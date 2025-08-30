יום שבת, 30.08.2025 שעה 18:42
יום שבת, 30/08/2025, 17:30
אייאקס
דקה 55
1 0
שופט: אלקס בוס
וולנדם
ליגה הולנדית 25-26
91-123ניימיכן1
93-123פ.ס.וו. איינדהובן2
72-63אייאקס3
61-42פיינורד4
60-32זוולה5
63-93אוטרכט6
67-63ספרטה רוטרדם7
69-94כרונינגן8
43-62אלקמאר9
35-53וולנדם10
34-23טוונטה אנסחדה11
36-23נאק ברדה12
27-43גו אהד איגלס13
14-32פורטונה סיטארד14
15-33הירנביין15
16-23טלסטאר16
011-23אקסלסיור רוטרדם17
014-14הראקלס אלמלו18
לאחר שכבר קיבל את הופעת הבכורה שלו בהרכב אייאקס במחזור הקודם, אוסקר גלוך מחפש שער בכורה במדי הקבוצה שפוגשת בשעה זו את וולנדם במסגרת המחזור הרביעי של הליגה ההולנדית.

הישראלי נכנס כמחליף בשני המחזורים הראשונים בניצחון מול טלסטאר והתיקו מול גו אהד איגלס, כשבמחזור האחרון כאמור כבר קיבל את הקרדיט בהרכב ובפעולה מצוינת היה מעורב באחד מהשערים ב-0:2 מול הראקלס.

אייאקס פותחת את המחזור כשהיא במקום השלישי בטבלה עם 7 נקודות, שתיים פחות מניימיכן ופ.ס.וו איינדהובן שעדיין מושלמות, והיא מקווה לעקוף אותן לפחות זמנית.

מנגד, וולנדאם עם שלוש נקודות אחרי שלושה מחזורים, כשמצד אחד לא הצליחה לנצח, אך מנגד הציבה אתגר לקבוצה חזקה דוגמת אלקמאר כשהשתיים נפרדו ב-2:2 במחזור השני.

מחצית ראשונה
  • '45+1
  • נבדל
  • קנת' טיילור השווה את התוצאה עבור אייאקס מתוך הרחבה, אך הדגל לנבדל הונף והשער נפסל
  • '41
  • החמצה
  • בצד השני, יניק ללינדאל חטף כדור במרכז השדה, התקדם לכיוון הרחבה ושחרר בעיטה עוצמתית, הכדור שרק ליד הקורה
  • '40
  • החמצה
  • קו איטקורה במהלך נהדר השתחרר על סף הרחבה ושחרר בעיטה מצוינת, אך לצערו פספס את המסגרת במעט
  • '16
  • שער
  • שער! וולנדם עלתה ל-0:1! הנק וירמן הגיע לכדור חוזר מחוץ לרחבה ושיגר כדור עוצמתי ישר לחיבורים! איזה שער ענק!
  • '15
  • החמצה
  • גיבסון יה הגיע להזדמנות טובה, אך שחרר כדור חלש מדי ישר לידיו של יארוש
  • '14
  • החמצה
  • סטיבן ברחהאוס ניסה את מזלו ממצב טוב בבעיטה חופשית, אך שחרר כדור לא טוב החוצה
  • '5
  • החמצה
  • אייאקס הגיבה מהר! ראול מורו עם כדור רוחב מצוין לואוט וחהורסט, ששחרר בעיטה עוצמתית אך נבלם אצל ואן אוולן
  • '4
  • החמצה
  • אורליו אוהלרס עם ההזדמנות הטובה הראשונה במשחק עבור המארחת, חדר לרחבה ושחרר בעיטה חזקה, אך היה רחוק מהמסגרת
