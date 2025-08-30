יום שבת, 30.08.2025 שעה 08:01
60-62ארסנל1
60-52טוטנהאם2
64-72ליברפול3
41-52צ'לסי4
42-42נוטינגהאם פורסט5
32-42מנצ'סטר סיטי6
32-32סנדרלנד7
31-22אברטון8
34-32בורנמות'9
33-22ברנטפורד10
33-22ברנלי11
35-12לידס12
22-22פולהאם13
21-12קריסטל פאלאס14
13-22ניוקאסל15
12-12מנצ'סטר יונייטד16
11-02אסטון וילה17
13-12ברייטון18
05-02וולבס19
08-12ווסטהאם20

"ליברפול תציע 130 מיליון ליש"ט עבור איסאק"

לא מוותרת. ב'טלגרף' מדווחים שהאלופה נחושה להשלים את מעברו של חלוץ ניוקאסל, כשצירופו של וולטרמאדה למגפייז עודד את האדומים להגיש הצעה נוספת

|
אלכסנדר איסאק (רויטרס)
אלכסנדר איסאק (רויטרס)

מעברו האפשרי של אלכסנדר איסאק לליברפול התקרב ב־24 השעות האחרונות, כך לפי גורמים המצפים להצעת שיא בפרמייר ליג במהלך סוף השבוע. אדי האו עומד לצרף את ניק וולטרמאדה להתקפה של ניוקאסל, לאחר שהמועדון סיכם על תשלום של 69.2 מיליון ליש״ט לשטוטגרט עבור החלוץ הגרמני, עסקה שיש לה השלכות על עתידו של איסאק, החלוץ השבדי שמבקש לעזוב. במקביל, האו מחפש חלוץ נוסף, עם עניין ביורגן סטרנד לארסן מוולבס ויואן ויסה מברנטפורד.

בניוקאסל מתמחרים את איסאק ב־150 מיליון ליש״ט, אך ההערכות לפי דיווח ב’טלגרף’ הן כי ליברפול תפתח בהצעה של כ־130 מיליון, סכום שעם בונוסים ותוספות יהפוך לחבילת רכישה היקרה ביותר בתולדות הכדורגל הבריטי. בעוד הצפי הוא להתקדמות עד סגירת החלון ביום שני, בעמדת ליברפול טוענים כרגע כי לא יגישו הצעה גבוהה יותר.

הצעה קודמת על סך 110 מיליון ליש״ט נדחתה על ידי ניוקאסל מוקדם יותר החודש, וכעת, כשנותרו ארבעה ימים בלבד עד סיום חלון ההעברות, המועדון נותר איתן בעמדתו שלא למכור, למרות שהשחקן מתאמן בנפרד מהקבוצה.

אלכסנדר איסאק (IMAGO)אלכסנדר איסאק (IMAGO)

מאז 1 באוגוסט לא התקבלה הצעה רשמית שנייה, אך בינתיים הסכסוך בין איסאק למועדון הפך למריר במיוחד. האוהדים כבר הפנו נגדו גב בשל רצונו העיקש לעזוב, שלוש שנים בלבד אחרי שהוביל את הקבוצה לזכייה בתואר מקומי ראשון זה 70 שנה ולהעפלה נוספת לליגת האלופות.

איסאק, שחקן נבחרת שבדיה, אף האשים בפומבי את ניוקאסל בהפרת הבטחות שניתנו לו בנוגע לאפשרות לעזוב. השבוע הגיע משלחת מהמועדון לביתו בניסיון להגיע לפיוס, אך השחקן הבהיר כי רצונו להמשיך בדרכו נשאר בעינו.

בליברפול עוקבים אחריו כבר זמן רב וההתעניינות לא דעכה, במיוחד בימים האחרונים של חלון ההעברות. המועדון מאנפילד גם חטף מניוקאסל את הוגו אקטיקה והוסיף הקיץ את פלוריאן וירץ, כחלק מההכנות להגנת תואר האליפות.

יגיע לאנפילד? איסאק (IMAGO)יגיע לאנפילד? איסאק (IMAGO)

מאמן ניוקאסל, אדי האו, ממשיך לשמור על קו זהיר בתגובותיו, אך הכחיש בתוקף שאי פעם הבטיח לאיסאק כי יוכל לעבור לליברפול ברגע שיגיע מחליף. "ממש לא", אמר. "אני אף פעם לא מבטיח לשחקנים בנוגע להעברות, כי זה לא בשליטתי המלאה. לא הייתי עושה הבטחה כזו לאף אחד".

כשנשאל אם יש לו העדפה אישית לגבי עתידו של איסאק, רמז האו כי שביתת השחקן והסירוב שלו לשחק שינו את עמדתו: "כמובן שיש לי העדפה, אבל צריך להתחשב בכל המידע. יש לי העדפה מקצועית, אבל אי אפשר להתעלם ממה שקרה. אני מנסה להפריד את עצמי מהעניין, כי אין לי שליטה. אני אתן לדברים לקרות ואטפל בתוצאה הסופית".

על השאלה האם לנוכח הגעתו הקרובה של וולטרמאדה עדיף לכולם לאפשר לאיסאק לעזוב, האו בחר להתחמק: "כפי שאמרתי, זה עניין של אחרים להחליט. אני לא שולט בשיחות האלה, אני מתמקד בלחזק את הקבוצה".

