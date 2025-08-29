יום שישי, 29.08.2025 שעה 19:18
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
30-41מכבי חיפה1
32-41הפועל ב"ש2
31-21בית"ר ירושלים3
31-21הפועל ת"א4
31-21מ.ס אשדוד5
30-11עירוני טבריה6
00-00הפועל פ"ת7
00-00מכבי ת"א8
02-11בני סכנין9
02-11עירוני ק"ש10
02-11הפועל ירושלים11
01-01הפועל חיפה12
04-21מכבי נתניה13
04-01מכבי בני ריינה14

הגרלה קשה? למכבי הזדמנות מדהימה להפתיע

האזינו לפודקאסט, לראשונה עם אבי נמני שיהפוך למשתתף קבוע: הצהובים יכולים לעשות לעצמם שם באירופה, הקיץ של רביבו ומי עדיף בין וארלה לבאליקוושה?

|
שחקני מכבי תל אביב (האתר הרשמי של מכבי תל אביב)
שחקני מכבי תל אביב (האתר הרשמי של מכבי תל אביב)

אבי נמני מצטרף לפודקאסט מכבי תל אביב עם הופעת הבכורה בפרק שבמרכזו סקירה של 8 היריבות של הצהובים העונה בליגה האירופית. אז האם ההגרלה קשה? כן. האם היא לא אפשרית? אולי, אבל היא גם טומנת בתוכה אפשרויות מעניינות להדהים ולעשות שם באירופה.

עוד לפני סקירת היריבות המקיפה, הפרק עסק במשחק מול דינמו קייב, מה היה טוב למרות הסיטואציה הלא פשוטה, הקיץ המדהים של רוי רביבו, ומה צריך לעשות כדי לחבר את יון ניקולאסקו לקבוצה.

וגם: סקירה על טוטי אנדרדה שיגיע למרכז המגרש ומי עדיף בעמדת הכנף - וויליאם באליקווישה או הליו וארלה? אבי נמני, רז אמיר ואורן קדוש עם פרק חדש. האזנה נעימה.

אבי נמני (שחר גרוס)
אבי נמני בפודקאסט של ONE (שחר גרוס)
יהפוך לאורח קבוע. אבי נמני (שחר גרוס)
מחכה לכם. אבי נמני (שחר גרוס)
