יום שבת, 30.08.2025 שעה 13:13
כדורסל ישראלי  >> ליגת ווינר סל
ליגת ווינר סל 25-26
00-00עירוני רעננה
00-00הפועל חולון
00-00עירוני רמת גן
00-00מכבי ת"א
00-00גלבוע/גליל
00-00הפועל ירושלים
00-00מכבי ראשל"צ
00-00בני הרצליה
00-00עירוני קריית אתא
00-00הפועל ב"ש/דימונה
00-00הפועל עפולה
00-00הפועל גליל עליון
00-00הפועל ת"א
00-00עירוני נס ציונה

לקראת חתימה במכבי ת"א: אומורואי נחת בארץ

כפי שפורסם לראשונה ב-ONE: חלק נוסף בסגל של קטש בדרך, כאשר הסנטר הניגרי בן ה-23 (2.11 מטרים) שסיכם אצל הצהובים נחת הבוקר בישראל לקראת המעבר

|
קליפורד אומורואי (רויטרס)
קליפורד אומורואי (רויטרס)

מכבי תל אביב בדרך לצרף את אחד מהחלקים האחרונים בפאזל. כפי שפורסם לראשונה ב-ONE, הסנטר קליפורד אומורואי בדרך לצהובים וכבר נחת הבוקר בישראל לקראת החתימה אצל מחזיקת הגביע, אצלה הוא סיכם את תנאיו. מדובר בסנטר ניגרי גבוה במיוחד, שמתנשא לגובה של שני מטרים ו-11 סנטימטרים.

אומורואי הוא בן 23 ואת החמש השנים האחרונות הוא העביר במכללות, ארבע במכללת ראטגרס ואחת באלבמה, כאשר אצל האחרונה הוא בילה בעונה החולפת. בדראפט האחרון הוא לא נבחר, ולכן לא מן הנמנע שיגיע לאירופה.

בעונה האחרונה באלבמה הוא העמיד ממוצעים של 7.9 נקודות, 6.5 ריבאונדים, 0.9 אסיסטים ו-1.1 חסימות ב-19.2 דקות לערב, ב-73.4% מהשדה. עונת השיא הייתה ב-2022/23 כשהיה בראטגרס, אצלה רשם 13.2 נקודות, 9.6 ריבאונדים ו-2.1 חסימות בממוצע לערב במעל 30 דקות להתמודדות.

קליפורד אומורואי (IMAGO)קליפורד אומורואי (IMAGO)

כאמור, קיץ עמוס ביותר עבר על מכבי תל אביב, שנפרדה מלא מעט צירים מרכזיים כמו רוקאס יוקובאיטיס וחסיאל ריברו, והביאה לא מעט שמות נוצצים כמו לוני ווקר, אושיי בריסט וג’ף דאוטין ג’וניור, בנוסף למספר שחקנים מעניינים כמו אורוש טריפונוביץ’, טי ג’יי ליף וגור לביא. נותר סנטר, ואולי הצהובים מצאו אותו בדמות הניגרי מהמכללות בארה”ב.

כזכור, המועדון כבר פתח את האימונים לעונה זו עם רוב הסגל, להוציא את מי שנמצא במשימות לאומיות עם הנבחרת, וכמובן ללא סנטר אחד שעדיין חסר. המטרה של מכבי תל אביב היא ללא ספק לצרף סנטר בהקדם האפשרי, כדי שיוכל כבר להתחיל להתאמן עם המועדון ולהכיר את חבריו החדשים לפני שהעונה מתחילה באופן רשמי.

קליפורד אומורואי (IMAGO)קליפורד אומורואי (IMAGO)
הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןספיד מקבל קלף נדיר בשידור ואז הכל קרס
ספיד מקבל קלף נדיר בשידור ואז הכל קרסנגןהכוכב של ברצלונה באיקאה: קמצן או צנוע?
הכוכב של ברצלונה באיקאה: קמצן או צנוע?נגןמרסלו מציג טריק חדש: מה הכי קשה לדעתכם?
מרסלו מציג טריק חדש: מה הכי קשה לדעתכם?נגןהילד מאוהב: לאמין ימאל מציג את בת הזוג
הילד מאוהב: לאמין ימאל מציג את בת הזוג
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */