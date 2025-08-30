שלושער לאוליאל, 0:3 למכבי פ"ת על מכבי נתניה

קבוצת נערים ג’ של מכבי פתח תקווה המשיכה הבוקר (שבת) את פתיחת הליגה המוצלחת שלה והשלימה ניצחון שני מתוך שני משחקים, הפעם כשגברה על מכבי נתניה עם 0:3 במגרש הסינטטי בפתח תקווה בזכות שלושער של אליאב אוליאל.

שתי הקבוצות יצאו מהמחזור הראשון עם ניצחונות מרשימים, כאשר נתניה ניצחה 0:4 את מ.ס אשדוד, ופ”ת ניצחה 0:5 את הפועל חדרה, ושתיהן קיוו להמשיך את הפתיחה החזקה שלהן הבוקר.

את המשחק, המלאבסים פתחו בבליץ לאורך תשע הדקות הראשונות, בהובלת אליאב אוליאל שכבש צמד מהיר בדקות 3 ו-9 וקבע יתרון כפול מוקדם למארחת. האורחים התעוררו לאט לאט ככל שהמחצית התקדמה, והחלו לסכן גם את השער של הכחולים, אך לא הצליחו למצוא את הרשת והקבוצות ירדו למחצית בתוצאה 0:2 למארחת מפתח תקווה.

שחקני מכבי פתח תקווה נערים ג' חוגגים עם אליאב אוליאל (אופיר מגדל)

המחצית השנייה נפתחה כמו הראשונה עם לחץ כחול, כשהפעם לקח לאוליאל 9 דקות לתוך המחצית כדי להבקיע ולהשלים שלושער מרשים בדקה ה-54. אחרי השער השלישי והחילופים של שני הצדדים, המשחק נרגע, ובסופו מכבי פתח תקווה נותרה מושלמת בזכות 0:3 מול מכבי נתניה.

מי שהגיע לצפות במשחק הוא יוסי בניון, שנצפה ביציעים. בנו של יוסי, עדן בניון, משחק במכבי פתח תקווה, אך נותר על הספסל ולא שותף במשחק.

יוסי בניון ביציע (אופיר מגדל)

מהלך המשחק

דקה 3, שער! מכבי פ”ת עלתה ל-0:1: פתיחה חזקה של המארחת הובילה לשער יתרון מהיר של אוליאל, לאחר שגולן מצא אותו לבד ברחבה ולאחר השתחררות מהשומר, הוא בעט מדויק לפינה הרחוקה.

דקה 9, שער! מכבי פ”ת כבר ב-0:2: השליטה הכחולה מהפתיחה נמשכה ושוב היה זה אוליאל שסיים התקפה קבוצתית יפה עם סיומת זהה לשער הראשון שלו, והשלים צמד מהיר.

אליאב אוליאל חוגג (אופיר מגדל)

דקה 22: אחרי פתיחה מהוססת, נתניה ניסתה לנצל בעיטה חופשית מהאגף הימני על מנת לחזור למשחק, אך הבעיטה של בן שלוש פספסה את החיבור בקצת ויצאה החוצה.

דקה 33: פתח תקווה כמעט שילמה על הניסיונות להניע כדור מאחור כאשר שניידר מסר כדור ישר לרגליו של בן שלוש שיכול היה לצמק עבור נתניה, אך השוער של פ”ת גם תיקן את הטעות כשעצר את הבעיטה באחד על אחד.

מכבי פתח תקווה מול מכבי נתניה נערים ג' (אופיר מגדל)

דקה 40: רגע לפני הירידה למחצית, המלאבסים כמעט הבקיעו את השלישי כשגיבינו מצא את עצמו לבד ברחבה לאחר חטיפה מהגנת נתניה באיזור מסוכן, אבל כודדה היה במקום וקלט את הבעיטה.

דקה 46: גולן חיפש את השלישי וניסה את מזלו מרחוק עם פתיחת המחצית השנייה אך הכדור החד שלו עבר ליד הקורה מהצד החיצוני שלה.

עמית גבע עם הכדור (אופיר מגדל)

דקה 54, שער! מכבי פ”ת עלתה ל-0:3: ההצגה של אוליאל לא עצרה לאחר ששוב הוא שיתף פעולה עם גולן שהשאיר לו כדור, ואוליאל פרץ לרחבה ובעט בעיטה חזקה לפינה הקרובה שלא הותירה לשוער הנתנייתי סיכוי.

דקה 68: גבע המחליף היה קרוב להבקיע את הרביעי לזכות פ”ת אחרי שהכדור הגיע אליו מתוך ערבוביה ברחבה, אך הבעיטה החזקה שלו הלכה לקורה והחוצה.

דקה 80: רגע לפני סיום המשחק פ”ת הגיעה לעוד מצב מסוכן של כשאליאסי מצא עצמו לבד מול השוער ובעט חזק, אך כודדה הדף מצוין לקרן.

דקה 90: שריקת הסיום! מכבי פתח תקווה ניצחה 0:3 את מכבי נתניה.

הרכב מכבי פתח תקווה: אור שניידר, אביב גולן (אורי אליאסי, 57’), אופיר לוי, איתי דורי, אליאב אוליאל (דניאל סלמן, 63’), אלעד גבייהו, טוודרוס אטנאו (ליאם טגבה, 63’), כפיר ריסקאי (ירין לייבוביץ, 63’), איתי קליפה (עמית גבע, 57’), ראם שמואל, רוני קופרמן קלנר (עומר קוקו, 52’).

הרכב מכבי נתניה: רון כודדה, אוראל ברכה (ירדן קולן, 41’), איתי מטיאס (עומרי אמס, 52’), אלון שפי (עומר חואטו, 41’), גילי רונטל (מוחמד מנסור, 41’), דביר בן שלוש (אורי גרנות, 69’), יהונתן סירוטינסקי, יוסף עוודי, ליעד שרם (רווה אוצרי, 52’), נועם אפרימובה, רביד שני (אורי מרגי, 63’)

ירין ליבוביץ בפעולה (אופיר מגדל)