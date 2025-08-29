יום שישי, 29.08.2025 שעה 19:53
ספורט אחר  >> שייט

עומר ורד וילנצ’יק אלוף העולם עד גיל 19 בלייזר

הישראלי זכה בתואר היוקרתי כשסיים עם מדליית הזהב בתחרות שנערכה באירלנד. בתחרות הכללית הוא סיים במקום העשירי, בעוד ראם מגן סיים במקום השישי

|
עומר ורד וילנצ’יק (איגוד השייט)
עומר ורד וילנצ’יק (איגוד השייט)

עומר ורד וילנצ׳יק זכה בתואר אלוף העולם עד גיל 19 בשייט מדגם הלייזר. השייט הישראלי בן ה-18 סיים עם מדליית הזהב בתחרות שנערכה היום (שישי) באירלנד.

אליפות העולם לנוער בשייט בדגם הלייזר נערכה מיד אחרי אליפות אירופה. באירוע באירלנד השתתפו שייטים עד גיל 21, כאשר בתחרות הכללית לשכבת הגיל הזו ראם מגן סיים במקום השישי ועומר ורד וילנצ’יק במקום העשירי.

אלא שמבין המשתתפים בשכבת הגיל של עד 19, ורד וילנצ’יק סיים ראשון, כך שקטף את מדליית הזהב וזכה בתואר אלוף העולם לנערים - הישג יוצא מן הכלל של השייט הישראלי הצעיר.

בשיוטים בהם השתתף, עומר ורד וילנצ’יק פתח נהדר כאשר במקומות 2,6,5,12,7,14. לאחר מכן, היכולת מעט דעכה (4,25,15,33,22,47) אבל עדיין הוא סיים במקום העשירי הכללי וראשון מבין הקטגוריה של הצעירים יותר.

