הרכבים וציונים



אוסקר גלוך (IMAGO) אוסקר גלוך (IMAGO)

לאחר שכבר קיבל את הופעת הבכורה שלו בהרכב אייאקס במחזור הקודם, אוסקר גלוך מחפש שער בכורה במדי הקבוצה שפוגשת בשעה זו את וולנדם במסגרת המחזור הרביעי של הליגה ההולנדית.

הישראלי נכנס כמחליף בשני המחזורים הראשונים בניצחון מול טלסטאר והתיקו מול גו אהד איגלס, כשבמחזור האחרון כאמור כבר קיבל את הקרדיט בהרכב ובפעולה מצוינת היה מעורב באחד מהשערים ב-0:2 מול הראקלס.

אייאקס פותחת את המחזור כשהיא במקום השלישי בטבלה עם 7 נקודות, שתיים פחות מניימיכן ופ.ס.וו איינדהובן שעדיין מושלמות, והיא מקווה לעקוף אותן לפחות זמנית.

מנגד, וולנדאם עם שלוש נקודות אחרי שלושה מחזורים, כשמצד אחד לא הצליחה לנצח, אך מנגד הציבה אתגר לקבוצה חזקה דוגמת אלקמאר כשהשתיים נפרדו ב-2:2 במחזור השני.