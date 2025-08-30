דרמה: צ'לסי החליטה לפוצץ את עסקת ג'קסון

חלון ההעברות כבר קרוב מתמיד לסיומו, הליגות יצאו לדרך והקבוצות השונות ברחבי העולם מחפשות חיזוקים אחרונים לפני העונה החדשה. כאן ב-ONE נביא לכם את כל העדכונים המשמעותיים ביותר ואת ההחתמות הרשמיות.

החתמות רשמיות

# ליברפול הודיעה באופן רשמי על הארכת חוזהו של אחד מכוכבי הקבוצה, קודי גאקפו.

# ניק וולטמאדה חתם באופן רשמי בניוקאסל שניצפה את שיא המועדון שלו עם העברה בשווי 85 מיליון אירו ששולמו לשטוטגרט. עדיין לא ברור אם ניוקאסל תשנה את עמדתה לגבי איסאק כתוצאה מהמעבר.

# כריסטופר אנקונקו חתם רשמית במילאן. הרוסונרי הודיעו על החתמתו של הצרפתית שיעזוב את צ’לסי בעסקה בסך 42 מיליון אירו לאחר קדנציה לא מוצלחת וינסה לצאת לדרך חדשה.

כריסטופר אנקונקו (רויטרס)

# ניקולו סאבונה הוא שחקנה החדש של נוטינגהאם פורסט. המגן הימני עזב את יובנטוס, שתקבל עבור העברתו כ-15 מיליון אירו.

דיווחים חמים

# דרמה גדולה. אחרי שליאם דלאפ נפצע לתקופה די ארוכה, ב’אתלטיק’ מדווחים שלמרות שניקולס ג’קסון כבר נחת במינכן לקראת מעבר לבאיירן, הבלוז החליטו לפוצץ את העסקה. כאמור, החלוץ כבר נחת בגרמניה, שסוכם על השאלה עם אופציית רכישה ב-80 מיליון אירו. במועדון דורשים שהוא יחזור ללונדון.

מיד הגיעו פרטים נוספים, כאשר באירופה יישרו קו. די מרציו דיווח שצ’לסי פנתה לג’קסון ואמרה לו לחזור, והחלוץ לא מעוניין לשוב ללונדון, כשהוא רוצה להשלים את המעבר למינכן. בשלב הזה צ’לסי לא מוכנה לחתום על המסמכים, וכרגע ג’קסון צפוי לעבור בדיקות בכל מקרה.

המנהל הספורטיבי של באיירן, מקס ארבל, הגיב: “צ’לסי הודיעה לנו שהיא רוצה את ג’קסון בחזרה, אחרי שאתמול הגענו לסיכום ושהותר לנו לבצע בדיקות לשחקן. כעת המצב זה שג’קסון במינכן ואנחנו צריכים לשלוח אותו בחזרה, מעבר לכך אני לא יודע מה יהיה בעתיד, זה המצב כרגע”.

ניקולס ג'קסון חוגג (רויטרס)

# פבריציו רומאנו מדווח: צ’לסי הגישה הצעה רשמית לברצלונה עבור פרמין לופס. ההצעה עומדת על 40 מיליון אירו, והיא נשלחה מיד אחרי שהבלוז ניצחו 0:2 את פולהאם. כעת הכחולים מחכים לתשובה. הכתב הוסיף: “לבארסה אין רצון למכור את פרמין, אם הוא יימכר, זה רק כי הוא יבקש. הכדור בידיים של השחקן”.

פרמין לופס (IMAGO)

# ב’אתלטיק’ מדווחים: ליברפול הגישה הצעה בסך 35 מיליון ליש”ט על בלמה של קריסטל פאלאס ושחקן נבחרת אנגליה, מארק גואהי.

# כל העיתונים באנגליה מיישרים קו, ונראה שלארסנל יש רכש חדש. התותחנים סיכמו עם באייר לברקוזן על צירופו של שחקן ההגנה פיירו הינקאפי בהשאלה לעונה אחת, עם אופציית רכישה בסך 52 מיליון ליש”ט -10% ממכירה עתידית.

# נאפולי הגיעה להסכם עקרוני עם מנצ’סטר יונייטד על מעברו של רסמוס הוילון. השדים האדומים הסכימו להצעה בסך 6 מיליון אירו בדמי השאלה, ועוד 44 מיליון אירו חובת רכישה שתופעל בתנאים מסוימים. למרות זאת, החלוץ עדיין צריך לתת את אישורו למהלך.

רסמוס הוילון (רויטרס)

# בתוך כך, יונייטד גם קרובה לרכש מהצד שלה. לאחר מו”מ ארוך בין הצדדים, סנה למנס קרוב לחתימה במועדון שצפוי לשלם כ-17 מיליון ליש”ט לאנטוורפן עבור השוער שיגיע בגיל 23.

# מילאן מנסה לנצל את הירידה במעמדו של מנואל אקאנג’י במנצ’סטר סיטי כדי לצרף אותו למועדון. ב’סקיי איטליה’ מדווחים על הצעה בגובה כ-15 מיליון יורו של הרוסונרי, שמקווים כי השוויצרי יתן את הסכמתו למהלך, כשהסיטיזנס לא צפויים לעמוד בדרכו.