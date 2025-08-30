היה סגור, ואז כבר לא: הדרמה הלילית של אנתוני

הדרמה סביב עתידו של אנתוני, קשרה הברזילאי של מנצ'סטר יונייטד, הגיעה לשיא חדש הערב, לאחר שנראה היה כי מעברו לבטיס כבר סגור. לפי הדיווחים באנגליה, יונייטד קיבלה הצעה בסך 25 מיליון ליש"ט, שכללה גם סעיף של 50% מסכום המכירה העתידית, ואף העניקה לשחקן רשות לטוס לספרד כדי לסכם את תנאיו האישיים.

אלא שבטיס נתקלה במכשול משמעותי: דרישות השכר של אנתוני. במועדון הספרדי ציפו כי השחקן יסכים להפחית בדרישותיו, או לחלופין שיונייטד תתרום ל"חבילת יציאה" שתאפשר את השלמת העסקה. ללא פתרון מוסכם, העסקה נתקעה למרות שכבר קיבלה אישור ראשוני מהמועדון האנגלי.

בלילה הדרמה הגיעה לנקודת רתיחה כאשר בטיס הודיעה רשמית כי היא נסוגה מהעסקה בשל העלויות הכוללות. בהודעת המועדון נאמר: "אין הסכם לגבי אנתוני ואנו משכנו את ההצעה. איננו יכולים לעמוד בסכום המבוקש ובתשלומים שמנצ'סטר יונייטד אמורה לשלם לשחקן לפני העברתו".

אנתוני חוגג (רויטרס)

ביונייטד, מנגד, מקווים שמדובר במהלך טקטי מצד הספרדים, שנועד ללחוץ עליהם להפחית את דרישותיהם הכספיות. עם זאת, במציאות הנוכחית מדובר במבוי סתום: בטיס דורשת חבילה נמוכה יותר, יונייטד לא ממהרת להתפשר, והכדור נמצא כעת גם ברגליו של אנתוני, שיידרש להחליט אם להסכים להורדת שכר כדי לממש את המעבר.

כך או כך, ההשתלשלות המהירה של הימים האחרונים, מקבלת ההצעה ועד הנסיגה הרשמית של בטיס, הפכה את עסקת אנתוני לסאגה מתמשכת. בשלב זה לא ברור האם היא תסתיים בפשרה שתאפשר את מעברו לספרד, או שיישאר באולד טראפורד עד חלון ההעברות הבא.

אנתוני ערך 96 הופעות במדי יונייטד, כבש 12 שערים ובישל עוד תשעה. הוא זכה בגביע ובגביע הליגה עם האדומים, אבל הקדנציה שלו אצלם לא הייתה מוצלחת. יש לקיצוני גם 16 הופעות במדי נבחרת ברזיל, האחרונה שבהן ב-2023. ביוני האחרון קיבל זימון, אבל לא שיחק מול אקוודור ופרגוואי. בבטיס כבש אנתוני 10 שערים וסיפק 5 בישולים ב-40 הופעות והיה אחד מהמנהיגים בקבוצה של מנואל פלגריני.