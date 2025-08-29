ריאל מפתחת תלות? הרצף המפתיע של אמבפה

קיליאן אמבפה התקשה להסתגל לריאל מדריד לאחר שעזב את פ.ס.ז'. החודשים הראשונים שלו לא היו פשוטים, כפי שהודה בעצמו, אך בתחילת 2025 החל להראות את הפוטנציאל האמיתי שלו, העלה את רמת המשחק והפך למנהיג ההתקפה של הבלאנקוס. הוא סיים את העונה שעברה בצורה אדירה, והמשיך את אותה מגמה גם בפתיחת העונה הנוכחית.

אמבפה כבש בשבעת משחקי הליגה האחרונים בהם שיחק, בהם הבקיע 12 שערים. תשעה מהם נכבשו בחמשת המחזורים האחרונים של העונה שעברה, מה שסייע לו לזכות בתואר מלך השערים של הליגה הספרדית וגם בנעל הזהב האירופית.

בסך הכל כבש 31 שערים, ארבעה יותר מרוברט לבנדובסקי, והפך לשחקן השלישי בתולדות ריאל מדריד שמסיים עם נעל הזהב, אחרי הוגו סאנצ'ס (1990) וכריסטיאנו רונאלדו (2014, 2015, 2018). גם העונה נפתחה באותה מגמה. אמבפה כבש שלושה שערים בשני משחקים בלבד, מה שמציב אותו בראש טבלת מלכי השערים, לצד ליסו (חטאפה) וביוקנן (ויאריאל).

רונאלדו ואמבפה (רויטרס)

הגעתו של צ'אבי אלונסו חיזקה עוד יותר את מעמדו, כשהמאמן דורש ממנו עבודה קבוצתית רחבה יותר בתמורה לכך שהוא הופך למרכז ההתקפה של ריאל מדריד: "אני עוזר לאמבפה כדי שהקבוצה תוכל לעזור לו, והוא יעזור לנו לנצח. הוא חיוני עבורנו בשל המשקל וההשפעה שלו במשחק. הוא יהיה אחד המפתחות שלנו לעונה הזו כדי שנוכל לשחק כקבוצה", אמר אלונסו.

35 שערים ב־2025

אמבפה עדיין רחוק מהשיא המוחלט – אחד מהישגי העל הבלתי נשכחים של ליאו מסי בעונת 2012/13, אז הארגנטינאי כבש ב־19 משחקי ליגה רצופים. מסי רשם באותה תקופה 32 שערים, כשסדרת המשחקים נעצרה אחרי 17 מחזורים בשל פציעה, אך לאחר ששב הוסיף עוד שלושה שערים בשני משחקים, עד שהרצף נקטע מול אתלטיקו מדריד במשחק בו ניצחה ברצלונה 1:2 (אלכסיס סאנצ'ס וגאבי, עצמי).

ב־2025 מצוי אמבפה בכושר השיא שלו, 33 שערים ב־31 משחקים בהרכב הפותח, ועוד חמישה שערים כשנכנס מהספסל. בסך הכל שותף ב־36 משחקים. הוא החמיץ שבעה מתוך 45 משחקי קבוצתו השנה: אחד בשל מנוחה, אחד עקב הרחקה וחמישה בשל פציעות. בנוסף הוסיף שני שערים במדי נבחרת צרפת, מה שמעמיד את מאזנו על 35 שערים ב־2025, כאשר נותרו עוד ארבעה חודשי תחרות עד לסיום השנה.