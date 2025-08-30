יום שבת, 30.08.2025 שעה 11:15
יורובאסקט 25-26
 בית 1 
6224-2783טורקיה1
4133-1782סרביה2
4256-2183לטביה3
3130-1312פורטוגל4
2154-1282צ'כיה5
2170-1342אסטוניה6
 בית 2 
6204-2823ליטא1
4159-2112גרמניה2
4169-2022פינלנד3
3294-2103מונטנגרו4
2198-1732שבדיה5
2203-1492אנגליה6
 בית 3 
264-911בוסניה1
269-831גאורגיה2
266-751יוון3
175-661איטליה 4
183-691ספרד 5
191-641קפריסין6
 בית 4 
264-921צרפת1
271-831ישראל2
295-1051פולין3
1105-951סלובניה4
183-711איסלנד5
192-641בלגיה6

במקביל להפגנות ופסטיבל: ישראל נגד פולין

בית הלחמי רוצה לנצח ביורובאסקט ולעשות צעד גדול לשלב הבא. במקביל, צפויות הפגנות פוליטיות ופסטיבל מוזיקלי. משה ברדה, שליח ONE לאליפות אירופה

|
אוהדי נבחרת ישראל בפולין (FIBA)
אוהדי נבחרת ישראל בפולין (FIBA)

נבחרת ישראל תפגוש הערב (שבת, 21:30) את זו של פולין במסגרת המחזור השני של בית ד'. למשחק, שתי הנבחרות מגיעות לאחר ניצחון במשחק הפתיחה שלהן, וכשלא מעט נמצא על הכף, הרי בכל זאת, ניצחון שני עבור הנבחרת המקומית או לחילופין עבור הכחולים-לבנים של אריאל בית הלחמי יהווה צעד עצום לקראת השלב הבא. הם כמובן לא יבטיחו אותו, אך יהיה מדובר בהתקרבות של ממש לשלב הנוקאאוט של האליפות, שנערכת כזכור בלטביה.

המשחק הערב יביא עמו לא רק כדורסל. עוד לפני הפתיחה צפויות להיערך שתי הפגנות בסמוך להיכל – אחת של הימין ואחת של השמאל. הן צפויות להתקיים בשעות הערב, ובעניין זה מי שאמורים לטפל באירועי המחאה הם כוחות המשטרה המקומיים, שנמצאים בקשר ישיר עם מערך האבטחה. כולם פועלים יחד כדי להבטיח שהאירוע לא יידרדר, שכן מדובר במפגש שעלול להיות נפיץ.

עם זאת, אירופה לובשת חג וקאטוביץ חוגגת גם כן. הסיבה כפולה ומכופלת: ישנם את משחקי הכדורסל של יורובאסקט 2025, אך ישנו מוקד עניין נוסף - מוזיקלי. יכול להיות שמדובר במקריות מוחלטת, וייתכן שהדבר מתוכנן מראש, אך ביציאה מהספודק ארנה בשעות הערב, לאחר האימון המסכם של הנבחרת לקראת המפגש מול נבחרתו של איגור מיליצ'יץ', הוקמה במה קטנה ליד בית הקפה שמחוץ להיכל, ועליה הופיעה להקה שניגנה בלוז, כל זאת במסגרת פסטיבל "זורזה" שנערך בעיר.

אריאל בית הלחמי (איגוד הכדורסל)אריאל בית הלחמי (איגוד הכדורסל)

המוזיקה תימשך ואנשים יחגגו, אך משעות הבוקר מדובר בעסקים כרגיל מבחינת הנבחרת: אימון בוקר ולאחר מכן, הר הגעש הפולני. ספודק ארנה מכילה בדרך כלל כ-11,500 מקומות ישיבה, אך לאור הסידורים השונים מבחינת יציעי התקשורת, הקיבולת צפויה לעמוד על קצת יותר מ-9,000 מקומות. בין היושבים יהיו אוהדי הנבחרת לצד אוהדי פולין.

באופן שונה מהמשחק מול איסלנד, ממנו יצאה הנבחרת עם ניצחון וגם עם מינוס שן של דני אבדיה, שכבר תוקנה, במשחק הערב ישבו הכחולים-לבנים על הספסל שבו ישבה פולין במשחק הראשון, כשאוהדי הנבחרת יהיו שם גם כן.

נבחרת פולין היא נבחרת מתודית. מאמנה, איגור מיליצ'יץ', הוא לא פחות משחקן שח מצוין, שאוהב לרדת לפרטים. ההכנה שלו, כמו גם ההוצאה לפועל של שחקניו, מרשימות במיוחד. נבחרת ישראל חוותה זאת ביורובאסקט הקודם, וכך גם סלובניה של לוקה דונצ'יץ', שחוותה את זה גם אז וגם שלשום.

איגור מיליצאיגור מיליצ'יץ' ג'וניור בטנסי (IMAGO)

הסלובנים שייכו במסיבת העיתונאים את הניצחון הפולני לזריקות הגדולות שנכנסו, אך גם הודו, או למעשה אמרו קודם, שפולין שיחקה מעל היכולת שלה. מיליצ'יץ' ידע לעקוץ בחזרה במסיבת העיתונאים, כשאיחל לסלובניה להעפיל יחד איתם מהבית. נראה שהוא מוכן להוכיח בפעם השלישית שמקריות לא הייתה חלק ממה שהתרחש על הפרקט.

אירוע נוסף, ועדיין משמעותי, התרחש על הפרקט: פציעתו של אלכסנדר בלצרובסקי. השחקן, שמתנשא לגובה של 2.15 מטרים, הוא שחקן מוכשר מאוד, אך אתמול נפצע בשריר התאומים. בנבחרת טענו כי הפציעה לא נראית רצינית, אך בטורניר אינטנסיבי כל כך, קשה שלא לתהות כיצד יתנהלו איתו, שכן מדובר בנושא רגיש. ניצחון שני שווה המון, אך מנגד, הפציעה עלולה גם להחמיר. כך או כך, מול הפולנים זה לא הולך להיות פשוט. מדובר במכונה משומנת שמשחקת תחת שליטה אבסולוטית ובו זמנית בחופש מוחלט - "שירה בתנועה", אם תרצו.

מנגד, לנבחרת ישראל יש כמובן את דני אבדיה ורומן סורקין. הכחולים-לבנים יהיו חייבים ריכוז מוחלט וחוזק מנטלי מול נבחרת שפשוט תסכלה את סלובניה, שלא הצליחה להיכנס למשחק אפילו לרגע.

דני אבדיה בטירוף (FIBA)דני אבדיה בטירוף (FIBA)
