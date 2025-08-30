מענק השחקן הישראלי שיחולק לקבוצות השנה

מי גרפו מענקים שמנים, מי שיתפו יותר ישראלים ומי בכלל ויתרו על הכסף? משרד התרבות והספורט הודיע למועדונים על גובה המענקים שיקבלו על שיתוף השחקן הישראלי, שמעודד שיתוף של שחקנים צעירים וישראלים בסגלים של הקבוצות המובילות בליגות הבכירות.

המדינה תחלק השנה סכום גדול של 140 מיליון שקל לקבוצות הבכירות בספורט הישראלי על שיתוף השחקן הישראלי. לפי משרד התרבות והספורט, 161 קבוצות היו יכולות לבקש לקבל כספים על כך אם עמדו בדרישות המודל, אבל בסופו של דבר 146 קבוצות עמדו בתנאי הסף ורק הן ייהנו מתקציבי מודל השחקן הישראלי בשנת 2025.

מדובר בקבוצות כדורגל, כדורסל, כדוריד, כדורעף, כדורמים והוקי קרח שנהנות מהתקנה הזו. רוב התקציבים הלכו לכדורגל ולכדורסל, כולל קבוצות הנשים שמרוויחות מכך, אבל גם מועדונים קטנים יחסית נהנו מהכנסה נוספת אם הם נתנו לישראלים להופיע בסגלים על פי הקיטריונים של המדינה. ONE מציג את המענקים השמנים שיקבלו הקבוצות המובילות בארץ, וגם את אלה שלא יקבלו מענקים כלל.

שר התרבות והספורט מיקי זוהר (שחר גרוס)

כדורגל: מענקים גבוהים, האלופה פספסה עוד 209 אלף שקל

מתוך הקבוצות ששיחקו בעונה שעברה בליגת העל בכדורגל - מכבי תל אביב קיבלה 2,500,000 שקלים. האלופה הייתה יכולה לקבל מענק גבוה יותר, ואכן גם הייתה זכאית לסכום בגובה של 2,709,822 ש"ח, אך במועדון כתבו בבקשה שהגישו למשרד התרבות והספורט כי הם מעוניינים לקבל 2.5 מיליון שקלים, ולכן ניתן לצהובים רק הסכום שביקשו ולא יותר מזה. זאת אומרת, שבמכבי תל אביב פספסו עוד 209 אלף שקלים בגלל שלא ביקשו מענק גדול יותר, או לא האמינו שמגיע להם יותר מזה. אצל הקבוצות האחרות, אגב, ביקשו מענקים של 5 או 6 מיליון שקלים בפנייה ששלחו, בניסיון לקבל כמה שיותר כסף מהמדינה, ואכן הם קיבלו יותר.

בית"ר ירושלים, הפועל ירושלים, הפועל חדרה ומכבי נתניה קיבלו מענקים שמנים יותר בשווי של 2,719,459 ש"ח לכל אחת מהן.

שחקני בית"ר ירושלים (רדאד ג'בארה)

מכבי חיפה זכתה למענק בגובה של 2,538,161 ש"ח. גם הפועל חיפה, בני סכנין, עירוני קריית שמונה, מכבי פתח תקווה ומ.ס אשדוד קיבלו את אותו הסכום בדיוק כמוה.

בנוסף, הפועל באר שבע, עירוני טבריה ובני ריינה זכו בסכום של 2,356,864 שקלים על שיתוף השחקן הישראלי. כלומר, הן קיבלו קצת פחות בהשוואה לכל היתר בליגה הבכירה של הכדורגל הישראלי.

שחקני הפועל באר שבע (רועי כפיר)

מענק לאומית: הפועל פ"ת והפועל ת"א בראש הרשימה

מבין קבוצות הליגה הלאומית מהעונה החולפת - הפועל פתח תקווה והפועל תל אביב, שהעפילו מהליגה הלאומית לליגת העל, גרפו מענק של 1,155,770 ש"ח מהמדינה על שיתוף השחקן הישראלי. גם הפועל נוף הגליל, הפועל עפולה, בני יהודה ומכבי קביליו יפו קיבלו סכום דומה ממשרד התרבות והספורט.

כפר קאסם, הפועל רמת גן, רמת השרון והפועל כפר סבא קיבלו 1,223,756 שקלים כל אחת.

מכבי הרצליה, הפועל ראשון לציון והפועל רעננה זכו למענק בגובה 1,087,783 שקלים.

ויש גם מי שקיבלו פחות ממיליון שקלים. הפועל כפר שלם קיבלה רק 951,811 ש"ח, הפועל עכו הסתפקה ב-815,838 שקלים, והפועל אום אל פאחם שירדה ליגה מהמקום האחרון תקבל תקציב של 679,865 ש"ח בלבד.

שחקני הפועל תל אביב (רדאד ג'בארה)

גם בכדורגל הנשים חולקו מענקים גבוהים. רמת השרון והפועל קטמון קיבלו 1,582,385 שקלים על שיתוף שחקניות ישראליות. הפועל באר שבע, קריית גת, מכבי כישרונות חדרה, אס"א תל אביב והפועל פתח תקווה תוקצבו כל אחת מהן ב-1,476,893 ש"ח. קבוצות אחרות בענף קיבלו פחות מזה.

הגדולות בכדורסל ויתרו על המענק

בליגת העל בכדורסל, התחרותיות ככל הנראה גרמה לקבוצות המובילות לכאורה לוותר על המענק בגין שיתוף השחקן הישראלי. מכבי תל אביב, הפועל תל אביב והפועל ירושלים לא קיבלו תקציב על שיתוף השחקן הישראלי בשל "אי עמידה בתנאי הסף, לאחר שלא הגישו תוכנית עבודה". גם הפועל חולון לא עמדה בתנאי הסף ולא תקבל תקציב על פי מודל השחקן הישראלי.

לעומתן, הפועל חיפה, שירדה לליגה הלאומית מהמקום האחרון, תהנה מתמיכה בגובה של 2,109,847 ש"ח על שיתוף השחקן הישראלי. אליצור נתניה הרוויחה מזה 2,039,594 שקלים. גם הפועל עפולה זכתה לבונוס גבוה של 1,903,621 שקלים.

עודד קטש (שחר גרוס)

הקבוצות מגליל עליון וקריית אתא זכו במענקים בשווי 1,767,648 ש"ח. הפועל באר שבע, גלבוע גליל ונס ציונה תוקצבו ב-1,631,675 שקלים. מכבי רמת גן ובני הרצליה ייהנו מסכום של 1,459,702 שקלים כ"א.

בכדורסל נשים - האלופה בנות אשדוד, כמו גם הפועל פתח תקווה, מ.ס לב ירושלים, מכבי רמת חן, הפועל כפר סבא, מכבי חיפה, רמת השרון, הפועל ראשון לציון ואליצור חולון יקבלו מענקים גבוהים יחסית של 2,109,847 שקלים כ"א. רמלה עם מענק מעט נמוך יותר של 1,959,143 ש"ח.

כדורעף וכדוריד: כמה קיבלו הקבוצות המובילות?

כמה קיבלו קבוצות הכדורעף? מכבי תל אביב, הפועל מטה אשר/עכו ומכבי אשדוד זכו למענק בגובה של 509,898 ש"ח על שיתוף השחקן הישראלי בליגת העל. הפועל כפר סבא, הפועל ירושלים, הפועל רחובות, קריית אתא, הפועל המעפיל/מנשה/עמק-חפר ומכבי הוד השרון קיבלו 475,905 ש"ח כל אחת. מ.ס עילבון תסתפק ב-441,912 שקלים.

שחקני מטה אשר/עכו בתדרוך טקטי (לילך וויס-רוזנברג)

בליגת העל לנשים, רעננה קיבלה 441,912 ש"ח. לקריית אתא, ק.ק תל אביב, מכבי חיפה והפועל רחובות הוענקו 421,969 שקלים כ"א. מכבי תל אביב, מכבי אשדוד, הפועל כפר סבא ומכבי חדרה עם 391,829 ש"ח כמענק. מכבי בנות נצרת עם 361,688 ש"ח. היתר קיבלו פחות.

ובכדוריד - א.ס רמת השרון, הפועל קריית אונו, מכבי תל אביב, נס ציונה, הפועל אשדוד, בני הרצליה, חולון ומכבי ראשון לציון תוקצבו בסכום של 362,594 שקלים. בהפועל ראשון לציון קיבלו 317,270 ש"ח. מכבי באר שבע לא עמדה בתנאי הסף של המבחן לקבלת המענק.

מבין קבוצות הנשים בענף - מכבי הארזים רמת גן, חולון, הפועל אשדוד, מכבי פתח תקווה, בנות הרצליה, מכבי ראשון לציון ונס ציונה יזכו למענק בשווי 452,110 ש"ח. שאר הקבוצות זכו במענקים נוספים אבל בתקציבים נמוכים יותר.