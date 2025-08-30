יום שבת, 30.08.2025 שעה 11:14
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
60-72ויאריאל1
62-62ברצלונה2
60-42ריאל מדריד3
62-42אתלטיק בילבאו4
64-43חטאפה5
52-43אלצ'ה6
52-33בטיס7
42-43ולנסיה8
43-42אספניול9
32-32ראיו וייקאנו10
32-22אלאבס11
31-12אוססונה12
23-32ריאל סוסיאדד13
24-23סלטה ויגו14
13-22אתלטיקו מדריד15
14-12מיורקה16
05-32סביליה17
07-33לבאנטה18
05-02אוביידו19
08-12ג'ירונה20

התוכנית של פליק לשמירה על תואר האליפות

מאמן ברצלונה רוצה לפתוח פער מהמתחרות, עובד קשה על המוטיבציה, מחפש יציבות לאורך כל העונה אחרי נובמבר האיום אשתקד ומאמין: צריך לפחות 90 נקודות

|
האנזי פליק (IMAGO)
האנזי פליק (IMAGO)

ברצלונה פתחה את עונת 2025/26 בליגה הספרדית עם ניצחון 0:3 על מיורקה, אך המאמן האנזי פליק לא יצא מרוצה. במסיבת העיתונאים שלאחר המשחק שלח המאמן הגרמני מסר ברור לשחקניו: "כאן שווה רק 100%". פליק ראה כיצד יריבתו נותרה בעשרה שחקנים כבר במחצית הראשונה, והרגיש שחניכיו שיחקו ב־50% יכולת בלבד, מספיק כדי לנצח, אבל רחוק מהסטנדרט שהוא דורש. במחזור הקודם חניכיו הפגינו הרבה אופי בדרך ל-2:3 על לבאנטה בתוספת הזמן.

התסכול של פליק לא היה מקרי. עוד לפני תחילת העונה בנה צוות האימון תוכנית ברורה: להציב קצב גבוה כבר מפתיחת הליגה כדי לייצר יתרון על פני היריבות המרכזיות, ריאל מדריד ואתלטיקו מדריד, שהשקיעו יחד כ־400 מיליון אירו בחיזוק הסגל. שתי היריבות מציגות רצון מוצהר להדיח את האלופה, אך לברצלונה יתרון חשוב: קדם עונה מסורתי ומלא, בניגוד ליריבות שהתמודדו עם לוח זמנים עמוס בשל השתתפותן בגביע העולם למועדונים.

לצד המאבק המקומי, האתגר הגדול ביותר של בארסה הוא כמובן ליגת האלופות. פליק כבר הצהיר ערב פתיחת העונה: "שלושת התארים בעונה שעברה לא היו הסוף, הם רק ההתחלה". אחרי הזכייה בליגה, בגביע הספרדי ובסופר קאפ, החלום הגדול של הקבוצה והאוהדים הוא להגיע לגמר ליגת האלופות ולנסות להניף גביע אירופה שישי. ההדחה הכואבת בחצי הגמר מול אינטר בסן סירו בעונה שעברה עדיין יושבת עמוק אצל השחקנים, והם נחושים למחוק את הזיכרון.

האנזי פליק (IMAGO)האנזי פליק (IMAGO)

הגישה של פליק ברורה: לא לוותר על אף מפעל, ולא להקריב את היומיום בליגה על מזבח אירופה. מבחינתו, הדרך הנכונה לעמוד בציפיות היא פתיחת עונה חזקה ככל האפשר, עם צבירת נקודות מוקדמת שתאפשר לברוח בטבלה. כבר בפתיחת העונה ניצלה ברצלונה את הפסדה של אתלטיקו לאספניול כדי לעלות ליתרון של שלוש נקודות עליה, והקולצ’ונרוס מעדו גם במחזור השני

למשחק החוץ הקרוב מול ראיו וייקאנו יגיעו השחקנים עם המסר של פליק בראש: לשחק ב־100% בכל דקה. רק לאחר מכן יערכו את משחק הבית הראשון מול ולנסיה, כשהמטרה היא להמשיך את ההצהרה שהחלה כבר במיורקה.

פליק זוכר היטב את עונתו הראשונה בברצלונה, בה פתח בסערה עם 11 ניצחונות ב־12 משחקים, אך נכשל בנובמבר הרע, שבו צבר רק חמש נקודות מתוך 21. למרות זאת הצליחה הקבוצה לזכות באליפות, אך הפעם אין מקום לנפילות דומות. המטרה: עונה יציבה לכל אורכה.

המטרה: עונה יציבה. פליק ושחקני ברצלונה (IMAGO)המטרה: עונה יציבה. פליק ושחקני ברצלונה (IMAGO)

העונה השנייה שלו על הקווים מגיעה עם אתגר חדש: לא עוד הפתעת ליגה שהגיעה משום מקום, אלא קבוצה שכולם מכירים ויודעים למה לצפות ממנה. כעת המוטיבציה חייבת להיות אחרת: לבסס עליונות ולהוכיח שהזכייה לא הייתה מקרית. פליק דורש את אותה צניעות טקטית ועבודת צוות שאפיינו את הקבוצה, אך גם עומק סגל שיאפשר לו לשמור על הרמה לאורך זמן.

למרות הקשיים בשוק ההעברות, הסגל של בארסה התרחב, עם החתמתו של השוער ז’ואן גארסיה והצטרפותו של מרקוס רשפורד להתקפה, גם אם ההגנה נחלשה מעט בעקבות עזיבתו המפתיעה של איניגו מרטינס. פליק מתכנן לחלק דקות בצורה רחבה יותר, כדי לשמור על רעננות ועל הקצב הגבוה שהוא מצפה מהשחקנים לאורך כל העונה.

הסטנדרט ברור: 88 נקודות לא יספיקו. שתי האליפויות האחרונות של בארסה הסתיימו בדיוק עם מאזן זהה, אך בעוד שבעונת 2022/23 היה פער של 10 נקודות מהמקום השני, בעונה שעברה הפער עמד על ארבע בלבד. המשמעות מבחינת פליק: אליפות העונה תדרוש קצב של מעל 90 נקודות.

זקוקים ל-90 נקודות לפחות? שחקני ברצלונה (La Liga)זקוקים ל-90 נקודות לפחות? שחקני ברצלונה (La Liga)

כך, עבור המאמן הגרמני, המרוץ לשמירה על התואר כבר החל. עם סגל מחוזק, רעב חדש ודרישה בלתי מתפשרת למאמץ מלא בכל משחק, האנזי פליק נחוש להוכיח שברצלונה היא לא רק אלופה, אלא גם כוח יציב ומתמשך שראוי להוביל את הכדורגל הספרדי והאירופי גם בעונה הקרובה.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןהכוכב של ברצלונה באיקאה: קמצן או צנוע?
הכוכב של ברצלונה באיקאה: קמצן או צנוע?נגןמרסלו מציג טריק חדש: מה הכי קשה לדעתכם?
מרסלו מציג טריק חדש: מה הכי קשה לדעתכם?נגןהילד מאוהב: לאמין ימאל מציג את בת הזוג
הילד מאוהב: לאמין ימאל מציג את בת הזוגנגןלפני ה-MLS: מסיבת הפרידה של דור תורג'מן
לפני ה-MLS: מסיבת הפרידה של דור תורג'מן
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */