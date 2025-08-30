יום שבת, 30.08.2025 שעה 11:15
יורובאסקט 25-26
 בית 1 
6224-2783טורקיה1
4133-1782סרביה2
4256-2183לטביה3
3130-1312פורטוגל4
2154-1282צ'כיה5
2170-1342אסטוניה6
 בית 2 
6204-2823ליטא1
4159-2112גרמניה2
4169-2022פינלנד3
3294-2103מונטנגרו4
2198-1732שבדיה5
2203-1492אנגליה6
 בית 3 
264-911בוסניה1
269-831גאורגיה2
266-751יוון3
175-661איטליה 4
183-691ספרד 5
191-641 קפריסין6
 בית 4 
264-921צרפת1
271-831ישראל2
295-1051פולין3
1105-951סלובניה4
183-711איסלנד5
192-641בלגיה6

מומחי 'ווינר' חוזים: קרב צמוד בין ישראל לפולין

הנבחרת זוכה ליחס של 1.9 לניצחון ביותר מנקודה, יריבתה ל-1.7 עבור ניצחון או הארכה. ריאל וב"ש פייבוריטיות ברורת, הפועל עם 1.8 לניצחון מול ריינה

|
רומן סורקין חוגג (FIBA)
רומן סורקין חוגג (FIBA)

שבת של ספורט ישראלי ובינלאומי עומדת להתחיל עם מגוון של משחקים, כשבמוקד הופעתה של נבחרת ישראל מול פולין ביורובאסקט. עוד מספר משחקים מעניינים שיתקיימו הערב: ריאל מדריד תארח את מיורקה, הפועל תל אביב תתארח אצל בני ריינה והפועל באר שבע תפגוש את עירוני טבריה.

במשחק המרכזי של הנבחרת בכדורסל, מומחי ‘ווינר’ חוזים מאבק צמוד. ניצחון של הנבחרת ביותר מנקודה אחת יזכה את המהמרים ביחס של פי 1.9, בעוד שניצחון פולני, או שליחת המשחק להארכה, יזכו את המהמרים ביחס של פי 1.7.

ריאל מדריד מצידה מגיעה כפייבוריטית ברורה למשחקה מול מיורקה בליגה הספרדית. הבלאנקוס זוכים ליחס של פי 1.15 לניצחון, בעוד שהפתעה בדמות ניצחון של מיורקה זוכה ליחס עצום של פי 11.7. במקרה של תיקו, המהמרים נכונה יגרפו לכיסם יחס של פי 6.4.

ומה עם ליגת העל? גם הפועל באר שבע פייבוריטית ברורה עם יחס של פי 1.2 מול טבריה, שזוכה ליחס של 9.5 לניצחון, כשתיקו זוכה ליחס של פי 5.8. הפועל תל אביב מצידה מקבלת יחסים יותר גבוהים עם 1.8 לניצחון בחוץ מול ריינה, שמקבלת יחס של פי 3.85 לניצחון. תיקו יזכה את המהמרים נכונה ביחס של פי 3.4.

