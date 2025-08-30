יום שבת, 30.08.2025 שעה 23:39
יום שבת, 30/08/2025, 22:30אצטדיון סנטיאגו ברנבאוליגה ספרדית - מחזור 3
מיורקה
דקה 47
2 1
שופט: חוסה סאנצ'ס
ריאל מדריד
ליגה ספרדית 25-26
60-72ויאריאל1
62-62ברצלונה2
60-42ריאל מדריד3
62-42אתלטיק בילבאו4
64-43חטאפה5
52-43אלצ'ה6
52-33בטיס7
42-43ולנסיה8
43-42אספניול9
43-33אלאבס10
32-32ראיו וייקאנו11
35-53סביליה12
31-12אוססונה13
3 5-13אוביידו14
24-33אתלטיקו מדריד15
24-33ריאל סוסיאדד16
24-23סלטה ויגו17
14-12מיורקה18
07-33לבאנטה19
010-13ג'ירונה20
מערכת ONE | 30/08/2025 22:30
פבלו טורה ופדריקו ואלוורדה (רויטרס)
משחקי המחזור השלישי בליגה הספרדית ממשיכים בשעה זו, כשריאל מדריד מארחת בסנטיאגו בנבאו את מיורקה (שידור חי בערוץ ONE) ומקווה להישאר מושלמת מול הקהל הביתי.

הבלאנקוס פתחו את העונה ברגל ימין עם שני ניצחונות וללא שער חובה, כשקיליאן אמבפה נראה נהדר וכבר כבש שלושה שערים. כעת, הם מנסים להישאר מושלמים.

מנגד, מיורקה פתחה את העונה בצורה מאכזבת עם נקודה בלבד משני המשחקים הראשונים, כולל הפסד 3:0 לברצלונה. הפעם היא מקווה להפתיע ולהוות יריבה ראויה.

הקבוצות נפגשו במדריד רק לפני כשלושה חודשים, אז ריאל ניצחה 1:2 בזכות שער דרמטי בדקה ה-95. לפני כן בעונה שעברה הבלאנקוס ניצחו 0:3 בחצי גמר הסופרקאפ הספרדי, אך המשחק בביתה של מיורקה הסתיים רק ב-1:1 לפני כשנה.

מחצית ראשונה
  • '45
  • נבדל
  • לא היום שלו? שוב כדור עומק נשלח לקיליאן אמבפה שכבש פעם נוספת, אך הצרפתי היה בנבדל והשער נפסל
  • '43
  • החמצה
  • בליץ אדיר של ריאל וזה היה חייב להיות השלישי. התקפה נהדרת של הבלאנקוס, גולר קיבל את הכדור ברחבה והעביר רוחב לאמבפה, אך הצרפתי בעט לא מספיק טוב ורשם החמצה גדולה
ויניסיוס בועט (רויטרס)ויניסיוס בועט (רויטרס)
  • '38
  • שער
  • שער! ריאל מדריד עלתה ל-1:2: מטורף! בתוך דקה אחת בלבד, הבלאנקוס קבעו מהפך, כאשר ויניסיוס לקח על עצמו, התקדם מעט ומחוץ לרחבה שחרר בעיטה שטוחה לרשת
  • '37
  • שער
  • שער! ריאל מדריד השוותה ל-1:1: תרגיל קרן נפלא של הבלאנקוס, הגבהה נהדרת מצאה את הויסן שנגח ומצא את גולר. הטורקי נותר חופשי 3 מטרים מקו השער ומול רשת חשופה, קבע שוויון
  • '30
  • החמצה
  • הזדמנות נוספת לריאל. הפעם זה היה תורו של טשואמני לבעוט מחוץ לרחבה, רומאן שמט את הכדור, אך התעשת וקלט
  • '26
  • החמצה
  • הזדמנות נוספת. מסטנטואונו בעט מחוץ לרחבה, הכדור נבלם וסטה לקרן
  • '24
  • החמצה
  • ריאל מחפשת שוויון. ויניסיוס ניסה את מזלו, אך הבעיטה הלכה שטוחה ולא חזקה, רומאן לא התקשה וקלט בקלות
ודאט מוריצ'י רץ לחגוג (רויטרס)ודאט מוריצ'י רץ לחגוג (רויטרס)
  • '18
  • שער
  • שער! מיורקה עלתה ל-0:1: ריאל מדריד ספגה לראשונה העונה. פבלו טורה הגביה כדור קרן מדויק ומצא את מוריצ'י שנגח לרשת
  • '10
  • החמצה
  • הזדמנות טובה לריאל. טרנט שוב מצא את אמבפה חופשי, אך הפעם הצרפתי בעט רק לרשת החיצונית
קיליאן אמבפה חוגג, מוקדם מדי (רויטרס)קיליאן אמבפה חוגג, מוקדם מדי (רויטרס)
  • '6
  • נבדל
  • כמעט הראשון של ריאל מדריד. טרנט שלח כדור עומק נפלא לאמבפה שכבש בקלות באחד על אחד, אך הצרפתי היה בנבדל קטן והשער נפסל
  • '4
  • החמצה
  • חצי מצב ראשון לריאל. טשואמני ניסה את מזלו עם בעיטה מחוץ לרחבה, אך הכדור הלך גבוה מעל השער
  • '1
  • החלטת שופט
  • השופט חוסה סאנצ'ס הוציא את ההתמודדות לדרך!
