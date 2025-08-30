מוריד ציפיות? סלאח: השנה ארסנל הפייבוריטית

עונת הפרמייר ליג סגרה שני מחזורים כשרק שלוש קבוצות נותרו מושלמות, טוטנהאם היא השם המפתיע מביניהן, אבל אף אחד לא מופתע לראות את ארסנל וליברפול שוב ראש בראש בצמרת עם שני ניצחונות.

השתיים ייפגשו מחר (ראשון) ב-18:30 למשחק עונה מוקדם באנפילד, ולקראת המשחק כוכב האלופה מוחמד סלאח התראיין ל’סקיי ספורט’, ושם טען כי קבוצתו מגיעה דווקא כאנדרדוג לעונה.

“ארסנל היא הפייבוריטית לזכייה באליפות בגלל שיש להם קבוצה שמשחקת כבר 5-6 שנים ביחד, הם מבינים את המשחק אחד של השני וגם המאמן שלהם ביחד בכל התקופה הזו. כשקבוצות נמצאות כל כך הרבה זמן ביחד זה נהיה קל יותר עבורן”, אמר המצרי.

ארטטה, הקבוצה נמצאת 5-6 שנים ביחד (רויטרס)

“הקבוצות האחרות כמונו (ליברפול) וכמו מנצ’סטר סיטי החליפו הרבה שחקנים וזה יכול להיות מורכב. כמובן שקבוצה של פפ גווארדיולה היא תמיד פייבוריטית על הנייר, אבל לדעתי השנה ארסנל היא מספר 1”.

סלאח נשאל על היריבות בין הצדדים והוסיף: “לנו ולשחקנים של ארסנל יש מערכת יחסים הרבה יותר טובה ממה שזה נראה על המגרש. לפעמים השחקנים עושים קטעים לאוהדים כדי שיחשבו ‘כן הוא שונא אותו’, אבל זו לא המציאות”.

האם הוא מתערב בתוכניות המקצועיות של המועדון מתוקף מעמדו: “הייתה לי שיחה עם סלוט על מה שאנחנו צריכים לעשות לפני שחתמתי על החוזה החדש, אבל אני לא אומר לו מה לעשות בדרך כלל. כשחידשתי את החוזה הייתה צריך לדעת את התוכנית של המועדון. אני יודע את המקום שלי במועדון, והעונה שאלתי מסקרנות”.

מוחמד סלאח וארנה סלוט, "יודע את המקום שלי במועדון" (רויטרס)

על פתיחת העונה אמר: “אני מרגיש טוב עם עצמי. המוטיבציה שלי העונה שונה, אישית כבר עשיתי הכל והמוטיבציה הופכת יותר לקולקטיבית בניסיון לזכות בפרמייר ליג.

“העונה שעברה הייתה משולמת בשבילי וזה נתן תחושה שעשיתי הכל, אני לא צריך להוכיח שום דבר יותר ועכשיו אני מנסה לתת ניסיון לשחקנים הצעירים ולהכניס להם את המנטליות המנצחת של ליברפול”.