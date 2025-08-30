מומחי 'ווינר' חוזים: קרב צמוד בין ישראל לפולין

שבת של ספורט ישראלי ובינלאומי עומדת להתחיל עם מגוון של משחקים, כשבמוקד הופעתה של נבחרת ישראל מול פולין ביורובאסקט. עוד מספר משחקים מעניינים שיתקיימו הערב: ריאל מדריד תארח את מיורקה, הפועל תל אביב תתארח אצל בני ריינה והפועל באר שבע תפגוש את עירוני טבריה.

במשחק המרכזי של הנבחרת בכדורסל, מומחי ‘ווינר’ חוזים מאבק צמוד. ניצחון של הנבחרת ביותר מנקודה אחת יזכה את המהמרים ביחס של פי 1.9, בעוד שניצחון פולני, או שליחת המשחק להארכה, יזכו את המהמרים ביחס של פי 1.7.

ריאל מדריד מצידה מגיעה כפייבוריטית ברורה למשחקה מול מיורקה בליגה הספרדית. הבלאנקוס זוכים ליחס של פי 1.15 לניצחון, בעוד שהפתעה בדמות ניצחון של מיורקה זוכה ליחס עצום של פי 11.7. במקרה של תיקו, המהמרים נכונה יגרפו לכיסם יחס של פי 6.4.

ומה עם ליגת העל? גם הפועל באר שבע פייבוריטית ברורה עם יחס של פי 1.2 מול טבריה, שזוכה ליחס של 9.5 לניצחון, כשתיקו זוכה ליחס של פי 5.8. הפועל תל אביב מצידה מקבלת יחסים יותר גבוהים עם 1.8 לניצחון בחוץ מול ריינה, שמקבלת יחס של פי 3.85 לניצחון. תיקו יזכה את המהמרים נכונה ביחס של פי 3.4.