פרמין וברצלונה ייכנעו? צ'לסי מגבירה את הלחץ

בימים האחרונים הפך עתידו של הקשר הספרדי פרמין לופס לאחד הנושאים המסקרנים ביותר בשוק ההעברות האירופי. הקשר בן ה-22, תוצר מחלקת הנוער של ברצלונה, ניצב בלב מאבק בין המועדון שבו גדל וחלם לשחק לבין הצעה מפתה של צ’לסי, שלוחצת על הדוושה בניסיון להחתימו עוד לפני סגירת חלון ההעברות ביום שני הקרוב בחצות.

ההתעניינות של צ’לסי בפרמין התעצמה במיוחד לאחר שפספסה את צירופו של צ’אבי סימונס, שחתם דווקא בטוטנהאם. בפרמייר ליג זיהו בפרמין פרופיל דומה, קשר התקפי עם ראיית משחק מצוינת וכושר פריצה לרחבה, והחליטו ללכת עליו בכל הכוח. ההצעה הראשונה שיצאה מלונדון עמדה על כ-50 מיליון אירו בתוספת בונוסים, אך בברצלונה הבהירו כי רק סכום של 90 מיליון ומעלה עשוי לשנות את עמדתם.

לופס עצמו, לפחות עד כה, ממשיך לשמור על שתיקה. בסביבתו הקרובה מעדיפים שלא לשחרר הצהרות נחרצות, מה שמוסיף לערפל סביב ההחלטה. על פניו, התחושה היא שפרמין רוצה להישאר בברצלונה, אך ישנם קולות חדשים בסביבתו שטוענים כי התנאים הכספיים והמקצועיים שצ’לסי מציעה הופכים את המעבר לאפשרות משתלמת יותר לטווח הארוך.

פרמין לופס (IMAGO)

האנזי פליק, מאמן בארסה, הבהיר במסיבת עיתונאים בשבוע שעבר כי מבחינתו "אני לא רוצה שאף שחקן יעזוב". המסר הועבר גם ישירות לפרמין, והגרמני רואה בו שחקן מפתח במרכז השדה שיכול לתת עומק ותחרותיות בפרויקט שבונה הקבוצה הקטלונית. גם המנהל המקצועי דקו הצהיר באופן ברור שפרמין לא למכירה, אלא אם כן תגיע הצעה בלתי ניתנת לסירוב.

הקשר הספרדי, שהוזמן בימים האחרונים גם לסגל נבחרת ספרד הבוגרת, מתאמן כרגיל ומתכונן למשחק הקרוב מול ראיו וייקאנו. בעונה שעברה תרם שערים חשובים והיה שותף משמעותי לזכייה בטרבל המקומי, מה שהפך אותו לדמות אהודה גם בקרב האוהדים וגם בחדר ההלבשה. מבחינתו, כפי שאמר לא פעם, "הסיפור שלי בברצלונה רק מתחיל".

ההקשר האירופי מוסיף נדבך נוסף למתח: ההגרלה האחרונה בליגת האלופות הציבה את ברצלונה וצ’לסי באותו בית. בבארסה הבהירו כי הדבר כשלעצמו מעלה את תג המחיר של השחקן, שכן אין היגיון לחזק יריבה ישירה במחיר מוזל. במקביל, בלונדון מבינים כי הסיכוי לרכוש אותו פוחת, ולכן כבר החלו לפעול על תוכנית ב’.

פרמין לופס (IMAGO)

לפי העיתונאי פבריציו רומנו, צ’לסי סיכמה על תנאים עם פקונדו בואנאנוטה, הקשר הארגנטינאי הצעיר של ברייטון, ששיחק בעונה שעברה בהשאלה בלסטר. המו"מ בין צ’לסי לברייטון על השאלתו נמצא בשלב מתקדם, כך שגם אם פרמין יישאר בקאמפ נואו, לאנגלים יש אלטרנטיבה מוכנה.

עם זאת, שום דבר עדיין לא סגור. צ’לסי ידועה כקבוצה שלא מוותרת בקלות, ובאנגליה בטוחים שההתעקשות תישא פרי עד לסגירת החלון. גם האולטימטום שהציבה לפרמין, תשובה תוך 48 שעות, לא גרם לו לשנות את עמדתו, אך ייתכן שהלחץ הכספי יכריע בסוף.

בינתיים, בהנהלת ברצלונה מתנהלים בקור רוח. סגן הנשיא רפא יוסטה, שהתראיין במונאקו, סיכם זאת בפשטות: "דיברתי עם אנשי צ’לסי, נושא פרמין לא עלה. יש לו חוזה איתנו ואנחנו שמחים איתו". החוזה המדובר נחתם עד 2029, עם סעיף שחרור דמיוני של חצי מיליארד אירו, עוד אינדיקציה לכך שהמועדון לא באמת רוצה לאבד את אחד הכישרונות הגדולים שלו.

ברצלונה לא ממהרת לוותר עליו. פרמין לופס (IMAGO)

על כר הדשא, פרמין ממשיך לעשות את מה שהוא יודע הכי טוב: לעבוד קשה ולהתרכז בכדורגל. הוא יודע שהחלטתו תשפיע לא רק על הקריירה האישית שלו אלא גם על התדמית שלו בעיני האוהדים. בברצלונה רואים בו סמל לדור החדש, בן מחלקת הנוער שהצליח לחדור להרכב ולהפוך לחלק בלתי נפרד מהעתיד.

צ’לסי, מנגד, משוכנעת כי בפרויקט ההולך ונבנה תחת טוד בוהלי, פרמין יכול להפוך לאחד מעמודי התווך של הקבוצה לשנים הבאות. עם הכסף הגדול של הפרמייר ליג וההבטחות למרכזיות בקבוצה, בלונדון עושים כל שביכולתם כדי לפתות אותו.

כך או כך, שלושת הימים הקרובים יכריעו את הסאגה. אם יישאר, ברצלונה תמשיך להמר על אחד משחקני הבית המבטיחים ביותר שלה. אם יעבור, זה יהיה בסכום שובר שיאים שיקל מעט על הלחצים הכלכליים של המועדון. עד אז, אוהדי בארסה וצ’לסי כאחד יכולים רק לחכות, ולדעת שבכדורגל המודרני, הכל פתוח עד לרגע האחרון.