הנוער של כפר כנא החליף את הבוגרים בגביע

משחקי גביע המדינה לבוגרים בליגות הנמוכות יצאו לדרך בסופ”ש. קבוצת הבוגרים של צעירי כפר כנא מליגה א’, שהוגרלה למשחק חוץ מול העולה החדשה לליגה, מכבי נווה שאנן חיפה, טרם אושרה ע”י הבקרה התקציבית של ההתאחדות לכדורגל. במועדון הצפוני לא רצו להפסיד מראש ולספוג הפסד טכני, ולכן החליטו לנצל את הסיטואציה כדי לאפשר לשחקני קבוצת הנוער התנסות במשחק בוגרים. הן קבוצת הנוער והן קבוצת הבוגרים מודרכות ע”י מוחמד (בריתי) עבאס, אחד מהסמלים הגדולים של המועדון בימים שפעל תחת שמה של מכבי כפר כנא בשנות ה-90 וזכה לייצוג בליגת המשנה.

צעירי כפר כנא עלתה למשחק עם הרכב המבוסס על ילידי 2007, עם שני שחקנים שהיו העוגנים שלה בהגנה בעונה שעברה: השוער אליה עזאם והבלם כרים עיסא, לצידו פתח בהרכב הבלם חאלד חביבאלה (2008) ששיחק בעונה שעברה בקבוצת נערים א’ של עירוני קרית שמונה. השלושה רשמו הופעה מלאה מוצלחת למדי, במשחק מול נווה שאנן שבה משחקים הרבה שחקנים מנוסים, כשהאחרונה ניצחה 0:2 בזכות שני שערים שהובקעו ב-11 הדקות האחרונות של המחצית הראשונה.

אם בילידי 2008 עסקינן, הרי שצעירי כפר כנא שילבה עוד שלושה שחקנים, שעשו קפיצה חדה משנתון נערים א’ לקבוצת הבוגרים: ג'רייס שחאדה, ששיחק בעירוני טבריה, פתח בהרכב והוחלף בדקה ה-61. ביאמן אבו ליל, שהגיע מקבוצת נערים א’ של בני סכנין, עמה היה שותף להעפלה לליגת העל. עם פתיחת המחצית השנייה עלה מהספסל השלישי ארז אסעד, שבעונה שעברה הבקיע שני שערים בליגת העל במדיה של הפועל חדרה.

קבוצת הנוער של כפר כנא בדרך למחנה האימונים (באדיבות המועדון)

בצעירי כפר כנא הביעו שביעות רצון מהיכולת שהציגה הקבוצה במשחק הגביע בחיפה, ציינו שהקבוצה לא התבטלה אל מול יריבתה וניסתה ככל יכולתה להוות יריבה עיקשת למכבי נווה שאנן.

אחרי עונת השתלבות מכובדת במחוז הצפוני של הליגה הלאומית, עונה שבה הקבוצה אמנם מצאה את עצמה בחלק התחתון של הטבלה, אך הבטיחה את הישארותה בליגה עוד לפני המחזור האחרון, מקווים בקבוצת הנוער של צעירי כפר כנא לעונה שבה הקבוצה תמצא את עצמה גבוה יותר בטבלה. הקבוצה יצאה למחנה אימונים בעיר עקבה שבירדן. הקבוצה עוכבה במעבר הגבול מספר שעות, מאחר והמארחים לא היו מוכנים לאפשר לה להיכנס עם מדים הנושאים כיתוב בעברית. לבסוף הקבוצה נכנסה לירדן עם מדים אלטרנטיבים.

צעירי כפר כנא במחנה אימונים בירדן (באדיבות המועדון)

בקבוצה נפרדו בקיץ האחרון משני המבקיעים המובילים שלה בעונה שעברה, שהבקיעו שישה שערים כל אחד, עומאר סעיד וח’אלד חמדוני, ילידי 2005, שסיימו גיל נוער, וכן מהמגן השמאלי הניגרי, גבריאל אולאדיו, שהבקיע ארבעה שערים. הקבוצה קלטה שחקנים ילידי 2007 ו-2008, ששיחקו בליגות שונות, בתקווה שיחד עם שחקנים שנשארו מהעונה שעברה תצליח הקבוצה להימנע ממאבקי תחתית ולקדם תוך כדי העונה שחקנים לקבוצת הבוגרים.