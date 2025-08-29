"אוהבים אותך, כוכב": חבריו של אנדרדה נפרדו

חבריו של קרווין טוטי אנדרדה נפרדו ממנו ברגש רב עם סיום דרכו בפורטאלזה ולקראת המעבר הקרוב למכבי תל אביב. הקשר בן ה־20, שיחתום בשורות אלופת ישראל, קיבל שלל ברכות מהקרובים אליו ברשתות החברתיות, עדות למעמדו החיובי בחדר ההלבשה ולחיבה הרבה כלפיו.

אחד מחבריו כתב לו בספרדית: "אחי, אני מאחל לך המון הצלחה ושיהיה לך טוב, שאלוהים יברך אותך תמיד. אני אוהב אותך, כוכב". אחר הוסיף בפורטוגזית: "אני אוהב אותך, כוכב, תמשיך לזרוח שם. תודה רבה מכל הלב". גם חברים נוספים הצטרפו למסרים, עם ברכות חמות כמו: "אלוהים יברך אותך, אחי " ו"אנחנו ביחד, אחי".

הפרידה החמה הגיעה במקביל לסגירת העסקה הגדולה: מכבי תל אביב תשלם לפורטאלזה סכום של 1.8 מיליון אירו עבור הקשר, שחתם רשמית ויעבור לשחק בישראל. לפי דיווחים בדרום אמריקה, אנדרדה כבר עבר בדיקות רפואיות אצל הצהובים בסאו פאולו שבברזיל, ומשם המריא לאירופה, בדרכו להשלמת המעבר. הוא צפוי לנחות בישראל בסוף השבוע.

קרווין טוטי אנדרדה (IMAGO)

אנדרדה רשם עד כה 50 הופעות במדי פורטאלזה, בהן כבש שמונה שערים והוסיף שישה בישולים. בעונת השיא שלו, ב־2024, הציג מספרים מרשימים עם שבעה שערים וחמישה בישולים ב־35 משחקים, אך בעונת 2025 התקשה להשתלב ורשם 15 משחקים בלבד עם שער ובישול. בגיל 20 הוא כבר שחקן קבוע בנבחרת ונצואלה, ואף שימש כקפטן באליפות דרום אמריקה עד גיל 20 בתחילת השנה.

אנדרדה הגיע לפורטאלזה ב־2023 בהשאלה מלא גואירה לקבוצת הנוער, ובהמשך השתלב בקבוצה הבוגרת. כעת, עם תחילת הפרק החדש במכבי תל אביב, הוא נפרד מחבריו בברכות חמות ומחויך לעבר אתגר אירופי חדש.

