טבריה נערכת לב״ש, חודדה: משחק החוץ הכי קשה

עירוני טבריה יוצאת מחר (שבת) במחזור השני לאחד המשחקים הקשים שיש בליגה: מחזיקת הגביע, הפועל באר שבע, באצטדיון טוטו טרנר. בעונה שעברה באר שבע ניצחה בקלות פעמיים את הקבוצה של אלירן חודדה: 0:2 בגרין ו-0:4 בטרנר.

הטבריאנים מגיעים רגועים יחסית, לאחר שניצחו במחזור הפתיחה את הפועל חיפה (0:1, פיטר מייקל) ומראש ביחסי הכוחות האלה התחושה היא שרק למארחת יש מה להפסיד.

אלא שכבר במחזור השני טבריה תחסר שלושה שחקנים חשובים: אונדרז' באצ'ו, שנפגע ברצועות הקרסול, בגביע הטוטו מול הפועל פתח תקווה ועדיין לא שיחק בליגה העונה וכך גם ווהיב חביבאללה, עם מתיחה בשריר הארבע ראשי, מאותו המשחק. עומר יצחקי, שמתח את אותו השריר, במשחק מול הפועל חיפה, החלים וערך אימונים מלאים אתמול והיום.

שחקני עירוני טבריה מאוכזבים (חגי מיכאלי)

חודדה מתלבט בינו לבין דוד קלטינס , שהחליף את יצחקי, במהלך אותו המשחק, לאחר שנפצע, בעמדת הבלם השלישי, לצד שפסו וסמיביניה. מלבד זאת לא צפויים שינויים בהרכב שניצח את הפועל חיפה.

אלירן חודדה אמר לקראת המשחק : "אנחנו מגיעים למשחק חוץ מהקשה בליגה אם לא הקשה ביותר נגד קבוצה מאוד איכותית והכי אינטנסיבית בליגה בטח בטרנר . ב"ש קב' מגוונת מאוד בחלק הקידמי גם באיכות השחקנים וגם בשיטות שמחליפה תוך כדי משחק ונצטרך להיות מוכנים לזה".

חודדה נשאל על מצב הרוח בקבוצה, לאחר הנצחון במחזור הפתיחה וענה: "הנצחון במחזור הראשון נותן תחושת ביטחון ואמונה שנצטרך לדעת להביא אותם למשחק ".

לסיום, חודדה נשאל על החוסר של באצ'ו וחביבאללה, במשחק שמראש קבוצתו בעמדת נחיתות וענה בפשטות: "לגבי החוסרים אני סומך על מי שנמצא".

דוד קלטינס (חגי מיכאלי)

גם דוד קלטינס התייחס למה עשה הנצחון בשבוע שעבר לאווירה השבוע באימונים: "במהלך כל השבוע שקדם למשחק מול הפועל חיפה אלירן הבהיר לנו כמה חשוב לפתוח את העונה עם 3 נקודות. ידענו שזה היה משחק ביתי נגד יריבה שהפסדנו נגדה בטוטו באופן די אכזרי, עשינו הכנה טובה ועבדנו קשה מאוד כדי לקחת נקודות חשובות שנתנו לנו ביטחון ואמונה לקראת המשך העונה".

קלטינס נשאל, לאור יחסי הכוחות הידועים בין הקבוצות, למה השחקנים מצפים מעצמם במשחק וענה: "האווירה בקבוצה חיובית ואנחנו לא מתכוונים להגיע למשחק כדי להתבטל. כמובן שהאיכות של באר שבע לא מוטלת בספק. מדובר בקבוצה חזקה מאוד שעשתה עונה מצוינת בעונה שעברה והכנה ארוכה יותר בזכות הקמפיין האירופי, את העוצמות של טרנר למזלי חוויתי גם מקרוב וכולנו יודעים שמדובר באצטדיון ביתי שיכול לתת להם דחיפה".

"התחזקנו העונה כקבוצה, הגיעו עוד שחקנים עם ניסיון שידעו להתמודד עם הסיטואציה, מבחינתנו ננסה לשחק כדורגל חיובי במטרה לנצל את האנרגיה ולקחת שלוש נקודות".

ההרכב המשוער: רוג'ריו דוס סנטוס: רון אונגר, הארון שפסו, ממדו סמבה(סמביניה), דוד קלטינס(עומר יצחקי), דניאל גולאני: מחמד אוסמן, יונתן טפר, גיא חדידה: פיטר מייקל וסטניסלב בילנקי.