הסיוט של ריאל: 14 שעות טיסה לפני הקלאסיקו?

ריאל מדריד תשוב לאנפילד, תפגוש שוב את פפ גווארדיולה, תבקר באצטדיון האור בליסבון, אבל אחת הסכנות הגדולות שמדאיגות את המועדון היא המסע המתיש לאלמטי שבקזחסטן, שם תפגוש את קייראט אלמטי, קבוצתם של דן גלזר ועופרי ארד.

מדובר ביותר מ־8,000 קילומטרים, כ־7 שעות טיסה לכל כיוון. כדי להבין את המרחק, העיר אלמטי נמצאת ממש על גבול סין, קרובה יותר לטוקיו מאשר למדריד. מסע אדיר שמעלה חשש גדול בקרב אנשי המועדון.

הבעיה איננה רמת היריבה, שנחשבת על הנייר לקלה ביותר של ריאל מדריד, אלא מה שכרוך במסע הארוך והעומס שהוא ייצור בשגרת המשחקים. עבור הקבוצה מבירת ספרד, שכבר נמצאת בעומק המפעלים השונים, זה עלול להיות נטל כבד במיוחד.

שחקני ריאל מדריד (רויטרס)

ברצלונה עוקבת מקרוב

אחד התרחישים הגרועים ביותר מבחינת ריאל מדריד יהיה אם המשחק בקזחסטן יתקיים באותו שבוע של הקלאסיקו. זה תרחיש לא ודאי, אך בהחלט אפשרי. מחר תפרסם אופ"א את לוח המשחקים המלא של ליגת האלופות, ואחד מהתאריכים האפשריים הוא 21 או 22 באוקטובר, בעוד שהקלאסיקו צפוי להתקיים בסוף אותו שבוע.

“משמעות הדבר היא שריאל מדריד עלולה להגיע למשחק החשוב ביותר של העונה לאחר מסע של יותר מ־14 שעות טיסה הלוך ושוב. הגרלה שעשויה להתגלות כקטסטרופה ספורטיבית”, נכתב בתקשורת בספרד.

גם המשחקים מול ויאריאל יוצרים לוח קשה עבור הבלאנקוס. מחזור שני בליגת האלופות מתנגש עם משחק ליגה מול ויאריאל, בעוד שמחזור שביעי ייערך ימים ספורים לפני משחק החוץ מול ויאריאל בלה סרמיקה. שני משחקים קשים במיוחד.

שחקני ריאל מדריד חוגגים (רויטרס)

מה שברור הוא שטיסת 14 השעות תשפיע על לוח המשחקים של אותו שבוע, והשאלה הגדולה היא: בין אילו משחקים תיאלץ ריאל מדריד לטוס לאלמטי?

בעיה נוספת שתצטרך ריאל מדריד לקחת בחשבון היא מזג האוויר בקזחסטן. אם המשחק יתקיים בשלבים המאוחרים של ליגת האלופות, ייתכן שהבלאנקוס יצטרכו לשחק בתנאים קשים במיוחד. הטמפרטורה הממוצעת באלמטי בינואר מגיעה למינוס 10 מעלות.