"עלול להרוס את הכימיה": בלגן סביב מיציץ'

נבחרת סרביה החזקה מצליחה בינתיים לשייט בשלב הבתים עם שני ניצחונות במשחקי הפתיחה, אך דווקא אחרי הניצחון מול פורטוגל אמש (שישי) הבלגן חוגג, כשבמוקד עומדים שחקנה החדש של הפועל תל אביב וסיליה מיציץ’, ומאמנו סבטיסלב פשיץ’.

הרכש הנוצץ של הפועל ת”א התקשה להביא את עצמו עד כה לידי ביטוי, ואתמול זכה לתשע דקות בלבד. עושה רושם כי הסיבה לכך אינה מקצועית, לאחר העימות שהתרחש עם מאמנו במשחק האחרון.

מיציץ’ התחיל את הרבע הרביעי על הפרקט, ובפעולה תמוהה החטיא זריקה הרחק מעבר לקו השלשה למרות שנותרו 20 שניות לשעון ההתקפה. לאחר ההחטאה, השחקן פספס כדור שעל פי התקשורת הסרבית “עבר לו דרך הידיים”.

המהלכים הללו הובילו להורדה שלו אל הספסל, ממנה הוא לא שב, כשבזמן שירד לספסל פשיץ’ תועד אומר לו “ואסו, מה הבעיה שלך?” כשהשחקן השיב, אך דבריו לא נתפסו במצלמות.

תחילה מיציץ’ ירד לספסל, ואחר כך עבר לשבת מאחוריו כשהוא תועד בהמשך המשחק בוויכוח שהתלהט על הספסל. למרות הפתיחה החלקה, עושה רושם כי לא הכל ורוד בסרביה כשכוכב הפועל ת”א הטרי נמצא במוקד הבלגן.

מאמן העבר ולאדה ג’ורוביץ’ התייחס לסיטואציה בטור שלו בסרביה: “הוא מתוסכל, שיחק מעט, לא הגיע מוכן לטורניר ואם לוקחים בחשבון את הפציעה שלו, הוא לא צריך לצפות ליותר דקות. מיציץ’ עלול להרוס את הכימיה והאווירה הטובה עם הגישה הזו”.