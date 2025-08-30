"הסאגה הסתיימה": רודריגו נשאר בריאל מדריד

בריאל מדריד, ובחולצה הלבנה, כך רואה את עצמו רודריגו בעונה הקרובה, כשהוא מותיר מעט מאוד מקום (ויש שאומרים "שום מקום") לאפשרות של עזיבה, כך דווח ב’מארקה’. השחקן נותר נאמן לדבריו הקבועים וימשיך במסעו להצליח בקבוצה אותה הוא אוהב, עם מאזן של 68 שערים ב־267 הופעות בשש עונות.

נותרו עוד שלושה ימים עד לסגירת החלון (ליל שני, 1 בספטמבר), ואף שכדורגל הוא עולם בלתי צפוי, ב’מארקה’ מאשרים כי כפי שזה נראה כרגע, רודריגו אינו רוצה לעזוב את ריאל מדריד, ובכך שולל מעבר של הרגע האחרון למנצ'סטר סיטי, קבוצה עמה נקשר לא פעם, כאשר ידוע שפפ גווארדיולה מעריץ אותו.

הברזילאי כבר חווה מקרים בהם הוצא מהקבוצה. העובדה ששיחק מעט מאוד (בקושי באליפות העולם למועדונים, ולא כלל במחזור הראשון של הליגה) גרמה לדיווחים לטעון שיחליף צבעים. אבל רודריגו נשאר נאמן למחשבותיו ולדבריו, ורואה את עתידו בלבן, לפחות עד ינואר.

רודריגו (IMAGO)

אם צ'אבי אלונסו לא ייתן בו אמון כלל, אם ריאל תסובב לו את הגב בין עכשיו לחורף, אז זו תהיה כבר סיטואציה אחרת. יש לזכור כי בפתח עומד מונדיאל 2026, והשחקן חייב דקות משחק כדי להצדיק את מקומו בסגל. אמנם קרלו אנצ'לוטי בחר שלא לזמן אותו למשחקי ידידות חסרי חשיבות בספטמבר, אך לא מדובר באובדן אמון. לכן רבים סברו שהשמועות על עזיבתו המוחלטת היו מוקדמות מדי. בפועל, רודריגו קרוב מתמיד להישאר לעונה נוספת, כשיש לו חוזה עד 2028.

איש אינו יודע אם סיטי, שלא ויתרה עדיין על סאביניו, יכולה הייתה באמת להרשות לעצמה עסקה שכוללת 100 מיליון אירו בתוספת שכרו של רודריגו. אבל העובדה היא שהקיצוני מרגיש כעת חשוב אצל אלונסו, או לפחות כזה שיכול להיאבק על עמדתו. כיום הקרב הוא מול ויניסיוס באגף שמאל, עם קיליאן אמבפה כשחקן קבוע בשפיץ, ובאגף ימין נושפים בעורפו ברהים דיאס ופרנקו מסטנטואונו. “אז נכון, נותרו עוד שלושה ימים דרמטיים בחלון, אבל נכון לעכשיו, רודריגו נראה נהדר בלבן”, סיכמו ב’מארקה’.