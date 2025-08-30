יום שני, 01.09.2025 שעה 09:11
ליגה ספרדית 25-26
91-63ריאל מדריד1
93-63אתלטיק בילבאו2
71-83ויאריאל3
73-73ברצלונה4
73-53אספניול5
64-43חטאפה6
52-43אלצ'ה7
54-44בטיס8
42-43ולנסיה9
43-43ראיו וייקאנו10
43-33אלאבס11
35-53סביליה12
32-13אוססונה13
35-34סלטה ויגו14
35-13אוביידו15
24-33אתלטיקו מדריד16
24-33ריאל סוסיאדד17
16-23מיורקה18
07-33לבאנטה19
010-13ג'ירונה20

"ריאל מגלה עניין בקשר ממקסיקו, חילברטו מורה"

רפאלה פימיינטה, סוכנת העל של הולאנד שהייתה מעורבת בעסקת גלוך לאייאקס, טוענת שהבלאנקוס סימנו את הכישרון את ה-16 שמושך עניין אצל הגדולות ביבשת

חילברטו מורה (רויטרס)
חילברטו מורה (רויטרס)

שמו של חילברטו מורה לא הוזכר רבות בהקשר של ריאל מדריד עד כה, אך מהיום הדבר משתנה. הסוכנת רפאלה פימיינטה, שמנהלת קריירות של כמה מהשמות הנחשבים ביותר בכדורגל העולמי, כולל ארלינד הולאנד, חשפה בראיון ל"אל צ'ירינגיטו" כי הבלאנקוס עוקבים אחרי הנער: "כן, הוא קושר לריאל מדריד, וזה טבעי שהוא מקושר למועדונים גדולים, כי הוא בחור מאוד צעיר ומאוד חזק. אני חושבת שנשמע עליו עוד הרבה, ונראה מה יקרה".

כאשר נשאלה הסוכנת שהייתה מעורבת גם בעסקת אוסקר גלוך לאייאקס האם הייתה מעדיפה לראות אותו חותם בריאל מדריד, ענתה בבירור: "אני מעדיפה שהוא ילך למקום שבו הוא יהיה מאושר".

השנה האחרונה סימנה את הפריצה הגדולה של מורה. בגיל 15 בלבד ערך את הופעת הבכורה שלו בקבוצה הבוגרת של טיחואנה ואף כבש שער ראשון בבוגרים, מה שהפך אותו לשחקן משמעותי בעונה האחרונה של המועדון.

אוסקר גלוך עם שחר גרינברג ורפאלה פימיינטה (פרטי)אוסקר גלוך עם שחר גרינברג ורפאלה פימיינטה (פרטי)

היכולת המבריקה שלו לא נעלמה מעיני המאמן חאבייר אגירה, שהעניק לו הופעת בכורה בנבחרת מקסיקו הבוגרת ואף כלל אותו בהרכב הפותח במשחקים המכריעים של גביע הזהב, בו זכתה הנבחרת המקסיקנית.

הכישרון יוצא הדופן והבשלות המוקדמת הפכו את מורה לאובייקט חיזור של מועדונים מהפרמייר ליג, ריאל מדריד ואף ברצלונה. עם זאת, בשל גילו הצעיר, המעבר לאירופה עדיין ייאלץ להמתין עד שיגיע לגיל 18. בינתיים, קבוצות גדולות ממשיכות לעקוב מקרוב אחר הופעותיו בטורנירים החשובים. לא במקרה, מורה עשוי להשתתף בשלושה מונדיאלים שונים בשנה אחת, תופעה נדירה ביותר.

בשל גילו, הוא מועמד להיקרא לסגל נבחרת מקסיקו עד גיל 17 למונדיאל שייערך בנובמבר, לנבחרת עד גיל 20 למונדיאל בספטמבר, וגם שואף לתפוס מקום קבוע בסגל של אגירה לקראת מונדיאל 2026 שיתקיים בארצות הברית בקיץ הבא. כך או כך, בגיל 16 בלבד, חילברטו מורה כבר נמצא על הכוונת של הגדולים ביותר בכדורגל העולמי, ובמדריד ימשיכו לעקוב מקרוב אחרי היהלום המקסיקני.

