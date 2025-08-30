מערכת ONE
|
30/08/2025 22:30
פבלו טורה ופדריקו ואלוורדה (רויטרס)
משחקי המחזור השלישי בליגה הספרדית ממשיכים בשעה זו, כשריאל מדריד מארחת בסנטיאגו בנבאו את מיורקה (שידור חי בערוץ ONE) ומקווה להישאר מושלמת מול הקהל הביתי.
הבלאנקוס פתחו את העונה ברגל ימין עם שני ניצחונות וללא שער חובה, כשקיליאן אמבפה נראה נהדר וכבר כבש שלושה שערים. כעת, הם מנסים להישאר מושלמים.
מנגד, מיורקה פתחה את העונה בצורה מאכזבת עם נקודה בלבד משני המשחקים הראשונים, כולל הפסד 3:0 לברצלונה. הפעם היא מקווה להפתיע ולהוות יריבה ראויה.
הקבוצות נפגשו במדריד רק לפני כשלושה חודשים, אז ריאל ניצחה 1:2 בזכות שער דרמטי בדקה ה-95. לפני כן בעונה שעברה הבלאנקוס ניצחו 0:3 בחצי גמר הסופרקאפ הספרדי, אך המשחק בביתה של מיורקה הסתיים רק ב-1:1 לפני כשנה.
מחצית ראשונה
-
'45
- לא היום שלו? שוב כדור עומק נשלח לקיליאן אמבפה שכבש פעם נוספת, אך הצרפתי היה בנבדל והשער נפסל
-
'43
- בליץ אדיר של ריאל וזה היה חייב להיות השלישי. התקפה נהדרת של הבלאנקוס, גולר קיבל את הכדור ברחבה והעביר רוחב לאמבפה, אך הצרפתי בעט לא מספיק טוב ורשם החמצה גדולה
-
'38
- שער! ריאל מדריד עלתה ל-1:2: מטורף! בתוך דקה אחת בלבד, הבלאנקוס קבעו מהפך, כאשר ויניסיוס לקח על עצמו, התקדם מעט ומחוץ לרחבה שחרר בעיטה שטוחה לרשת
-
'37
- שער! ריאל מדריד השוותה ל-1:1: תרגיל קרן נפלא של הבלאנקוס, הגבהה נהדרת מצאה את הויסן שנגח ומצא את גולר. הטורקי נותר חופשי 3 מטרים מקו השער ומול רשת חשופה, קבע שוויון
-
'30
- הזדמנות נוספת לריאל. הפעם זה היה תורו של טשואמני לבעוט מחוץ לרחבה, רומאן שמט את הכדור, אך התעשת וקלט
-
'26
- הזדמנות נוספת. מסטנטואונו בעט מחוץ לרחבה, הכדור נבלם וסטה לקרן
-
'24
- ריאל מחפשת שוויון. ויניסיוס ניסה את מזלו, אך הבעיטה הלכה שטוחה ולא חזקה, רומאן לא התקשה וקלט בקלות
-
'18
- שער! מיורקה עלתה ל-0:1: ריאל מדריד ספגה לראשונה העונה. פבלו טורה הגביה כדור קרן מדויק ומצא את מוריצ'י שנגח לרשת
-
'10
- הזדמנות טובה לריאל. טרנט שוב מצא את אמבפה חופשי, אך הפעם הצרפתי בעט רק לרשת החיצונית
-
'6
- כמעט הראשון של ריאל מדריד. טרנט שלח כדור עומק נפלא לאמבפה שכבש בקלות באחד על אחד, אך הצרפתי היה בנבדל קטן והשער נפסל
-
'4
- חצי מצב ראשון לריאל. טשואמני ניסה את מזלו עם בעיטה מחוץ לרחבה, אך הכדור הלך גבוה מעל השער
-
'1
- השופט חוסה סאנצ'ס הוציא את ההתמודדות לדרך!