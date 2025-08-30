יום שבת, 30.08.2025 שעה 07:58
כדורגל עולמי  >> ליגה אנגלית
ליגה אנגלית 25-26
60-62ארסנל1
60-52טוטנהאם2
64-72ליברפול3
41-52צ'לסי4
42-42נוטינגהאם פורסט5
32-42מנצ'סטר סיטי6
32-32סנדרלנד7
31-22אברטון8
34-32בורנמות'9
33-22ברנטפורד10
33-22ברנלי11
35-12לידס12
22-22פולהאם13
21-12קריסטל פאלאס14
13-22ניוקאסל15
12-12מנצ'סטר יונייטד16
11-02אסטון וילה17
13-12ברייטון18
05-02וולבס19
08-12ווסטהאם20

מוריד ציפיות? סלאח: השנה ארסנל הפייבוריטית

לפני המשחק בין הקבוצות, כוכב ליברפול טען שהאלופה מגיעה כאנדרדוג: "הם משחקים 5-6 שנים יחד, אנחנו וסיטי החלפנו הרבה שחקנים. לדעתי הם מספר 1"

|
מוחמד סלאח (צילום מסך)
מוחמד סלאח (צילום מסך)

עונת הפרמייר ליג סגרה שני מחזורים כשרק שלוש קבוצות נותרו מושלמות, טוטנהאם היא השם המפתיע מביניהן, אבל אף אחד לא מופתע לראות את ארסנל וליברפול שוב ראש בראש בצמרת עם שני ניצחונות.

השתיים ייפגשו מחר (ראשון) ב-18:30 למשחק עונה מוקדם באנפילד, ולקראת המשחק כוכב האלופה מוחמד סלאח התראיין ל’סקיי ספורט’, ושם טען כי קבוצתו מגיעה דווקא כאנדרדוג לעונה.

“ארסנל היא הפייבוריטית לזכייה באליפות בגלל שיש להם קבוצה שמשחקת כבר 5-6 שנים ביחד, הם מבינים את המשחק אחד של השני וגם המאמן שלהם ביחד בכל התקופה הזו. כשקבוצות נמצאות כל כך הרבה זמן ביחד זה נהיה קל יותר עבורן”, אמר המצרי. 

ארטטה, הקבוצה נמצאת 5-6 שנים ביחד (רויטרס)ארטטה, הקבוצה נמצאת 5-6 שנים ביחד (רויטרס)

“הקבוצות האחרות כמונו (ליברפול) וכמו מנצ’סטר סיטי החליפו הרבה שחקנים וזה יכול להיות מורכב. כמובן שקבוצה של פפ גווארדיולה היא תמיד פייבוריטית על הנייר, אבל לדעתי השנה ארסנל היא מספר 1”.

סלאח נשאל על היריבות בין הצדדים והוסיף: “לנו ולשחקנים של ארסנל יש מערכת יחסים הרבה יותר טובה ממה שזה נראה על המגרש. לפעמים השחקנים עושים קטעים לאוהדים כדי שיחשבו ‘כן הוא שונא אותו’, אבל זו לא המציאות”.

האם הוא מתערב בתוכניות המקצועיות של המועדון מתוקף מעמדו: “הייתה לי שיחה עם סלוט על מה שאנחנו צריכים לעשות לפני שחתמתי על החוזה החדש, אבל אני לא אומר לו מה לעשות בדרך כלל. כשחידשתי את החוזה הייתה צריך לדעת את התוכנית של המועדון. אני יודע את המקום שלי במועדון, והעונה שאלתי מסקרנות”.

מוחמד סלאח וארנה סלוט, "יודע את המקום שלי במועדון" (רויטרס)מוחמד סלאח וארנה סלוט, "יודע את המקום שלי במועדון" (רויטרס)

על פתיחת העונה אמר: “אני מרגיש טוב עם עצמי. המוטיבציה שלי העונה שונה, אישית כבר עשיתי הכל והמוטיבציה הופכת יותר לקולקטיבית בניסיון לזכות בפרמייר ליג.

“העונה שעברה הייתה משולמת בשבילי וזה נתן תחושה שעשיתי הכל, אני לא צריך להוכיח שום דבר יותר ועכשיו אני מנסה לתת ניסיון לשחקנים הצעירים ולהכניס להם את המנטליות המנצחת של ליברפול”.

