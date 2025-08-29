יום שישי, 29.08.2025 שעה 23:28
כדורגל עולמי  >> ליגה סעודית
ליגה סעודית 25-26
30-51אל נאסר1
31-41אל חאליג'2
30-21אל הילאל3
31-21אל אטיפאק4
30-11אל אהלי5
11-11אל חאזם6
11-11דאמאק7
00-00אל איתיחאד8
00-00אל קאדיסיה9
00-00אל פאתח10
00-00אל פייחה11
00-00אל אחדוד12
02-11אל חולוד13
02-01אל ריאד14
04-11אל שבאב15
05-01אל טאאוון16

ה-940 בקריירה והראשון העונה: רונאלדו כבש בפנדל

הפנומן הפורטוגלי הבקיע את השני של אל נאסר מול אל טאוון ופתח את העונה בליגה בסטייל כשקבוצתו הביסה 0:5. פליקס כבש שלושער, קינגסלי קומאן הוסיף

|
כריסטיאנו רונאלדו (רויטרס)
כריסטיאנו רונאלדו (רויטרס)

כריסטיאנו רונאלדו ממשיך לכתוב היסטוריה. הכוכב הפורטוגלי כבש הערב (שישי) את שערו הראשון לעונת 2025/26, וה־940 בקריירה המפוארת שלו, כשהבקיע בפנדל בדקה ה־54 במדי אל נאסר מול אל טאוון בליגה הסעודית במשחק שהסתיים ב-0:5 נפלא. זהו גם שערו ה־101 במדי הקבוצה מערב הסעודית, מאז הצטרף אליה בתחילת 2023.

המשחק נפתח בצורה מושלמת עבור אל נאסר, כשכבר בדקה השביעית היה זה ז’ואאו פליקס שכבש והעלה את קבוצתו ליתרון מהיר. רונאלדו הוסיף את השני מהנקודה הלבנה בדקה ה־54, וכעבור דקה בלבד הרכש החדש מבאיירן מינכן, קינגסלי קומאן, רשם שער בכורה מרשים וקבע 0:3 חד צדדי. במחצית השנייה פליקס כבש עוד פעמיים בדרך לתוצאת הסיום המרשימה ושלושער אישי.

עבור רונאלדו, בן ה־40, מדובר בעוד הוכחה לכך שהוא ממשיך להיות חד גם בשלהי הקריירה. עם 940 שערים רשמיים בקריירה, הפורטוגלי רשם מספרים בלתי נתפסים: 5 שערים בספורטינג ליסבון, 145 במנצ’סטר יונייטד, 450 בריאל מדריד, 101 ביובנטוס, 139 בנבחרת פורטוגל וכאמור כבר 101 באל נאסר.

זז'ואאו פליקס (רויטרס)

רונאלדו מסמן עונה נוספת שבה הוא מתכוון להמשיך להגדיל את שיאיו האישיים ולסחוף את קבוצתו להצלחות. אחרי הכישלון בסופר קאפ הסעודי, האם CR7 יניף תואר ראשון בקבוצה אליה הגיע ב-2023 בסיום העונה?

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןהכוכב של ברצלונה באיקאה: קמצן או צנוע?
הכוכב של ברצלונה באיקאה: קמצן או צנוע?נגןמרסלו מציג טריק חדש: מה הכי קשה לדעתכם?
מרסלו מציג טריק חדש: מה הכי קשה לדעתכם?נגןהילד מאוהב: לאמין ימאל מציג את בת הזוג
הילד מאוהב: לאמין ימאל מציג את בת הזוגנגןלפני ה-MLS: מסיבת הפרידה של דור תורג'מן
לפני ה-MLS: מסיבת הפרידה של דור תורג'מן
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */