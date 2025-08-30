יום שבת, 30.08.2025 שעה 06:49
נובאק ג'וקוביץ' ניצח את נורי ועלה לשמינית הגמר

הסרבי התגבר על הכאבים בגבו, ניצח 4:6, 7:6(4), 2:6, 3:6 את הבריטי והמשיך לשלב הבא באליפות ארה"ב הפתוחה: "זה טוב שאני נבחן, מחפש את הקצב שלי"

|
נובאק ג'וקוביץ' (רויטרס)
נובאק ג'וקוביץ' (רויטרס)

נובאק ג'וקוביץ' המשיך הלילה (בין שישי לשבת) במרדף אחר תואר הגראנד סלאם ה-25 בקריירה שלו, כשגבר בסיבוב השלישי של אליפות ארצות הברית הפתוחה על הבריטי קמרון נורי בתוצאה 4:6, 7:6(4), 2:6, 3:6. המדורג הבכיר הצליח להתגבר על כאבים בגב התחתון בדרך לניצחון והעפלה לשמינית הגמר.

ג'וקוביץ' לחץ על יריבו כבר בתחילת המשחק, שבר ל-3:4 עם חבטת פוראהנד מנצחת ושמר על היתרון עם האייס התשיעי שלו בדרך ל-4:6 במערכה הראשונה. הסרבי בן ה-38 ביקש טיפול רפואי לאחר מכן, אך הצליח לחזור ולסגור את המערכה.

במערכה השנייה נעזר שוב בצוות הרפואי כשמהירות ההגשות שלו ירדה לזמן קצר, מה שאפשר לנורי להישאר בתמונה ואף לכפות שובר שוויון אותו ניצח בדרך להשוואת התוצאה.

נובאק ג'וקוביץ' (רויטרס)

נורי עלה ליתרון מוקדם גם במערכה השלישית לאחר דרופ-שוט נהדר, אך ג'וקוביץ' השיב מיד עם רצף של שלושה משחקונים, לא לפני שעצר כדי לנזוף באוהד ביציעי אצטדיון ארתור אש שדיבר בזמן נקודה.

"כשאתה נכנס לכל משחק אתה רוצה לנצח בשלוש מערכות חלקות וללא דרמות, אבל ברור שזה לא תמיד אפשרי", אמר ג'וקוביץ'. "זה טוב שאני נבחן. לא שיחקתי מאז ווימבלדון, אני עדיין מחפש את הקצב והתחושה שלי על המגרש".

משם והלאה המשיך ג'וקוביץ' לשלוט במשחק, סגר את המערכה השלישית ביתר קלות ובמערכה הרביעית כבר היה בשיאו, בדרך לשמירה על מאזן מושלם מול נורי ולהבטחת מקום בשמינית הגמר, שם יפגוש את יאן-לנארד שטראף.

