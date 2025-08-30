רבע שני: פולין - ישראל 14:19

נבחרת ישראל ממשיכה את המסע שלה ביורובאסקט בשעה זו, ולאחר הניצחון במשחק הפתיחה מקווה להרשים במפגש לא פשוט מול המארחת פולין במסגרת המחזור השני של שלב הבתים.

החבורה של אריאל בית הלחמי עשתה את העבודה במשחק הראשון מול איסלנד, עם 71:83 בזכות הצגה של רומן סורקין שקבע שיא קריירה עם 31 נקודות, כשדני אבדיה הצטיין גם הוא עם 20 נקודות.

מנגד, פולין המארחת מגיעה עם התמיכה של הקהל הביתי ואחרי ניצחון מרשים, 95:105 מול סלובניה ולוקה דונצ’יץ’. מי שהצטיין במשחק היה ג’ורדן לויד שקלע מכל פינה (7/8 מחוץ לקשת) בדרך ל-32 נקודות.

שתי הנבחרות נפגשו 11 פעמים בעבר, כשהמאזן ביניהן עומד על 5:6 לטובת הפולנים. המפגש האחרון בין הצדדים היה ביורובאסקט 2022 כשהיו באותו בית, אז פולין ניצחה 76:85 והמשיכה בדרך לטורניר חלומי שנעצר רק בחצי הגמר.

ים מדר ודני אבדיה מתחממים (FIBA)

רבע ראשון:

חמישיית נבחרת ישראל: ים מדר, יובל זוסמן, תומר גינת, דני אבדיה ורומן סורקין.

חמישיית נבחרת פולין: אנדז’יי פלוטה, ג’ורדן לויד, מתאוס פוניטקה, מייקל סוקולובסקי ואלכסנדר ברצ’רובסקי.

כבר בפתיחה שיגר סורקין שלשה שהלכה החוצה. פוניטקה העניש מנגד. תרגיל טוב התקפה לאחר מכן הסתיים בזריקה חופשית מהפינה של יובל זוסמן, שהחטיא, ואחריו גם סורקין בפולוא. הנעת כדור טובה של הפולנים הביאה לשלשה פוניטקה שהעל לחמש את המאזן. תומר גינת החזיר בשתיים חשובות.

אלכסנדר ברצ’רובסקי קיבל את הכדור בצבע ומיד נקלע לדאבל-אפ של סורקין וים מדר, שעצר את הגבוה הפולני בעבירה. דני אבדיה עם איבוד בין שלושה לבנים לא תורגם למתפרצת של המארחת, אך איבוד נוסף של ים מדר אפשר לאחר מכן לג’ורדן לויד לתפור שלשה שמעלה את הפולנים ליתרון שבע. בית הלחמי עם פסק זמן ראשון.

אחרי שניים נוספות של הפולנים מהקו, זוסמן דייק הפעם לשלוש, אך ים עם עבירה שנייה בצבע שוב שלח את ברצ’רובסקי לקו. סורקין עם שתיים בצבע בהתקפה מהירה הוריד את ההפרש לשלוש בלבד. אבדיה עם שלשה רחוקה השווה, כאשר בצד השני הפולנים המשיכו להעניש בצבע אחרי חילופים בהגנה.

החטאה נוספת של אבדיה הובילה לנקודות במעבר של לויד שהלך כל הדרך לסל, ולאחר מכן סחט מים מדר עבירה נוספת.