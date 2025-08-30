התוכנית של פליק לשמירה על תואר האליפות

ברצלונה פתחה את עונת 2025/26 בליגה הספרדית עם ניצחון 0:3 על מיורקה, אך המאמן האנזי פליק לא יצא מרוצה. במסיבת העיתונאים שלאחר המשחק שלח המאמן הגרמני מסר ברור לשחקניו: "כאן שווה רק 100%". פליק ראה כיצד יריבתו נותרה בעשרה שחקנים כבר במחצית הראשונה, והרגיש שחניכיו שיחקו ב־50% יכולת בלבד, מספיק כדי לנצח, אבל רחוק מהסטנדרט שהוא דורש. במחזור הקודם חניכיו הפגינו הרבה אופי בדרך ל-2:3 על לבאנטה בתוספת הזמן.

התסכול של פליק לא היה מקרי. עוד לפני תחילת העונה בנה צוות האימון תוכנית ברורה: להציב קצב גבוה כבר מפתיחת הליגה כדי לייצר יתרון על פני היריבות המרכזיות, ריאל מדריד ואתלטיקו מדריד, שהשקיעו יחד כ־400 מיליון אירו בחיזוק הסגל. שתי היריבות מציגות רצון מוצהר להדיח את האלופה, אך לברצלונה יתרון חשוב: קדם עונה מסורתי ומלא, בניגוד ליריבות שהתמודדו עם לוח זמנים עמוס בשל השתתפותן בגביע העולם למועדונים.

לצד המאבק המקומי, האתגר הגדול ביותר של בארסה הוא כמובן ליגת האלופות. פליק כבר הצהיר ערב פתיחת העונה: "שלושת התארים בעונה שעברה לא היו הסוף, הם רק ההתחלה". אחרי הזכייה בליגה, בגביע הספרדי ובסופר קאפ, החלום הגדול של הקבוצה והאוהדים הוא להגיע לגמר ליגת האלופות ולנסות להניף גביע אירופה שישי. ההדחה הכואבת בחצי הגמר מול אינטר בסן סירו בעונה שעברה עדיין יושבת עמוק אצל השחקנים, והם נחושים למחוק את הזיכרון.

האנזי פליק (IMAGO)

הגישה של פליק ברורה: לא לוותר על אף מפעל, ולא להקריב את היומיום בליגה על מזבח אירופה. מבחינתו, הדרך הנכונה לעמוד בציפיות היא פתיחת עונה חזקה ככל האפשר, עם צבירת נקודות מוקדמת שתאפשר לברוח בטבלה. כבר בפתיחת העונה ניצלה ברצלונה את הפסדה של אתלטיקו לאספניול כדי לעלות ליתרון של שלוש נקודות עליה, והקולצ’ונרוס מעדו גם במחזור השני

למשחק החוץ הקרוב מול ראיו וייקאנו יגיעו השחקנים עם המסר של פליק בראש: לשחק ב־100% בכל דקה. רק לאחר מכן יערכו את משחק הבית הראשון מול ולנסיה, כשהמטרה היא להמשיך את ההצהרה שהחלה כבר במיורקה.

פליק זוכר היטב את עונתו הראשונה בברצלונה, בה פתח בסערה עם 11 ניצחונות ב־12 משחקים, אך נכשל בנובמבר הרע, שבו צבר רק חמש נקודות מתוך 21. למרות זאת הצליחה הקבוצה לזכות באליפות, אך הפעם אין מקום לנפילות דומות. המטרה: עונה יציבה לכל אורכה.

המטרה: עונה יציבה. פליק ושחקני ברצלונה (IMAGO)

העונה השנייה שלו על הקווים מגיעה עם אתגר חדש: לא עוד הפתעת ליגה שהגיעה משום מקום, אלא קבוצה שכולם מכירים ויודעים למה לצפות ממנה. כעת המוטיבציה חייבת להיות אחרת: לבסס עליונות ולהוכיח שהזכייה לא הייתה מקרית. פליק דורש את אותה צניעות טקטית ועבודת צוות שאפיינו את הקבוצה, אך גם עומק סגל שיאפשר לו לשמור על הרמה לאורך זמן.

למרות הקשיים בשוק ההעברות, הסגל של בארסה התרחב, עם החתמתו של השוער ז’ואן גארסיה והצטרפותו של מרקוס רשפורד להתקפה, גם אם ההגנה נחלשה מעט בעקבות עזיבתו המפתיעה של איניגו מרטינס. פליק מתכנן לחלק דקות בצורה רחבה יותר, כדי לשמור על רעננות ועל הקצב הגבוה שהוא מצפה מהשחקנים לאורך כל העונה.

הסטנדרט ברור: 88 נקודות לא יספיקו. שתי האליפויות האחרונות של בארסה הסתיימו בדיוק עם מאזן זהה, אך בעוד שבעונת 2022/23 היה פער של 10 נקודות מהמקום השני, בעונה שעברה הפער עמד על ארבע בלבד. המשמעות מבחינת פליק: אליפות העונה תדרוש קצב של מעל 90 נקודות.

זקוקים ל-90 נקודות לפחות? שחקני ברצלונה (La Liga)

כך, עבור המאמן הגרמני, המרוץ לשמירה על התואר כבר החל. עם סגל מחוזק, רעב חדש ודרישה בלתי מתפשרת למאמץ מלא בכל משחק, האנזי פליק נחוש להוכיח שברצלונה היא לא רק אלופה, אלא גם כוח יציב ומתמשך שראוי להוביל את הכדורגל הספרדי והאירופי גם בעונה הקרובה.