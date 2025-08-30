יום שבת, 30.08.2025 שעה 12:53
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
30-41מכבי חיפה1
32-41הפועל ב"ש2
31-21בית"ר ירושלים3
31-21הפועל ת"א4
31-21מ.ס אשדוד5
30-11עירוני טבריה6
00-00הפועל פ"ת7
00-00מכבי ת"א8
02-11בני סכנין9
02-11עירוני ק"ש10
02-11הפועל ירושלים11
01-01הפועל חיפה12
04-21מכבי נתניה13
04-01מכבי בני ריינה14

הטעיה? שועה לא תורגל בהרכב בית"ר מול חיפה

גם מיכה, מורוזוב וקאני תורגלו עם ההרכב השני, במועדון נחושים: "לא מאפשרים לדיבורים מיותרים ורעשים לחדור לחדר ההלבשה". קאני צפוי לעבור לירוקים

|
ירדן שועה (שחר גרוס)
ירדן שועה (שחר גרוס)

דריכות בבית״ר ירושלים, שהשלימה הבוקר את ההכנות למשחק מחר מול מכבי חיפה. הקבוצה של ברק יצחקי התכוננה כל השבוע למשחק שהוגדר על ידי אנשי הקבוצה: ״לא דומה למשחק חצי גמר גביע הטוטו״. המאמן העביר היום (שבת) בבוקר את האימון המסכם של בית״ר ירושלים כשבחר לתרגל טקטית את אותו הרכב שפתח במשחק האחרון של בית״ר ירושלים מול בני סכנין. 

ירדן שועה תורגל עם ההרכב השני, שם גם שובצו דור מיכה, גרגורי מורוזוב וסילבה קאני. אלמוג כהן וברק יצחקי מתכוננים למכבי חיפה אחרת מזו שפגשו לפני חודש הגביע הטוטו ולא מדברים במונחים של פייבוריטים מול הקבוצה של דייגו פלורס. ״לא מאפשרים לדיבורים מיותרים ורעשים לחדור לחדר ההלבשה, השחקנים יודעים טוב מאוד שבמשחק מהסוג הזה מי שלא בא מפוקס משלם ביוקר״, אומרים בבית וגן. 

סילבה קאני צפוי לעבור למכבי חיפה אחרי המשחק בין שתי הקבוצות, ואחת השאלות המסקרנות ביותר היא האם בית״ר תשלים את המעבר של קאני לירוקים גם אם תפסיד בטדי למכבי חיפה. 

ההרכב המשוער: מיגל סילבה, זוהר זסנו, בריאן קראבלי, גיל כהן, אריאל מנדי, אילסון טבארש, ירין לוי, עדי יונה, טימוטי מוזי, עומר אצילי, סמואל קאלו.

יצחקי: לא חושב שאפשר לזלזל במכבי חיפה
