יום שבת, 30.08.2025 שעה 17:57
כדורגל עולמי  >> ליגה אנגלית
ליגה אנגלית 25-26
71-73צ'לסי1
60-62ארסנל2
60-52טוטנהאם3
64-72ליברפול4
42-42נוטינגהאם פורסט5
32-42מנצ'סטר סיטי6
32-32סנדרלנד7
31-22אברטון8
34-32בורנמות'9
33-22ברנטפורד10
33-22ברנלי11
35-12לידס12
21-12קריסטל פאלאס13
24-23פולהאם14
13-22ניוקאסל15
12-12מנצ'סטר יונייטד16
11-02אסטון וילה17
13-12ברייטון18
05-02וולבס19
08-12ווסטהאם20

חי: טוטנהאם - בורנמות 1:0, יונייטד - ברנלי 0:1

ליגה אנגלית, מחזור 3: התרנגולים נקלעו לפיגור מוקדם משער של אבנליסון. במקביל, השדים האדומים עלו ליתרון מול העולה החדשה משער עצמי של ג'וש קאלן

|
מיקי ואן דה ון חוסם את מרקוס טברנייר (רויטרס)
מיקי ואן דה ון חוסם את מרקוס טברנייר (רויטרס)

המחזור השלישי בליגה האנגלית ממשיך בשעה זו עם ארבעה משחקים במקביל, ובמוקד - טוטנהאם פוגשת את בורנמות ומנצ’סטר יונייטד מארחת את ברנלי. בנוסף, אברטון מתארחת אצל וולבס, וסנדרלנד מארחת את ברנטפורד.

טוטנהאם – בורנמות 1:0

המארחת תחת תומאס פראנק נראית נהדר בפתיחת העונה כשהיא היחידה לצד ליברפול וארסנל שעדיין מושלמת. מנגד, האורחת הרשימה במשחק מול ליברפול שבו הפסידה בסוף, והמשיכה לניצחון נגד וולבס כשהיא לא מתכננת לעשות חיים קלים.

דקה 5, שער! בורנמות עלתה ל-0:1 מוקדם: טעות גדולה בהגנת טוטנהאם, שהותירה את אבנליסון פנוי ממסירה של מרקוס סנסי. החלוץ הצליח לבעוט כדור שפגע בבלם התרנגולים כריסטיאן רומרו וחדר אל הרשת.

אבנליסון בועט לשער (רויטרס)אבנליסון בועט לשער (רויטרס)
שחקני בורנמותשחקני בורנמות' חוגגים (רויטרס)
אבנילסון. הראשון להכניע את טוטנהאם העונה בליגה (רויטרס)אבנילסון. הראשון להכניע את טוטנהאם העונה בליגה (רויטרס)

מנצ’סטר יונייטד – ברנלי 0:1

השדים האדומים פתחו את העונה ברגל שמאל עם הפסד לארסנל ותיקו מול פולהאם, כשבמשחקם האחרון הובכו על ידי גרימסי מהליגה הרביעית והודחו מגביע הליגה. כעת הם מחפשים להשיג ניצחון ראשון ולהתחיל לייצר מומנטום חיובי, כשמנגד העולה החדשה אחרי ניצחון ראשון בליגה מול סנדרלנד מנסה להפתיע.

דקה 27, שער! מנצ’סטר יונייטד עלתה ל-0:1: כדור חופשי של ברונו פרננדס מצא את ראשו של קאסמירו, שנגח למשקוף. הכדור החוזר פגע בג’וש קאלן, מרטין דוברבקה ניסה להציל מהקו ברגע האחרון, אבל הזמזם זימזם ונתן לשדים האדומים שער יתרון.

וולבס – אברטון 2:1

הכחולים ניצחו את משחק הפתיחה באצטדיון החדש ומקווים לייצר מומנטום בזכות הרכש הרב. מנגד, הזאבים עדיין ללא נקודה בליגה, אך ניצחו את ווסטהאם בגביע הליגה ויקוו לייצר מומנטום.

דקה 7, שער! אברטון עלתה ליתרון: חילופי מסירות של הטופיז הובילו את הכדור אל ויטאלי מיקולנקו, שהגביה לרחבה ומצא את ג’ק גריליש. הרכש הנוצץ של אברטון שלח נגיחה רוחבית שהגיעה אל בטו שמקרוב הכניע את שוער וולבס בדרך ל-0:1.

בטו נוגח לרשת (רויטרס)בטו נוגח לרשת (רויטרס)
בטו חוגג שער ליגה ראשון לעונה (רויטרס)בטו חוגג שער ליגה ראשון לעונה (רויטרס)
בטו מחבק את גבטו מחבק את ג'ק גריליש (רויטרס)

דקה 22, שער! וולבס חזרה למשחק והשוותה ל-1:1: אחרי שני מחזורים וקצת, הזאבים מצאו את הרשת. זאת בזכות מסירת רוחב גדולה של מרשל מונטסי אל וואנג הי-צ’אן, שניצל חולמנות גדולה בהגנת האורחת כדי להכניע את ג’ורדן פיקפורד ולהשוות את התוצאה.

וואנג הי צוואנג הי צ'אן בועט לשער (רויטרס)
וואנג הי צוואנג הי צ'אן חוגג (רויטרס)
שחקני וולבס חוגגים לראשונה העונה (רויטרס)שחקני וולבס חוגגים לראשונה העונה (רויטרס)

דקה 33, שער! היתרון שב אל אברטון שעלתה ל-1:2: איזו התקפה מופלאה של האורחת! מסירה רדפה מסירה והגיעה אל קירנן דוסברי הול, שרץ לרחבה אחרי כדור עומק קצר של גריליש. שחקן הרכש מצ’לסי הוציא רוחב, אל כובש השער הראשון בטו, שפתח רגליים ומאחוריו חיכה אילימן אנדיאיי שמול שער נקי כבש את השני של קבוצתו.

אילימן אנדיאיי כובש מקרוב (רויטרס)אילימן אנדיאיי כובש מקרוב (רויטרס)
אילימן אנדיאיי רץ לחגוג בטירוף (רויטרס)אילימן אנדיאיי רץ לחגוג בטירוף (רויטרס)
החיה שבאילימן אנדיאיי פורצת (רויטרס)החיה שבאילימן אנדיאיי פורצת (רויטרס)

סנדרלנד – ברנטפורד 0:0

העולה החדשה הרשימה בבית מול ווסטהאם, אך התקשתה בחוץ מול ברנלי, וכעת מקווה להמשיך ולנצל את הביתיות. מנגד, האורחת עוד מתארגנת לאחר מכירת חלק מהותי מהסגל והחלפת המאמן, כשהיא מקווה לייצר משהו חדש אחרי הניצחון המרשים מול אסטון וילה במחזור הקודם.

דקה 22: ברנטפורד כבר הצליחה לעלות ליתרון, כשהקפטן נתן קולינס מצא במסירת אמן את הרכש הגדול של הדבורים, דאנגו אוואטרה, שהצליח לרוץ עד לשער ולכבוש, אלא שלאחר בדיקה הגול נפסל בטענת נבדל.

דאנגו אוואטרה מכניע את קמאר רופס (רויטרס)דאנגו אוואטרה מכניע את קמאר רופס (רויטרס)
