יום שישי, 29.08.2025 שעה 21:42
כדורגל עולמי  >> ליגה צרפתית
ליגה צרפתית 25-26
60-42ליון1
60-32טולוז2
60-22פאריס סן-ז'רמן3
60-22שטרסבורג4
43-42ליל5
31-42לוריין6
33-52מארסיי7
32-32מונאקו8
32-32ניס9
32-22לאנס10
31-12אנז'ה11
33-22אוקזר12
34-12ראן13
15-32ברסט14
02-02נאנט15
05-22לה האבר16
06-22פ.צ. פאריס17
04-02מץ18

לואיס אנריקה "לא מרוצה" מהמפגש מול ברצלונה

מאמן פ.ס.ז’ ניתח את הגרלת ליגת האלופות, שם יפגוש שוב את האקסית: "שילוב של תחושה חיובית ושלילית בו זמנית. אם אדבר מהלב שלי, לא שמח לשחק מולה"

|
לואיס אנריקה (רויטרס)
לואיס אנריקה (רויטרס)

פאריס סן ז'רמן תנסה להגן העונה על תואר ליגת האלופות בו זכתה במינכן מול אינטר. הקבוצה הצרפתית נחשבת למועמדת מובילה להניף שוב את הגביע היוקרתי, עם סגל צעיר ושאפתני בהובלת המאמן לואיס אנריקה, שלא מתכוון לאפשר לשחקניו לנוח לרגע.

המאמן שמר כמעט לחלוטין על הסגל מהעונה שעברה, כשהחיזוק המשמעותי הגיע בעמדת השוער עם צירופו של שבלייה ובהגנה עם הבלם זברניי. הדבר היחיד שמערער מעט את תוכניותיו הוא עזיבתו הצפויה של ג'אנלואיג'י דונארומה, שסומן ליציאה אחרי שסירב להאריך את חוזהו.

לואיס אנריקה עצמו בחר שלא להרחיב על עתידו של השוער האיטלקי: "זה תלוי בשוק. זה תלוי בשחקנים, בסוכנים ובמועדונים אחרים. אני לא יודע. אנחנו ממשיכים כרגיל. אני מקווה, כי זה הדבר הטוב ביותר בשבילו, שהוא ימצא פתרון. אין לי מה להוסיף מעבר למה שכבר נאמר", אמר מאמן פ.ס.ז' לקראת המשחק מול טולוז.

דונארומה נפרד מפ.ס.זדונארומה נפרד מפ.ס.ז' (IMAGO)

הקבוצה פתחה את עונת הליגה בצורה מושלמת עם שני ניצחונות משני משחקים, אך עיקר תשומת הלב הופנתה להגרלת ליגת האלופות שהתקיימה ביום חמישי במונאקו. שם זימנה ההגרלה מפגש ענק כבר בשלב הליגה, אלופת אירופה המכהנת מול ברצלונה, אחת הפייבוריטיות הגדולות לזכייה. לואיס אנריקה הודה כי לא היה מרוצה מההגרלה מול הקטלונים, מועדון בו שיחק ואימן ואף זכה עמו לאחרונה בליגת האלופות.

"זה שילוב של תחושה חיובית ושלילית בו זמנית. האמת היא שיהיה נחמד לחזור לברצלונה, כי זה הבית שלי. נחמד לשחק נגדם כי זה מועדון ששואף לשחק כדורגל איכותי, עם הרבה שחקנים טובים וסגנון התקפי. תמיד נחמד לשחק במשחקים מהסוג הזה. אבל באותו זמן, אם אדבר מהלב שלי, לשחק נגד הקבוצה שעזרה לי הכי הרבה, אני לא שמח לשחק מולה. זו תחושה שקשה להסביר", הודה אנריקה.

מאמן פ.ס.ז' יודע שצפוי לו מסע קשה בהרבה לעומת העונה שעברה, שבה הקבוצה הניפה כמעט כל תואר אפשרי, למעט גביע העולם למועדונים. לוצ'ו מבין שהפעם היריבות גדולות בהרבה, עם שמות כמו ברצלונה ובאיירן מינכן: "אין לנו משחקים קלים בלוח. קיבלנו שתיים מהטובות ביותר מדרג 1, שתיים מהטובות ביותר מדרג 3... כשאני חושב על העונה שעברה, היה קשה לנצח חמישה משחקים ולסיים עוד אחד בתיקו כדי להיות בין שמונה הגדולות. נוכל לעשות את זה גם השנה, אבל זה יהיה קשה, קשה מאוד", סיכם.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןהכוכב של ברצלונה באיקאה: קמצן או צנוע?
הכוכב של ברצלונה באיקאה: קמצן או צנוע?נגןמרסלו מציג טריק חדש: מה הכי קשה לדעתכם?
מרסלו מציג טריק חדש: מה הכי קשה לדעתכם?נגןהילד מאוהב: לאמין ימאל מציג את בת הזוג
הילד מאוהב: לאמין ימאל מציג את בת הזוגנגןלפני ה-MLS: מסיבת הפרידה של דור תורג'מן
לפני ה-MLS: מסיבת הפרידה של דור תורג'מן
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */