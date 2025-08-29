לפי אופטה: הגרלת מכבי ת"א היא הקשה ביותר

מכבי תל אביב היא אחת משתי הקבוצות הכי חסרות מזל בליגה האירופית, כך עולה ממדד שהוצג באירופה, אשר מדרג את רמת הקושי של היריבות על פי דירוג ה־Opta Power Rating. יחד עם אוטרכט ההולנדית, מכבי קיבלה את היריבות הקשות ביותר במפעל, עם ממוצע דירוג של 86.7, יותר אפילו מסלטיק הסקוטית, שנחשבת לקבוצה השלישית בחומרת ההגרלה עם ממוצע 86.0.

המשמעות ברורה: מכבי תל אביב קיבלה הגרלה סופר מאתגרת, אולי הקשה ביותר שהייתה יכולה לצפות לה. שמות כמו דינמו זאגרב, אסטון וילה, ליון, פאוק סלוניקי, מיטיולן הדנית, פרייבורג, בולוניה ושטוטגרט מבטיחים למכבי יריבות אימתניות שלא משאירות הרבה מקום לנשימה.

הדירוג שהוצג מציב את מכבי במקום השני אחרי אוטרכט, עם פער זעיר בלבד, וממחיש עד כמה הדרך של הצהובים באירופה תהיה קשה. בעוד קבוצות אחרות זכו להגרלות נוחות בהרבה, מכבי ת”א תיאלץ להתמודד כמעט בכל מחזור מול יריבה חזקה מהטופ האירופי.

ז'רקו לאזטיץ' (רדאד ג'בארה)

המשחקים מול קבוצות כמו אסטון וילה ופרייבורג יבחנו את היכולת של מכבי להתמודד עם יריבות מהליגה האנגלית והגרמנית, בעוד ששטוטגרט ובולוניה מוסיפות נדבך נוסף של קושי בזירה האירופית. ליון, אחת הקבוצות בעלות המוניטין בצרפת, משלימה את התמונה יחד עם דינמו זאגרב ופאוק, שמגיעות עם ניסיון אירופי עשיר.

עבור מכבי, מדובר באתגר עצום אבל גם בהזדמנות נדירה להוכיח שהיא מסוגלת להתמודד מול יריבות בסדר גודל כזה. עם סגל עמוק ומאמן שמבין את המשמעות של כל משחק, המועדון ינסה לכתוב סיפור בלתי נשכח, דווקא מול יריבות שנראות כמעט בלתי אפשריות.