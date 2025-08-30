מערכת ONE
|
30/08/2025 17:30
אוסקר גלוך (IMAGO)
לאחר שכבר קיבל את הופעת הבכורה שלו בהרכב אייאקס במחזור הקודם, אוסקר גלוך מחפש שער בכורה במדי הקבוצה שפוגשת בשעה זו את וולנדם במסגרת המחזור הרביעי של הליגה ההולנדית.
הישראלי נכנס כמחליף בשני המחזורים הראשונים בניצחון מול טלסטאר והתיקו מול גו אהד איגלס, כשבמחזור האחרון כאמור כבר קיבל את הקרדיט בהרכב ובפעולה מצוינת היה מעורב באחד מהשערים ב-0:2 מול הראקלס.
אייאקס פותחת את המחזור כשהיא במקום השלישי בטבלה עם 7 נקודות, שתיים פחות מניימיכן ופ.ס.וו איינדהובן שעדיין מושלמות, והיא מקווה לעקוף אותן לפחות זמנית.
מנגד, וולנדאם עם שלוש נקודות אחרי שלושה מחזורים, כשמצד אחד לא הצליחה לנצח, אך מנגד הציבה אתגר לקבוצה חזקה דוגמת אלקמאר כשהשתיים נפרדו ב-2:2 במחזור השני.
מחצית ראשונה
-
'45+1
- קנת' טיילור השווה את התוצאה עבור אייאקס מתוך הרחבה, אך הדגל לנבדל הונף והשער נפסל
-
'41
- בצד השני, יניק ללינדאל חטף כדור במרכז השדה, התקדם לכיוון הרחבה ושחרר בעיטה עוצמתית, הכדור שרק ליד הקורה
-
'40
- קו איטקורה במהלך נהדר השתחרר על סף הרחבה ושחרר בעיטה מצוינת, אך לצערו פספס את המסגרת במעט
-
'16
- שער! וולנדם עלתה ל-0:1! הנק וירמן הגיע לכדור חוזר מחוץ לרחבה ושיגר כדור עוצמתי ישר לחיבורים! איזה שער ענק!
-
'15
- גיבסון יה הגיע להזדמנות טובה, אך שחרר כדור חלש מדי ישר לידיו של יארוש
-
'14
- סטיבן ברחהאוס ניסה את מזלו ממצב טוב בבעיטה חופשית, אך שחרר כדור לא טוב החוצה
-
'5
- אייאקס הגיבה מהר! ראול מורו עם כדור רוחב מצוין לואוט וחהורסט, ששחרר בעיטה עוצמתית אך נבלם אצל ואן אוולן
-
'4
- אורליו אוהלרס עם ההזדמנות הטובה הראשונה במשחק עבור המארחת, חדר לרחבה ושחרר בעיטה חזקה, אך היה רחוק מהמסגרת