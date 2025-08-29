פורסם סגל איטליה למשחק מול ישראל, לאוני בפנים

נבחרת איטליה פרסמה את סגל השחקנים למשחק מול נבחרת ישראל בחודש ספטמבר במסגרת מוקדמות מונדיאל 2026. האזורי, שמגיעים כפייבוריטים ברורים, זימנו רשימה רחבה של שחקנים בכירים לצד כמה פנים חדשות.

בעמדת השוער זומנו מרקו קרנסצ'קי, ג'אנלואיג'י דונארומה, אלכס מרט וגות'ייר ויקאריו, כולם בעלי ניסיון בסרייה א’. בהגנה ניתן למצוא שמות בולטים כמו אלסנדרו באסטוני מאינטר, ג'ובאני די לורנצו מנאפולי, פדריקו דימרקו, ג'יאנלוקה מנצ'יני, מתיאו גאטי, ריקרדו קלאפיורי, ראול בלאנובה, אנדראה קמביאזו וגם הצעיר ג’ובאני לאוני.

בקישור מאמן הנבחרת נשען על הכוכבים הקבועים ניקולו בארלה מאינטר, מנואל לוקטלי מיובנטוס וסנדו טונאלי, לצד דוידה פרטזי, ניקולו רובלה וג'ובאני פאביָאן, שמקווים לקבל דקות משמעותיות.

בחלק הקדמי נרשמת רשימה מכובדת של חלוצים: ג'אנלוקה סקאמקה, מתיאו רטגוי, ג'יאקומו רספדורי ומויס קין, לצד מתיאו פוליטאנו, ריקרדו אורסוליני, פדריקו פ. אֶספוזיטו, מתיאו צ'אקאני וגם דניאל מאלדיני שמקווה לפרוץ לתודעה.

האזורי יפגשו את ישראל כשהם במאבק ישיר על כרטיס למונדיאל, וינסו להמשיך את המסורת העשירה שלהם בטורנירים הגדולים. עבור נבחרת ישראל מדובר באתגר עצום מול אחת הנבחרות האיכותיות בעולם, עם סגל שכולל שמות נוצצים כמעט בכל עמדה.