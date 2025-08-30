יום שבת, 30.08.2025 שעה 07:39
60-62ארסנל1
60-52טוטנהאם2
64-72ליברפול3
41-52צ'לסי4
42-42נוטינגהאם פורסט5
32-42מנצ'סטר סיטי6
32-32סנדרלנד7
31-22אברטון8
34-32בורנמות'9
33-22ברנטפורד10
33-22ברנלי11
35-12לידס12
22-22פולהאם13
21-12קריסטל פאלאס14
13-22ניוקאסל15
12-12מנצ'סטר יונייטד16
11-02אסטון וילה17
13-12ברייטון18
05-02וולבס19
08-12ווסטהאם20

היה סגור, ואז כבר לא: הדרמה הלילית של אנתוני

יונייטד ובטיס הגיעו לסיכום לגבי מעבר קבוע של הכוכב, אלא שדרישות השכר של הברזילאי היו גדולות על הספרדים, שפרסמו שההצעה בוטלה. והאם זו טקטיקה?

|
הכותרת באנגליה (צילום מסך)
הכותרת באנגליה (צילום מסך)

הדרמה סביב עתידו של אנתוני, קשרה הברזילאי של מנצ'סטר יונייטד, הגיעה לשיא חדש הערב, לאחר שנראה היה כי מעברו לבטיס כבר סגור. לפי הדיווחים באנגליה, יונייטד קיבלה הצעה בסך 25 מיליון ליש"ט, שכללה גם סעיף של 50% מסכום המכירה העתידית, ואף העניקה לשחקן רשות לטוס לספרד כדי לסכם את תנאיו האישיים.

אלא שבטיס נתקלה במכשול משמעותי: דרישות השכר של אנתוני. במועדון הספרדי ציפו כי השחקן יסכים להפחית בדרישותיו, או לחלופין שיונייטד תתרום ל"חבילת יציאה" שתאפשר את השלמת העסקה. ללא פתרון מוסכם, העסקה נתקעה למרות שכבר קיבלה אישור ראשוני מהמועדון האנגלי.

בלילה הדרמה הגיעה לנקודת רתיחה כאשר בטיס הודיעה רשמית כי היא נסוגה מהעסקה בשל העלויות הכוללות. בהודעת המועדון נאמר: "אין הסכם לגבי אנתוני ואנו משכנו את ההצעה. איננו יכולים לעמוד בסכום המבוקש ובתשלומים שמנצ'סטר יונייטד אמורה לשלם לשחקן לפני העברתו".

אנתוני חוגג (רויטרס)אנתוני חוגג (רויטרס)

ביונייטד, מנגד, מקווים שמדובר במהלך טקטי מצד הספרדים, שנועד ללחוץ עליהם להפחית את דרישותיהם הכספיות. עם זאת, במציאות הנוכחית מדובר במבוי סתום: בטיס דורשת חבילה נמוכה יותר, יונייטד לא ממהרת להתפשר, והכדור נמצא כעת גם ברגליו של אנתוני, שיידרש להחליט אם להסכים להורדת שכר כדי לממש את המעבר.

כך או כך, ההשתלשלות המהירה של הימים האחרונים, מקבלת ההצעה ועד הנסיגה הרשמית של בטיס, הפכה את עסקת אנתוני לסאגה מתמשכת. בשלב זה לא ברור האם היא תסתיים בפשרה שתאפשר את מעברו לספרד, או שיישאר באולד טראפורד עד חלון ההעברות הבא.

אנתוני ערך 96 הופעות במדי יונייטד, כבש 12 שערים ובישל עוד תשעה. הוא זכה בגביע ובגביע הליגה עם האדומים, אבל הקדנציה שלו אצלם לא הייתה מוצלחת. יש לקיצוני גם 16 הופעות במדי נבחרת ברזיל, האחרונה שבהן ב-2023. ביוני האחרון קיבל זימון, אבל לא שיחק מול אקוודור ופרגוואי. בבטיס כבש אנתוני 10 שערים וסיפק 5 בישולים ב-40 הופעות והיה אחד מהמנהיגים בקבוצה של מנואל פלגריני.

אנתוני (רויטרס)אנתוני (רויטרס)
