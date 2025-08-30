יום שני, 01.09.2025 שעה 09:10
כדורגל עולמי  >> ליגה אנגלית
ליגה אנגלית 25-26
94-83ליברפול1
71-73צ'לסי2
61-63ארסנל3
61-53טוטנהאם4
63-53אברטון5
63-53סנדרלנד6
64-43בורנמות'7
51-43קריסטל פאלאס8
44-43מנצ'סטר יונייטד9
45-43נוטינגהאם פורסט10
44-33ברייטון11
45-13לידס12
34-53מנצ'סטר סיטי13
36-43ברנלי14
35-33ברנטפורד15
38-43ווסטהאם16
23-23ניוקאסל17
24-23פולהאם18
14-03אסטון וילה19
08-23וולבס20

דרמה: צ'לסי החליטה לפוצץ את עסקת ג'קסון

דיווח ב'אתלטיק': השחקן נחת במינכן, אך בגלל פציעת דלאפ הבלוז החליטו על פניית פרסה. הכחולים הגישו הצעה על פרמין. וגם: הרכש של ניוקאסל ומילאן

|
ניקולס ג'קסון (רויטרס)
ניקולס ג'קסון (רויטרס)

חלון ההעברות כבר קרוב מתמיד לסיומו, הליגות יצאו לדרך והקבוצות השונות ברחבי העולם מחפשות חיזוקים אחרונים לפני העונה החדשה. כאן ב-ONE נביא לכם את כל העדכונים המשמעותיים ביותר ואת ההחתמות הרשמיות.

החתמות רשמיות

# ליברפול הודיעה באופן רשמי על הארכת חוזהו של אחד מכוכבי הקבוצה, קודי גאקפו.

# ניק וולטמאדה חתם באופן רשמי בניוקאסל שניצפה את שיא המועדון שלו עם העברה בשווי 85 מיליון אירו ששולמו לשטוטגרט. עדיין לא ברור אם ניוקאסל תשנה את עמדתה לגבי איסאק כתוצאה מהמעבר.

# כריסטופר אנקונקו חתם רשמית במילאן. הרוסונרי הודיעו על החתמתו של הצרפתית שיעזוב את צ’לסי בעסקה בסך 42 מיליון אירו לאחר קדנציה לא מוצלחת וינסה לצאת לדרך חדשה.

כריסטופר אנקונקו (רויטרס)כריסטופר אנקונקו (רויטרס)

# ניקולו סאבונה הוא שחקנה החדש של נוטינגהאם פורסט. המגן הימני עזב את יובנטוס, שתקבל עבור העברתו כ-15 מיליון אירו.

דיווחים חמים

# דרמה גדולה. אחרי שליאם דלאפ נפצע לתקופה די ארוכה, ב’אתלטיק’ מדווחים שלמרות שניקולס ג’קסון כבר נחת במינכן לקראת מעבר לבאיירן, הבלוז החליטו לפוצץ את העסקה. כאמור, החלוץ כבר נחת בגרמניה, שסוכם על השאלה עם אופציית רכישה ב-80 מיליון אירו. במועדון דורשים שהוא יחזור ללונדון.

מיד הגיעו פרטים נוספים, כאשר באירופה יישרו קו. די מרציו דיווח שצ’לסי פנתה לג’קסון ואמרה לו לחזור, והחלוץ לא מעוניין לשוב ללונדון, כשהוא רוצה להשלים את המעבר למינכן. בשלב הזה צ’לסי לא מוכנה לחתום על המסמכים, וכרגע ג’קסון צפוי לעבור בדיקות בכל מקרה.

המנהל הספורטיבי של באיירן, מקס ארבל, הגיב: “צ’לסי הודיעה לנו שהיא רוצה את ג’קסון בחזרה, אחרי שאתמול הגענו לסיכום ושהותר לנו לבצע בדיקות לשחקן. כעת המצב זה שג’קסון במינכן ואנחנו צריכים לשלוח אותו בחזרה, מעבר לכך אני לא יודע מה יהיה בעתיד, זה המצב כרגע”.

ניקולס גניקולס ג'קסון חוגג (רויטרס)

# פבריציו רומאנו מדווח: צ’לסי הגישה הצעה רשמית לברצלונה עבור פרמין לופס. ההצעה עומדת על 40 מיליון אירו, והיא נשלחה מיד אחרי שהבלוז ניצחו 0:2 את פולהאם. כעת הכחולים מחכים לתשובה. הכתב הוסיף: “לבארסה אין רצון למכור את פרמין, אם הוא יימכר, זה רק כי הוא יבקש. הכדור בידיים של השחקן”.

פרמין לופס (IMAGO)פרמין לופס (IMAGO)

# ב’אתלטיק’ מדווחים: ליברפול הגישה הצעה בסך 35 מיליון ליש”ט על בלמה של קריסטל פאלאס ושחקן נבחרת אנגליה, מארק גואהי.

כל העיתונים באנגליה מיישרים קו, ונראה שלארסנל יש רכש חדש. התותחנים סיכמו עם באייר לברקוזן על צירופו של שחקן ההגנה פיירו הינקאפי בהשאלה לעונה אחת, עם אופציית רכישה בסך 52 מיליון ליש”ט -10% ממכירה עתידית.

נאפולי הגיעה להסכם עקרוני עם מנצ’סטר יונייטד על מעברו של רסמוס הוילון. השדים האדומים הסכימו להצעה בסך 6 מיליון אירו בדמי השאלה, ועוד 44 מיליון אירו חובת רכישה שתופעל בתנאים מסוימים. למרות זאת, החלוץ עדיין צריך לתת את אישורו  למהלך.

רסמוס הוילון (רויטרס)רסמוס הוילון (רויטרס)

בתוך כך, יונייטד גם קרובה לרכש מהצד שלה. לאחר מו”מ ארוך בין הצדדים, סנה למנס קרוב לחתימה במועדון שצפוי לשלם כ-17 מיליון ליש”ט לאנטוורפן עבור השוער שיגיע בגיל 23.

מילאן מנסה לנצל את הירידה במעמדו של מנואל אקאנג’י במנצ’סטר סיטי כדי לצרף אותו למועדון. ב’סקיי איטליה’ מדווחים על הצעה בגובה כ-15 מיליון יורו של הרוסונרי, שמקווים כי השוויצרי יתן את הסכמתו למהלך, כשהסיטיזנס לא צפויים לעמוד בדרכו.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןאנדריק משחק אבן נייר ומספריים עם אוהד
אנדריק משחק אבן נייר ומספריים עם אוהדנגןהשיר של מישל גרציג מושמע במחצית בברנבאו
השיר של מישל גרציג מושמע במחצית בברנבאונגןספיד מקבל קלף נדיר בשידור ואז הכל קרס
ספיד מקבל קלף נדיר בשידור ואז הכל קרסנגןהכוכב של ברצלונה באיקאה: קמצן או צנוע?
הכוכב של ברצלונה באיקאה: קמצן או צנוע?
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */