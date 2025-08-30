ז'רקו לאזטיץ': קיבלנו הגרלה של ליגת האלופות

לאחר שהתמקדה בפלייאוף הליגה האירופית ודחתה את המחזור הראשון בליגה, מכבי תל אביב תפתח את העונה שלה בליגת העל באיחור קל מחר (ראשון) ב-20:00 כשתפגוש את מכבי נתניה. לקראת המשחק, מאמן הקבוצה ז’רקו לאזטיץ’ דיבר במסיבת העיתונאים שהועברה בשידור חי כאן באתר.

לאזטיץ’ התייחס ראשית להגרלה הקשה שקיבלו הצהובים בליגה האירופית: “אני לא טוב בניחושים, אני לא חושב על זה הרבה. אני מרוכז במשחק מול מכבי נתניה. אני אף פעם לא מנבא כמה נקודות ניקח. לא העפלנו לליגת האלופות, אבל קיבלנו הגרלה של ליגת האלופות, זה אתגר טוב מאוד מבחינתו. יכולנו להעפיל לליגת האלופות? אולי זה המקסימום שלנו כרגע. העבר לא מעניין, ננסה להיות טובים יותר בהמשך”.

המאמן המשיך והתייחס למשחק ההגנה: “גם היריבות משחקות כדורגל, אז זה אף פעם לא תלוי רק בנו. אני מאוד מרוצה לאיך שהקבוצה הגיבה לשינויים. אני מבין שמצפים שננצח כל משחק 0:5, אבל זה לא עובד ככה הרבה פעמים. אני מאוד מרוצה מההמשכיות וממה שהראינו ללא הכדור. ספגנו 6 שערים בשישה משחקים, אבל שניים מפנדלים, שניים ממצבים נייחים ועוד שניים מהתקפות מעבר. הצלחנו לעצור קבוצה כמו דינמו קייב מלייצר הרבה מצבים. יש לנו הרבה שחקנים חדשים, נמצא את הדרך, וזה חשוב עבור האופי של הקבוצה לעתיד”.

על השינויים הרבים שהקבוצה עברה: “זו לא העבודה שלי לנתח את זה. הציפיות של מכבי תל אביב תמיד גבוהות. אנחנו ריאליים ויודעים שלפעמים יהיה קשה לשמור על שחקנים. לפעמים שחקנים רוצים לעזוב, זה קורה בכל קיץ. בחורף שאלו אותי על למה אנחנו לא משנים. כרגע אנחנו צריכים להתרכז במי שכאן, משחק אחר משחק”.

ז'רקו לאזטיץ' (רדאד ג'בארה)

על המעבר בין אירופה לליגה ולאיזה משחק הוא מצפה מול נתניה: “אנחנו מכירים את נתניה, אנחנו מכירים את המאמן ואת הסגנון, הם איבדו יתרון כפול מול באר שבע, אבל אני לא יכול להגיד שבאר שבע ייצרה הרבה מולם. הם קבוצה מאוד מסוכנת, בטח בהתקפות מעבר. אנחנו צריכים לבוא ערוכים, בטח מבחינה מנטלית. אני מקווה שהקהל שיהיה מחר בבלומפילד יעזור לנו להוציא את הגרסה הכי טובה שלנו כפי שכולם מצפים”.

על שאיפות האליפות: “אליפות לוקחים במאי. אני סומך על הסגל שלי. זה גם תלוי ביריבות שלנו. אנחנו צריכים להתרכז בעצמנו וביריבות הקרובות. כמובן שאני מצפה ומאמין, אבל כרגע קשה להגיד את זה”.

על רוי רביבו והיכולת שלו למרות התסכול מנפילת המעבר לפ.צ קופנהאגן: “המנטליות שלו עוזרות לו בהרבה סיטואציות. הוא משחק טוב, אבל הוא יכול להיות יותר טוב. העבודה שלי כמאמן היא להוציא מכל שחקן את הטוב ביותר שלו, ואני מנסה לעשות את זה איתו ולדחוף אותו להיות טוב יותר. הוא בתקופה טובה, אבל הוא יכול להיות עוד יותר טוב”.

קשר הקבוצה, כריסטיאן בליץ’, דיבר על החוויה בישראל עד כה: “עד עכשיו הכל מדהים בשבילי. הרבה יותר טוב ממה שחשבתי. כשאתה מסתכל מבחוץ אתה לא מצפה לזה, אבל כשאתה חי כאן זה הרבה יותר טוב. עברתי הרבה שינויים בקריירה, אבל כשחקן כדורגל אתה צריך להיות ערוך לזה. צריך לשחק הרבה משחקים, הגעתי לכאן כדי לשחק ועד עכשיו הכל מצוין”.

מה הוא חשב כשקיבל את ההצעה ממכבי ת”א: “קודם כל חיכיתי כדי לבדוק את העתיד שלי, אבל ברגע שקיבלתי את ההצעה בדקתי שהכל בסדר מחוץ לכדורגל, מבחינת כדורגל לא היה לי ספק”.

על ההשתלבות שלו וההשפעה המיידית: “אין לזה סוד. מהאימונים הכנתי את עצמי בצורה טובה. יש פה קבוצה טובה שמצפה לנצח בכל משחק, אז צריך להיות ערוך עם מנטליות טובה”.

כריסטיאן בליץ' (רדאד ג'בארה)

על הגרלת הליגה האירופית: “זה מצוין, אלה הקבוצות שאתה רוצה לשחק נגדן כשחקן כדורגל. נבוא לשחק כדורגל ולנצח בכל משחק”.

“מה אני יכול להביא למכבי ת”א? מה שהראיתי עד היום, ואני מקווה שאמשיך להראות. אינטנסיביות, משהו רענן במשחק ולנסות לעזור לקבוצה לנצח ולהתחרות”.

על המצב הביטחוני והעובדה שהקבוצה צריכה לארח את משחקי הבית באירופה בסרביה: “זה לא קל, במיוחד עם האוהדים שיש לנו. אני מקווה שאראה אותם מחר. אם היינו משחקים בבית, זה עוד 50% סיכוי לנצח משחקים. אבל זה המצב, אנחנו לא יכולים לשנות את זה כרגע”.

על העומס: “יש לנו סגל עמוק, שחקנים טובים, אני חושב שיש לנו שחקנים שיכולים לשחק גם שלושה משחקים בשבוע, ויש שחקנים שלא שיחקו שבקלות יכולים לשחק גם בהרכב, זו לא אמורה להיות בעיה. זה לא קל, אבל זה מה שאנחנו צריכים לעשות וידענו את זה לפני שהעפלנו לליגה האירופית”