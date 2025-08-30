נערים ב': רואי זיו הגשים חלום וחתם בבית"ר

כל אוהד כדורגל באשר הוא קרוב לוודאי שמחזיק בחלום, נסתר או גלוי, לשחק בקבוצה שהוא אוהד. מי שעשה לאחרונה צעד בכיוון הנכון הוא המגן השמאלי, רואי זיו, שערך בשבוע שעבר הופעת בכורה במדי קבוצת נערים ב’ של בית”ר ירושלים, במשחק הדרבי שבו נחלה הפסד 1:0 מול הפועל ירושלים.

כמה ימים לאחר מכן, חתם השחקן על חוזה לשלוש עונות בשורות המועדון מהבירה, בתקווה ובשאיפה ללבוש בבוא הזמן את מדי הקבוצה הבוגרת, אליה רואי זיו חלם להגיע: “תמיד חלמתי להגיע לקבוצה ממועדון שאותו אני אוהד. אני מודה לצוות המקצועי בראשות תומר ולבר על האמון, לסוכן רועי סימוני ולאלמוג כהן המנהל המקצועי, שהביאו אותי לכאן”.

רואי זיו החל את דרכו ככדורגלן בקבוצת טרום ב’ של עירוני מודיעין, לאחר ארבע עונות עבר לצמד עונות בקבוצות ילדים ב’ וילדים א’ של הפועל ת”א צפון ובעונה שעברה שיחק בליגת העל במדיה של קבוצת מרכז הטבלה של הפועל פ”ת, בשורותיה השלים 28 הופעות, שש מהן מלאות. את העונה סיים עם שלושה שערים ועם מעורבות משמעותית בעוד מהלכים התקפיים, שהניבו שערים לזכות קבוצתו.

רואי זיו וסוכנו רועי סימוני (מדיה בית"ר ירושלים)

קבוצת שנתון 2010 של בית”ר ירושלים, המודרכת ע”י תומר מסיקה, מצויה בתקופת הסתגלות לליגת העל של שנתון נערים ב’, לאחר שבעונה שעברה זכתה באליפות דרמטית במחוז הדרומי של הליגה הארצית, ועל כך הרחבנו בכתבה בפינת ליגת האלופות. מאחר והקבוצה היא קבוצת “צו פיוס” משחקה הקרוב ייערך ביום שלישי הקרוב, 12 יום לאחר משחק הדרבי, כשהפעם מצפה לה משחק חוץ רחוק מהבית מול הפועל חדרה, שהפסידה 2:0 במחזור הפתיחה במשחק הדרבי האזורי מול מכבי נתניה.