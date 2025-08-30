יום שבת, 30.08.2025 שעה 12:54
ליגת העל Winner 25-26
30-41מכבי חיפה1
32-41הפועל ב"ש2
31-21בית"ר ירושלים3
31-21הפועל ת"א4
31-21מ.ס אשדוד5
30-11עירוני טבריה6
00-00הפועל פ"ת7
00-00מכבי ת"א8
02-11בני סכנין9
02-11עירוני ק"ש10
02-11הפועל ירושלים11
01-01הפועל חיפה12
04-21מכבי נתניה13
04-01מכבי בני ריינה14

כולל מחמאות לבליץ': ביוון מתכוננים למכבי ת"א

אחרי ההגרלה עם פאוק, התקשורת היוונית נזכרה בקשר ששיחק בעבר באולימפיאקוס ("הכי יקר בסגל של אלופת ישראל") והתייחסה גם לתקציב הצהובים ואנגלידיס

|
כריסטיאן בליץ' (רדאד ג'בארה)
כריסטיאן בליץ' (רדאד ג'בארה)

בתקשורת היוונית עסקו בהרחבה בהגרלת הליגה האירופית, שם הוצבה מכבי תל אביב מול פאוק סלוניקי, והציגו ניתוח מקיף של הקבוצה הישראלית.

באתרי הספורט ביוון הזכירו כי מכבי תל אביב חוגגת השנה 120 שנות קיום ונחשבת ל"מועדון ההיסטורי ביותר בישראל". הם הדגישו את כמות התארים המרשימה: 26 אליפויות, 24 גביעים ושמונה זכיות באלוף האלופים. עם זאת, הוסיפו כי תקציבה של מכבי "אינו עולה על 30 מיליון אירו", סכום שנחשב מצומצם ביחס ליריבותיה האירופיות.

בכתבות סקרו גם את הדרך של הצהובים למפעל: ההדחה המוקדמת במוקדמות ליגת האלופות מול פאפוס הקפריסאית, לאחר 1:1 בחוץ והפסד 1:0 בבית, ולאחר מכן את ההעפלה לליגה האירופית לאחר שניצחו את האמרון ספרטנס ממלטה פעמיים (1:2 ו־1:3) וגם עברו את דינמו קייב בפלייאוף עם ניצחון 1:3 והפסד 1:0.

שחקני מכבי תל אביב (האתר הרשמי של מכבי ת"א)שחקני מכבי תל אביב (האתר הרשמי של מכבי ת"א)

על העונה שעברה באירופה נכתב ביוון כי היא הסתיימה באכזבה גדולה: "מכבי נתקעה במקום ה־29 עם שש נקודות בלבד ולא הצליחה להמשיך את דרכה". גם בפתיחת העונה הנוכחית הזכירו היוונים את ההפסד 2:1 להפועל באר שבע באלוף האלופים.

מי שהוגדר כשחקן המוביל של מכבי היה לא אחר מאשר כריסטיאן בליץ', עליו נכתב: "הקשר ההגנתי ששיחק באולימפיאקוס וזכה עמה בגביע היווני, הוא השחקן היקר ביותר בסגל של מכבי תל אביב ומוערך ב־3.5 מיליון אירו". בנוסף הזכירו ביוון פרט פיקנטי על הקשר בין שני המועדונים, כאשר יו"ר פאוק לשעבר היה לא אחר מג’ק אנגלידיס.

