 בית 1 
6224-2783טורקיה1
4133-1782סרביה2
4256-2183לטביה3
3130-1312פורטוגל4
2154-1282צ'כיה5
2170-1342אסטוניה6
 בית 2 
6204-2823ליטא1
4159-2112גרמניה2
4169-2022פינלנד3
3294-2103מונטנגרו4
2198-1732שבדיה5
2203-1492אנגליה6
 בית 3 
264-911בוסניה1
269-831גאורגיה2
266-751יוון3
175-661איטליה 4
183-691ספרד 5
191-641קפריסין6
 בית 4 
264-921צרפת1
271-831ישראל2
295-1051פולין3
1105-951סלובניה4
183-711איסלנד5
192-641בלגיה6

"עלול להרוס את הכימיה": בלגן סביב מיציץ'

שחקנה של הפועל מושך אש בסרביה בעקבות עימות עם מאמנו שלאחר מהלכים לא טובים התעצבן: "מה הבעיה שלך?" מאמן העבר טען: "לא צריך לצפות ליותר דקות"

|
וסיליה מיציץ' (רויטרס)
וסיליה מיציץ' (רויטרס)

נבחרת סרביה החזקה מצליחה בינתיים לשייט בשלב הבתים עם שני ניצחונות במשחקי הפתיחה, אך דווקא אחרי הניצחון מול פורטוגל אמש (שישי) הבלגן חוגג, כשבמוקד עומדים שחקנה החדש של הפועל תל אביב וסיליה מיציץ’, ומאמנו סבטיסלב פשיץ’.

הרכש הנוצץ של הפועל ת”א התקשה להביא את עצמו עד כה לידי ביטוי, ואתמול זכה לתשע דקות בלבד. עושה רושם כי הסיבה לכך אינה מקצועית, לאחר העימות שהתרחש עם מאמנו במשחק האחרון.

מיציץ’ התחיל את הרבע הרביעי על הפרקט, ובפעולה תמוהה החטיא זריקה הרחק מעבר לקו השלשה למרות שנותרו 20 שניות לשעון ההתקפה. לאחר ההחטאה, השחקן פספס כדור שעל פי התקשורת הסרבית “עבר לו דרך הידיים”.

המהלכים הללו הובילו להורדה שלו אל הספסל, ממנה הוא לא שב, כשבזמן שירד לספסל פשיץ’ תועד אומר לו “ואסו, מה הבעיה שלך?” כשהשחקן השיב, אך דבריו לא נתפסו במצלמות.

תחילה מיציץ’ ירד לספסל, ואחר כך עבר לשבת מאחוריו כשהוא תועד בהמשך המשחק בוויכוח שהתלהט על הספסל. למרות הפתיחה החלקה, עושה רושם כי לא הכל ורוד בסרביה כשכוכב הפועל ת”א הטרי נמצא במוקד הבלגן.

מאמן העבר ולאדה ג’ורוביץ’ התייחס לסיטואציה בטור שלו בסרביה: “הוא מתוסכל, שיחק מעט, לא הגיע מוכן לטורניר ואם לוקחים בחשבון את הפציעה שלו, הוא לא צריך לצפות ליותר דקות. מיציץ’ עלול להרוס את הכימיה והאווירה הטובה עם הגישה הזו”.

