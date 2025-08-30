יום שבת, 30.08.2025 שעה 07:40
63-52קרמונזה1
30-51אינטר2
30-21נאפולי3
30-21יובנטוס4
30-21קומו5
32-32מילאן6
30-11רומא7
11-11אטאלנטה8
11-11פיורנטינה9
11-11אודינזה10
11-11ורונה11
11-11קליארי12
11-11פיזה13
10-01גנואה14
12-02לצ'ה15
01-01בולוניה16
02-01לאציו17
02-01פארמה18
05-22ססואולו19
05-01טורינו20

מודריץ': אלגרי מבקש שאדבר הרבה על המגרש

הקשר הקרואטי בישל לראשונה באיטליה בניצחון מילאן על אלצ'ה ושיתף: "הסרייה א' ליגה קשה, מקווה להיות ב-100% אחרי פגרת הנבחרות. מאוד נהנה עד כה"

|
לוקה מודריץ' (רויטרס)
לוקה מודריץ' (רויטרס)

לוקה מודריץ' רשם אמש (שישי) בישול ראשון במדי מילאן בליגה האיטלקית, וסיפר לאחר הניצחון 0:2 על לצ'ה על התחושות, על הדרישות של המאמן מסימיליאנו אלגרי ועל החלום שהתגשם עבורו לשחק בסרייה א'. הקשר הקרואטי בן ה-39 פתח בהרכב של הרוסונרי, ובדקה ה-28 הרים כדור חופשי מושלם שננגח פנימה על ידי רובן לופטוס-צ'יק. כריסטיאן פוליסיק הוסיף שער נוסף לקראת הסיום והבטיח שלוש נקודות חשובות.

"אני מרגיש נהדר, הכל מושלם", אמר מודריץ' בסיום. "יש לי חיבור טוב עם החברים לקבוצה, אני מרגיש רגוע. הדבר היחיד שעוד חסר לי זה למצוא בית, אבל חוץ מזה הכול מצוין. כמובן שזה מרגיש אפילו טוב יותר כשמנצחים".

מילאן שינתה את המערך המקורי מ-4:3:3 ל-3:5:2, ומודריץ' הסביר מה אלגרי מבקש ממנו: "אנחנו עדיין לומדים אחד את השני. הוא ביקש שאעזור לקבוצה לשחק בצורה יותר שוטפת. אני עובד כדי להגיע לכושר מלא, ואני מקווה להיות ב-100 אחוז אחרי פגרת הנבחרות".

הגיעה לליגה: מילאן עם 0:2 נהדר על לצ'ה

לדבריו, מעבר ליכולות המקצועיות, לאלגרי יש דרישה נוספת: "המאמן מבקש ממני לדבר הרבה על המגרש, כי יש כאן הרבה שחקנים צעירים, והם צריכים ביטחון".

מודריץ', שהפך לאוהד מילאן כבר בילדותו בקרואטיה, הסביר מה גרם לו להגשים את החלום דווקא בגיל מאוחר: "תמיד עקבתי אחרי הכדורגל האיטלקי. שיחקו כאן הרבה קרואטים, ותמיד הערכתי במיוחד את מילאן. שיחקתי לא מעט מול קבוצות איטלקיות ואני מכיר את הסדר והארגון הטקטי שיש להן בכל שלב של המשחק".

עם זאת, הוא מודה כי עוד עליו להסתגל לליגה החדשה: "זו ליגה מאוד קשה. אנחנו חייבים להיות דרוכים בכל משחק ולתת הכל כדי לנצח". לסיום סיכם מודריץ': "עד עכשיו אני באמת נהנה מכל מה שאני רואה וחווה כאן".

