דיווח: החלוץ הברזילאי שבדרך למכבי תל אביב

לפי דיווח באתר הברזילאי ‘DOL’, מכבי תל אביב בדרך לצרף לשורותיה את החלוץ הברזילאי מתאוס דאבו בן ה-25 מקבוצת רמו מהליגה השנייה בברזיל. ההעברה, שעל פי הדיווח נסגרה תמורת כ-140 אלף דולר, מתרחשת לאחר 12 הופעות ושני שערים של דאבו במדי רמו, אצלה הוא חתום עד לסוף השנה.

דאבו, ששמו המלא הוא מתאוס אלוורנגה דה אוליביירה, נולד בסאו פאולו וקיבל את הכינוי "דאבו" כבר בילדותו בזכות סבתו, שליוותה אותו לכל אימון ומשחק. הקריירה שלו החלה במחלקות הנוער של פורטוגסה וג'וינוויל, שם בלט עם יכולת כיבוש מרשימה. ב-2018 הצטרף לגוארני, וכבר שנה לאחר מכן הרשים בקופה סאו פאולו לנוער עם שישה שערים בשמונה משחקים, מה שפתח בפניו את הדלת לקבוצה הבוגרת.

ב-2020 חתם בקורינתיאנס, שרכשה 60% מהכרטיס שלו תמורת כ-2.5 מיליון ריאל, אך המעבר לא היה פשוט ועורר סערה משפטית בשל מחלוקות על זכויות כלכליות בין סוכנויות שחקנים ומועדונים. אף על פי כן, דאבו ערך את הופעת הבכורה שלו בליגה הבכירה ואף כבש מול אינטרנסיונל, אך התקשה לתפוס מקום קבוע בהרכב.

לאורך הקריירה שיחק בהשאלות במספר קבוצות, ביניהן גוארני, סאו ברנרדו, באהיה ותחנה קצרה בפילדלפיה יוניון מה-MLS. בעונת 2022 הצטיין במדי באהיה בליגת המשנה הברזילאית עם תשעה שערים, שסייעו למועדון לעלות חזרה לליגה הבכירה. בינואר 2023 עבר לקרוזיירו ששילמה כ-3.5 מיליון ריאל על חלק מזכויותיו, אך לא הצליח להתבסס שם ושב לרמו, כשבין לבין שיחק בפאפוס הקפריסאית בהשאלה.

כעת, לאחר מסע לא קצר ברחבי ברזיל ותקופה קצרה בארצות הברית, דאבו עשוי לעשות צעד משמעותי נוסף בקריירה שלו, הפעם אל מחוץ ליבשת הדרום אמריקאית, כאשר מכבי תל אביב צפויה להיות התחנה החדשה שלו.