מונאקו

19:45 קופנהאגן – לברקוזן

22:00 פרנקפורט – גלאטסראיי

22:00 מנצ’סטר סיטי – נאפולי

22:00 ניוקאסל – ברצלונה

22:00 ספורטינג ליסבון – קייראט

מחזור שני

שלישי 30.9.2025

19:45 אטאלנטה – קלאב ברוז’

19:45 קייראט – ריאל מדריד

22:00 אתלטיקו מדריד – פרנקפורט

22:00 צ’לסי – בנפיקה

22:00 אינטר – סלביה פראג

22:00 בודו/גלימט – טוטנהאם

22:00 גלאטסראיי – ליברפול

22:00 מארסיי – אייאקס

22:00 פאפוס – באיירן

רביעי 1.10.2025

19:45 קרבאח – קופנהאגן

19:45 אוניון סן-ז’ילואז’ – ניוקאסל

22:00 ארסנל – אולימפיאקוס

22:00 מונאקו – מנצ’סטר סיטי

22:00 לברקוזן – פ.ס.וו איינדהובן

22:00 דורטמונד – אתלטיק בילבאו

22:00 ברצלונה – פאריס סן ז’רמן

22:00 נאפולי – ספורטינג ליסבון

22:00 ויאריאל – יובנטוס

מחזור שלישי

שלישי 21.10.2025

19:45 ברצלונה – אולימפיאקוס

19:45 קייראט – פאפוס

22:00 ארסנל – אתלטיקו מדריד

22:00 לברקוזן – פאריס סן ז’רמן

22:00 קופנהאגן – דורטמונד

22:00 ניוקאסל – בנפיקה

22:00 פ.ס.וו איינדהובן – נאפולי

22:00 אוניון סן-ז’ילואז’ – אינטר

22:00 ויאריאל – מנצ’סטר סיטי

רביעי 22.10.2025

19:45 אתלטיק בילבאו – קרבאח

19:45 גלאטסראיי – בודו/גלימט

22:00 מונאקו – טוטנהאם

22:00 אטאלנטה – סלביה פראג

22:00 צ’לסי – אייאקס

22:00 פרנקפורט – ליברפול

22:00 באיירן – קלאב ברוז’

22:00 ריאל מדריד – יובנטוס

22:00 ספורטינג ליסבון – מארסיי

מחזור רביעי

שלישי 4.11.2025

19:45 סלביה פראג – ארסנל

19:45 נאפולי – פרנקפורט

22:00 אתלטיקו מדריד – אוניון סן-ז’ילואז’

22:00 בודו/גלימט – מונאקו

22:00 יובנטוס – ספורטינג ליסבון

22:00 ליברפול – ריאל מדריד

22:00 אולימפיאקוס – פ.ס.וו איינדהובן

22:00 פאריס סן ז’רמן – באיירן

22:00 טוטנהאם – קופנהאגן

רביעי 5.11.2025

19:45 פאפוס – ויאריאל

19:45 קרבאח – צ’לסי

22:00 אייאקס – גלאטסראיי

22:00 קלאב ברוז’ – ברצלונה

22:00 אינטר – קייראט

22:00 מנצ’סטר סיטי – דורטמונד

22:00 ניוקאסל – אתלטיק בילבאו

22:00 מארסיי – אטאלנטה

22:00 בנפיקה – לברקוזן

מחזור חמישי

שלישי 25.11.2025

19:45 אייאקס – בנפיקה

19:45 גלאטסראיי – אוניון סן-ז’ילואז’

22:00 דורטמונד – ויאריאל

22:00 צ’לסי – ברצלונה

22:00 בודו/גלימט – יובנטוס

22:00 מנצ’סטר סיטי – לברקוזן

22:00 מארסיי – ניוקאסל

22:00 סלביה פראג – אתלטיק בילבאו

22:00 נאפולי – קרבאח

רביעי 26.11.2025

19:45 קופנהאגן – קייראט

19:45 פאפוס – מונאקו

22:00 ארסנל – באיירן

22:00 אתלטיקו מדריד – אינטר

22:00 פרנקפורט – אטאלנטה

22:00 ליברפול – פ.ס.וו איינדהובן

22:00 אולימפיאקוס – ריאל מדריד

22:00 פאריס סן ז’רמן – טוטנהאם

22:00 ספורטינג ליסבון – קלאב ברוז’

מחזור שישי

שלישי 9.12.2025

17:30 קייראט – אולימפיאקוס

19:45 באיירן – ספורטינג ליסבון

22:00 מונאקו – גלאטסראיי

22:00 אטאלנטה – צ’לסי

22:00 ברצלונה – פרנקפורט

22:00 אינטר – ליברפול

22:00 פ.ס.וו איינדהובן – אתלטיקו מדריד

22:00 אוניון סן-ז’ילואז’ – מארסיי

22:00 טוטנהאם – סלביה פראג

רביעי 10.12.2025

19:45 קרבאח – אייאקס

19:45 ויאריאל – קופנהאגן

22:00 אתלטיק בילבאו – פאריס סן ז’רמן

22:00 לברקוזן – ניוקאסל

22:00 דורטמונד – בודו/גלימט

22:00 קלאב ברוז’ – ארסנל

22:00 יובנטוס – פאפוס

22:00 ריאל מדריד – מנצ’סטר סיטי

22:00 בנפיקה – נאפולי

מחזור שביעי

שלישי 20.1.2026

17:30 קייראט – קלאב ברוז’

19:45 בודו/גלימט – מנצ’סטר סיטי

22:00 קופנהאגן – נאפולי

22:00 אינטר – ארסנל

22:00 אולימפיאקוס – לברקוזן

22:00 ריאל מדריד – מונאקו

22:00 ספורטינג ליסבון – פאריס סן ז’רמן

22:00 טוטנהאם – דורטמונד

22:00 ויאריאל – אייאקס

רביעי 21.1.2026

19:45 גלאטסראיי – אתלטיקו מדריד

19:45 קרבאח – פרנקפורט

22:00 אטאלנטה – אתלטיק בילבאו

22:00 צ’לסי – פאפוס

22:00 באיירן – אוניון סן-ז’ילואז’

22:00 יובנטוס – בנפיקה

22:00 ניוקאסל – פ.ס.וו איינדהובן

22:00 מארסיי – ליברפול

22:00 סלביה פראג – ברצלונה

מחזור שמיני

שלישי 28.1.2026

22:00 אייאקס – אולימפיאקוס

22:00 ארסנל – קייראט

22:00 מונאקו – יובנטוס

22:00 אתלטיק בילבאו – ספורטינג ליסבון

22:00 אתלטיקו מדריד – בודו/גלימט

22:00 לברקוזן – ויאריאל

22:00 דורטמונד – אינטר

22:00 קלאב ברוז’ – מארסיי

22:00 פרנקפורט – טוטנהאם

22:00 ברצלונה – קופנהאגן

22:00 ליברפול – קרבאח

22:00 מנצ’סטר סיטי – גלאטסראיי

22:00 פאפוס – סלביה פראג

22:00 פאריס סן ז’רמן – ניוקאסל

22:00 פ.ס.וו איינדהובן – באיירן

22:00 אוניון סן-ז’ילואז’ – אטאלנטה

22:00 בנפיקה – ריאל מדריד

22:00 נאפולי – צ’לסי