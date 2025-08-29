דובב גבאי ודן עובדיה ניצחו את הדרבי ביבנה

עכשיו זה רשמי: גביע המדינה פתח את עונת 2025/26 בעבור קבוצות ליגה א' צפון ודרום. במחוז הדרומי, המשחק המרכזי במסגרת סיבוב ה', הפגיש בפעם הראשונה בהיסטוריה את בית"ר יבנה יחד עם מכבי יבנה. האצטדיון העירוני, בשעת צהריים חמה, הכיל, לכל הפחות, כ-765 צופים נלהבים. לבסוף, מכבי יבנה רשמה ניצחון בדמות 0:3 משערים של דובב גבאי (צמד) ודן עובדיה.

מעבר לכך, מ.כ. ירושלים, שפגשה בפעם השלישית בהיסטוריה את מ.כ. צעירי טירה, במסגרת כזו או אחרת הקשורה בקבוצות ליגה א', רשמה ניצחון שני כנגדה, הפעם 0:1 משער של הרכש החדש שלה, אושר זכאי (בעונה החולפת: 1:7 לירושלים ו-2:2 במסגרת הליגה). גם דימונה, כפר סבא של האוהדים וקריית גת העפילו לסיבוב ו', בו תתמודדנה הקבוצות מול קבוצות מליגה ב'-ג'.

בית"ר יבנה – מכבי יבנה 3:0

יותר מ-60 שנים חיכו לדרבי ראשון בין בית"ר יבנה למכבי יבנה בעיר, כשמכל קצוותיה ואף מחוצה לה הגיעו בשעת צוהריים חמה לאצטדיון טוטו יבנה בכדי לצפות בפעם הראשונה בדרבי המסקרן והרשמי בין קבוצה המנוהלת בידי איש רכב מפולפל, בעל מוסך (אשר שטרית) לבין קבוצה, שהמנכ"ל שלה הגיע אליה בעונה החולפת מענף הכדורסל (אסף אוחנה).

היציע ביבנה מתחיל להתמלא (יונתן גינזבורג)

למרות שאלו קבוצות להן עבר בהיסטוריה של הכדורגל הישראלי, הרי שבית"ר יבנה נוסדה לראשונה בשנת 1958 ואילו מכבי יבנה קמה אחריה, בשנת 1963, השתיים מעולם לא קיימו משחק דרבי רשמי ביניהן. בינואר 1959, לצורך העניין, התקיים לו דרבי היסטורי ראשון בעיר, במגרש חולי לו אין זכר כיום, בין הפועל יבנה, שאיננה עוד, לבין בית"ר יבנה.

בשנת 1997 בית"ר יבנה הרימה ידיים ונעלמה ממפת הכדגורגל הישראלי, עד ש-16 שנים מאוחר יותר, אשר שטרית ואשר שטרית נוסף (שני אנשים בעלי אותו שם) החזירו את בית"ר יבנה לחיים, בפעם השלישית מאז 1958. לבינתיים, עלו הם לליגה א', היסטורית, לאחר עונה מטורפת בליגה ב' דרום ב' ומה עם מכבי יבנה? כבר 11 שנים באותו המקום. בליגה א', אלא מה.

אורי אשרם בחימום בית'ר יבנה עם חולצה לזכרו של סמ'ר שחר נבון (יונתן גינזבורג)

קצת יותר מ-765 אוהדים גדשו היום (שישי) את האצטדיון העירוני ביבנה, כשביציעים אפשר היה למצוא, בין היתר, מאמנים כדוגמת איציק ברוך, דניאל טולמסוב ואבי רגס. בית"ר יבנה עלתה למשחק עם מדים צהובים, כיאה לבית"ר, בעוד מכבי יבנה שיחקה בחולצה הלבנה, שהמשיכה איתה מעונה שעברה.

שחקני מכבי ובית'ר יבנה עולים לכר הדשא (יונתן גינזבורג)

רגע לפני פתיחת ההתמודדות המסקרנת, נתלו ברחבי האצטדיון וסביבו בלונים בצבעים של שחור וצהוב, בעוד עמדות מרצ'נדייז הועמדו זו מול זו. אחת של בית"ר יבנה מול זו של מכבי יבנה. על התפעול: אשר שטרית, אשר שטרית (הצמד חמד) ואסף אוחנה. בית"ר יבנה עלתה לחימום עם חולצות לזכרו של סמ"ר שחר נבון, היבנאי, שהלך לעולמו ב-19/09/2007.

בן לוי רואה אדום לאחר תיקול דור אדרי (יונתן גינזבורג)

לאחר 34 דקות משחק ללא אירועים מיוחדים, בן לוי תיקל בחדות את דור אדרי ברגלו ועל כן השופט עמרי לוי הוציא לו את הכרטיס האדום. בבית"ר יבנה התפלאו מהאדום, הרי שנדמה היה כי העבירה לא כזו איומה. שחקני בית"ר יבנה, כולל האקס, אופיר קרצו, תהו מול הקוון במה מדובר, אלא שזה לא התערב בהחלטה שניתנה. הכדור החופשי, אגב, עף מעל המשקוף.

המחצית הראשונה הסתיימה כשבית"ר יבנה ב-10 שחקנים, כשלמרות יתרון מספרי, מכבי יבנה אולי הגיעה ליותר מצבי הבקעה, אבל דן עובדיה, הראל בן אבי ודור אדרי לא מצאו את הרשת, מלבד את הגנת בית"ר יבנה ולעיתים גם את ידיו של אופיר קרצו, שהציג לא פעם יכולה טובה, לצד בעיטות לא הכי טובות שלו.

שחקני מכבי יבנה חוגגים ברקע אכזבתו של דור אוסובסקי (יונתן גינזבורג)

המחצית השנייה הייתה שונה בתכלית מזו הראשונה. מכבי יבנה הייתה עדיפה על פני המארחת, בית"ר יבנה, שנראתה, איך לומר זאת בזהירות, כצל של עצמרה. מה גם שדודי אלון נאלץ כמעט ולקפוץ הביתה, להביא את מיטתו, הרי שעבודה כמעט ולא הייתה לו בהתמודדות הזו. בדקה ה-55 להתמודדות, הצ'אקה, כמו שאומרים, נפתחה.

דן עובדיה הרים את גופו מעלה, כשהכדור הניתז מעלה מוצא במדוייק את ראשו, מה שמוביל לשער הראשון של מכבי יבנה בהיסטוריה מול בית"ר יבנה. דן רץ לאנשיו ביציע וחיבק את כל מי שהיה צריך. דן עובדיה, שרק באחרונה פורסם כי לא ברור האם יישאר בהמשך, הוכיח את עצמו במשחק נהדר עם שער היסטורי אחרי למעלה מ-65 שנים של המתנה לדרבי.

דן עובדיה חוגג (יונתן גינזבורג)

בדקה ה-61 להתמודדות, סתיו אלימלך הכניס למגרש את דובב גבאי, שממש בקרן הראשונה אליה נכנס, מצא את הרשת של אופיר קרצו וקבע 0:2. שער ראשון לדובב גבאי במדי מכבי יבנה לעונת 2025/26. בשביל זה בדיוק הביאו אותו. דקות ספורות ל-90, דובב גבאי מצא את אופיר קרצו והגנתו בשאננות, מה שהוביל אותו לעבר השער בקלות, כשקבע הוא 0:3 חלק.

עבד חמודה מרים עליו את דובב גבאי לאחר השער השני (יונתן גינזבורג)

מכבי יבנה לא הייתה, יש לומר, במיטבה היום, הרי שאם הייתה חדה יותר, בית"ר יבנה הייתה מפסידה 5:0. אבל לא זה המצב. מה גם שבהפנינג האחרון של מכבי יבנה, בשבוע החולף, סתיו בעצמו אמר כי הסגל לא שלם מבחינתו. לבית"ר יבנה, אם כך תיראה השנה, מצפה עונה קשה ולא פשוטה בכלל בליגה א' דרום.

שחקני מכבי יבנה חוגגים ברקע אכזבתו של דור אוסובסקי (יונתן גינזבורג)

שחקני בית'ר יבנה. ייאלצו לתת אקסטרה השנה בכדי לשרוד (יונתן גינזבורג)

יתר תוצאות סיבוב ה', גביע המדינה, מחוז דרום:

מ.כ. ירושלים – מ.כ. צעירי טירה 0:1 (הבקיע לירושלים: אושר זכאי).

מ.ס. דימונה – הפועל אזור 0:1 (בהארכה) (הבקיע לדימונה: עמראן אלקרינאווי).

הפועל הרצליה – מ.כ. כפר סבא 4:1 (הבקיע להרצליה: ירין מוגרבי; הבקיעו לכפר סבא: בר שמש, סאבר בדיר, גיא מונסטירסקי וליאב שבת).

בית"ר נורדיה ירושלים – מ.כ. ירמיהו חולון 3:2 (הבקיעו לנורדיה ירושלים: עידן דוד ודניאל משיח; הבקיעו לחולון: דניאל דה וונדלר, דניאל אנגל ושאקור אדם).

מכבי קריית גת – הפועל מרמורק 0:4 (הבקיעו לקריית גת: פיליפ חאיכ, רז שטיין, אליאור משלי ויוסף טוואבה).

מכבי קריית מלאכי – מכבי עירוני אשדוד (01/09, 'נינו' קריית מלאכי, 20:00).