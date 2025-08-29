קשר קוסמי: אלקראס עם עוד ציון דרך זהה לנדאל

זה רק השבוע הראשון באליפות ארצות הברית הפתוחה אבל קרלוס אלקראס, אחד משני הפייבוריטים הברורים לזכייה, נראה נהדר עד כה (והכוונה היא פחות לגלאח שעל ראשו).

מוקדם יותר הערב (שישי) הכוכב הספרדי ניצח 2:6, 4:6, 0:6 את לוסיאנו דרדרי האיטלקי והבטיח את מקומו בשמינית הגמר של הגראנד סלאם האחרון בשנה. על הדרך אלקראס שוב רשם ציון דרך מרשים, ושוב הוא זהה בדיוק לזה של אגדת ספרד עליה גדל, רפאל נדאל.

אלקראס הוא הרביעי הכי מהיר בהיסטוריה שמגיע ל-80 ניצחונות גראנד סלאם, ובגיל 22 בלבד. קרליטו עשה זאת תוך 93 משחקים בלבד, וזה בדיוק ציון הדרך שעשה השור ממיורקה. מקדימים את השניים ביורן בורג וג׳ון מקנרו שהגיעו לציון הדרך המדובר אחרי 92 משחקים, כלומר מאזן 12:80.

הספרדי הצעיר מחפש זכייה שנייה בארה״ב ומייג׳ור שישי בקריירה, בינתיים ובניגוד לווימבלדון נראה שהגישה שלו טובה הרבה יותר - פחות מחפש את השואו, לא מוותר על משחקונים וב-200% כמעט על כל נקודה, בדומה כמובן ליריבו הגדול יאניק סינר.

בשמינית הגמר אלקראס יפגוש בארצור רינדרקנץ׳ המפתיע שגבר על בן ארצו מצרפת בנג׳מין בונזי. אגב, זה הישג השיא של הצרפתי בטורנירי גראנד סלאם.