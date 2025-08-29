יום שישי, 29.08.2025 שעה 21:41
כדורגל עולמי  >> מוקדמות מונדיאל, אירופה
מוקדמות מונדיאל, אירופה 25-26
 בית 1 
00-00סלובקיה1
00-00צפון אירלנד2
00-00לוקסמבורג3
00-00גרמניה4
 בית 2 
00-00שווייץ1
00-00שבדיה2
00-00סלובניה3
00-00קוסובו4
 בית 3 
00-00יוון1
00-00סקוטלנד2
00-00בלארוס3
00-00דנמרק4
 בית 4 
00-00אוקראינה1
00-00איסלנד2
00-00אזרבייג'ן3
00-00צרפת4
 בית 5 
00-00טורקיה1
00-00גיאורגיה2
00-00בולגריה3
00-00ספרד4
 בית 6 
00-00הונגריה1
00-00אירלנד2
00-00ארמניה3
00-00פורטוגל4
 בית 7 
75-54פינלנד1
60-102הולנד2
62-43פולין3
23-23ליטא4
111-04מלטה5
 בית 8 
91-43בוסניה1
61-62אוסטריה2
64-84רומניה3
34-33קפריסין4
012-14סן מרינו5
 בית 9 
122-134נורבגיה1
66-73ישראל2
33-22איטליה3
38-54אסטוניה4
010-23מולדובה5
 בית 10 
82-64צפון מקדוניה1
76-104ווילס2
44-52בלגיה3
34-33קזחסטן4
08-03ליכטנשטיין5
  
90-63אנגליה1
53-44אלבניה2
40-32סרביה3
08-04אנדורה4
  
96-94צ'כיה1
61-122קרואטיה2
63-43מונטנגרו3
34-33איי פארו4
016-24גיברלטר5

פורסם סגל איטליה למשחק מול ישראל, לאוני בפנים

הבלם החדש של ליברפול נכלל ברשימה של ג'נארו גאטוסו למשחק מול ישראל במוקדמות המונדיאל בספטמבר. גם מאלדיני וסקמאקה נכללו, הרשימה המלאה בפנים

|
שחקני נבחרת איטליה (רויטרס)
שחקני נבחרת איטליה (רויטרס)

נבחרת איטליה פרסמה את סגל השחקנים למשחק מול נבחרת ישראל בחודש ספטמבר במסגרת מוקדמות מונדיאל 2026. האזורי, שמגיעים כפייבוריטים ברורים, זימנו רשימה רחבה של שחקנים בכירים לצד כמה פנים חדשות.

בעמדת השוער זומנו מרקו קרנסצ'קי, ג'אנלואיג'י דונארומה, אלכס מרט וגות'ייר ויקאריו, כולם בעלי ניסיון בסרייה א’. בהגנה ניתן למצוא שמות בולטים כמו אלסנדרו באסטוני מאינטר, ג'ובאני די לורנצו מנאפולי, פדריקו דימרקו, ג'יאנלוקה מנצ'יני, מתיאו גאטי, ריקרדו קלאפיורי, ראול בלאנובה, אנדראה קמביאזו וגם הצעיר ג’ובאני לאוני.

בקישור מאמן הנבחרת נשען על הכוכבים הקבועים ניקולו בארלה מאינטר, מנואל לוקטלי מיובנטוס וסנדו טונאלי, לצד דוידה פרטזי, ניקולו רובלה וג'ובאני פאביָאן, שמקווים לקבל דקות משמעותיות.

בחלק הקדמי נרשמת רשימה מכובדת של חלוצים: ג'אנלוקה סקאמקה, מתיאו רטגוי, ג'יאקומו רספדורי ומויס קין, לצד מתיאו פוליטאנו, ריקרדו אורסוליני, פדריקו פ. אֶספוזיטו, מתיאו צ'אקאני וגם דניאל מאלדיני שמקווה לפרוץ לתודעה.

האזורי יפגשו את ישראל כשהם במאבק ישיר על כרטיס למונדיאל, וינסו להמשיך את המסורת העשירה שלהם בטורנירים הגדולים. עבור נבחרת ישראל מדובר באתגר עצום מול אחת הנבחרות האיכותיות בעולם, עם סגל שכולל שמות נוצצים כמעט בכל עמדה.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןהכוכב של ברצלונה באיקאה: קמצן או צנוע?
הכוכב של ברצלונה באיקאה: קמצן או צנוע?נגןמרסלו מציג טריק חדש: מה הכי קשה לדעתכם?
מרסלו מציג טריק חדש: מה הכי קשה לדעתכם?נגןהילד מאוהב: לאמין ימאל מציג את בת הזוג
הילד מאוהב: לאמין ימאל מציג את בת הזוגנגןלפני ה-MLS: מסיבת הפרידה של דור תורג'מן
לפני ה-MLS: מסיבת הפרידה של דור תורג'מן
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */