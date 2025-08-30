הרכבים וציונים



פבלו טורה ופדריקו ואלוורדה (רויטרס) פבלו טורה ופדריקו ואלוורדה (רויטרס)

משחקי המחזור השלישי בליגה הספרדית ממשיכים בשעה זו, כשריאל מדריד מארחת בסנטיאגו בנבאו את מיורקה (שידור חי בערוץ ONE) ומקווה להישאר מושלמת מול הקהל הביתי.

הבלאנקוס פתחו את העונה ברגל ימין עם שני ניצחונות וללא שער חובה, כשקיליאן אמבפה נראה נהדר וכבר כבש שלושה שערים. כעת, הם מנסים להישאר מושלמים.

מנגד, מיורקה פתחה את העונה בצורה מאכזבת עם נקודה בלבד משני המשחקים הראשונים, כולל הפסד 3:0 לברצלונה. הפעם היא מקווה להפתיע ולהוות יריבה ראויה.

הקבוצות נפגשו במדריד רק לפני כשלושה חודשים, אז ריאל ניצחה 1:2 בזכות שער דרמטי בדקה ה-95. לפני כן בעונה שעברה הבלאנקוס ניצחו 0:3 בחצי גמר הסופרקאפ הספרדי, אך המשחק בביתה של מיורקה הסתיים רק ב-1:1 לפני כשנה.