מפגש טעון ושלל כוכבים: ניתוח ההגרלה של מכבי

ההגרלה של מכבי תל אביב בשלב הליגה של הליגה האירופית קשה, מסקרנת ומרתקת. אלופת ישראל קיבלה את שתי היריבות החזקות ביותר מדרג 4, וגם היריבות מדרג 2 הן מהטובות ביותר. פרייבורג היא כנראה היריבה החזקה ביותר מדרג 3, בעוד אסטון וילה רואה את עצמה כפייבוריטית לזכייה במפעל. על הנייר, היריבה "הנוחה" ביותר מגיעה דווקא מדרג 1 בדמותה של דינמו זאגרב, אך המפגש "הביתי" מולה בסרביה עלול להיות טעון במיוחד מסיבות פוליטיות.

אסטון וילה – חוץ

משחק נוצץ ויוקרתי ממתין למכבי תל אביב בווילה פארק. אסטון וילה קמה בשנים האחרונות לתקומה אחרי משבר עמוק שדרדר אותה לליגה השנייה, והפכה לקבוצת צמרת בפרמייר ליג, וגם לכוח משמעותי בזירה האירופית. בעונה שעברה היא העפילה לרבע גמר ליגת האלופות, שם נתנה פייט גדול לפאריס סן ז'רמן, ולא הייתה רחוקה מקאמבק מפואר במשחק הגומלין הביתי אלמלא יכולת עילאית של השוער האורח ג'אנלואיג'י דונארומה. בעונת 2023/24 היא שאפה לזכייה בקונרפנס ליג, אך הפסידה פעמיים לאולימפיאקוס בחצי הגמר. הפעם הם ישאפו ללכת עד הסוף ולהגיף את הגביע האירופי השני בתולדות המועדון, אחרי הזכייה בגביע האלופות ב-1982.

יש לה מומחה גדול לזכייה בליגה האירופית על הקווים. המאמן הבאסקי אונאי אמרי זכה בתואר הזה 3 פעמים ברציפות עם סביליה ב-2014, 2015 ו-2016, וגם הגיע לגמר עם ארסנל ב-2019. לפיכך, הוא מכוון לגמר ליגה אירופית חמישי בקריירה – נתון מרהיב בכל קנה מידה. בניגוד לקבוצות צמרת אחרות באנגליה, הסגל שלו נותר יציב בהשוואה לעונה שעברה, ללא שינויים מהותיים. אפילו השוער הארגנטיני אמיליאנו מרטינס, שהתכוון לעזוב, צפוי להישאר ככל הנראה כי לא קיבל הצעות מספקות. מכל הכוכבים, יהיה מעניין במיוחד לפגוש את מורגן רוג'רס, הקשר היצירתי הנהדר שזכה בתואר השחקן הצעיר המצטיין בפרמייר ליג בעונה שעברה.

שחקני אסטון וילה חוגגים (רויטרס)

דינמו זאגרב – "בית"

סגנית אלופת קרואטיה עשויה להיות היריבה הנוחה ביותר עבור מכבי תל אביב מכל הרשימה. היא נמצאת בסוג של משבר אחרי שפספסה את האליפות בעונה שעברה לטובת רייקה, ומכרה בקיץ לאיטליה את שני הכוכבים הצעירים הכי חשובים שלה – פטאר סוצ'יץ' שהצטרף לאינטר תמורת 14 מיליון אירו ומרטין בטורינה שעבר לקומו תמורת 18 מיליון. יש גם מאמן חדש, מריו קובאצ'ביץ' בן ה-50 שהדריך את סלאבן בלופו הצנועה בעונה שעברה ואינו מנוסה כלל בזירה האירופית.

על הנייר, ניתן לחלום על ניצחון, אבל המשחק הזה צפוי לעמוד באור הזרקורים בעיקר בגלל הפרות סדר שכלל לא קשורות למכבי תל אביב. בואה של דינמו זאגרב תגרום לדעת הפרשנים הסרבים לאולטראס של הכוכב האדום ופרטיזן בלגראד להגיע בהמוניהם לבצ'קה טופולה כדי לתקוף את שחקניה ואוהדיה – ואת כל מי שיעמוד בדרכם. "הרבה דם יישפך שם", התנבא עיתונאי סרבי ששוחח איתי אחרי ההגרלה, והביע תקווה כי המשחק יתקיים במדינה אחרת.

שחקני דינמו זאגרב (IMAGO)

ליון – "בית"

האימפריה ששלטה בצרפת בתחילת המילניום נקלעה למשבר כלכלי גדול, וניצלה הקיץ בערעור מההחלטה להורידה לליגה השנייה בגלל אי סדרים כספיים מתמשכים. היא שרדה, וכך גם התאפשרה העפלתה לליגה האירופית – כי על הדשא העונה שעברה הייתה חיובית למדי. ליון סיימה במקום השישי עם כדורגל אטרקטיבי ושחקנים צעירים רבים שפרצו למרכז הבמה, כך שהיא צפויה להיות פייבוריטית ברורה מול מכבי תל אביב, על אף שכוכבים מרכזיים עזבו אותה.

החלוץ הוותיק אלכסנדר לקאזט עבר לסעודיה בתום חוזהו, עוד הכישרון המבריק ריאן שרקי נמכר למנצ'סטר סיטי תמורת 36 מיליון אירו. גם נמניה מאטיץ' כבר לא שם – הוא חתם בססואולו האיטלקית. בלעדיהם, צפוי מאליק פופאנה לתפוס את הבמה המרכזית. הקיצוני השמאלי הבלגי הוא שחקן מלהיב ביותר שמסוגל להכריע משחקים לבדו ביום טוב. יהיה מסקרן לראות גם את פאבל שולץ, הפליימייקר הצ'כי שהוחתם מפלזן וקיבל את החולצה מספר 10. הוא עשוי להתפתח לשחקן בקנה מידה משמעותי מאוד בצרפת ולהמשיך לקריירה מזהירה.

שחקני ליון חוגגים (IMAGO)

פאוק סלוניקי – חוץ

לפאוק יש היסטוריה ענפה של מפגשים מול יריבות ישראליות, כולל הניצחון על בית"ר ירושלים במוקדמות קונפרנס ליג לפני שנתיים – אז היא המשיכה לקמפיין נהדר שהסתיים רק ברבע הגמר. בעונה שעברה עלתה פאוק לשלב הנוקאאוט בליגה האירופית, והעונה שאיפותיה יהיו גבוהות אף יותר. המאמן הרומני המנוסה רזבאן לוצ'סקו, הבן של מירצ'ה, מכהן מאז 2021 – וזה סוג של נס במונחים של הכדורגל היווני. היציבות הזו תורמת לקבוצה שמציגה סגל רב לאומי בו הקפטן הסרבי אנדריה ז'יבקוביץ' דווקא מסתדר מצוין עם הקרואטים, כולל לוקה איבנושץ שהושאל זה עתה מפיינורד.

באצטדיון ניטרלי היה אולי למכבי תל אביב סיכוי סביר להפתיע את פאוק, אבל באיצטדיון טומבה החם האתגר צפוי להיות קשה במיוחד. רייקה בדיוק הובסה שם 5:0 במוקדמות, בניצוחו של יאניס קונסטנטליאס, אחד השחקנים הטובים ביותר בדור החדש והמבטיח של יוון. הוא קושר למעבר אפשרי לליגה בכירה יותר, אך יישאר כנראה לעונה נוספת בסלוניקי.

שחקני פאוק סלוניקי (IMAGO)

פרייבורג – חוץ

פרייבורג היא מועדון שמנוהל באופן מופתי, עם יציבות ארוכת שנים שאפשרה לו לטפס לחלק העליון של הטבלה בבונדסליגה למרות תקציב צנוע יחסית. בעונה שעברה היא הייתה קרובה מאוד להעפלה לליגת האלופות, והובילה מול פרנקפורט במחזור האחרון בקרב ישיר על הכרטיס לשם. הפסד גרם לה לרדת למקום הרביעי ו"להסתפק" בליגה האירופית, אך גורמים בסביבת המועדון גורסים שיש לכך יתרונות. לסגל הנוכחי היה קשה להתמודד בצ'מפיונס, בעוד במפעל המשני יכולה פרייבורג לראות את עצמה כאחת המועמדות לזכייה.

המאמן בן ה-40 יוליאן שוסטר הוא קפטן הקבוצה לשעבר, שקודם כדי לשמור על המשכיות לפני שנה בעקבות החלטתו של כריסטיאן שטרייך לפרוש בתום 13 שנה על הקווים. הוא אהוד מאוד ביציעי אירופה פארק סטדיון החדיש שנבנה רק לפני 4 שנים במיקום ציורי ביער השחור. הסגל שומר על יציבות לאורך השנים, והקפטן כריסטיאן גונטר נמצא בקבוצה כל חייו. סגנו וינצ'נצו גריפו הוא השחקן היצירתי ביותר שמתמחה בכדורים נייחים, ומכבי אף עשויה לפגוש כוכב עולה בדמותו של הקשר השווייצרי בן ה-19 יוהאן מנזאמבי. כל תוצאה שאינה הפסד תהווה הישג גדול לצהובים.

שחקני פרייבורג (IMAGO)

מיטיולן – "בית"

מכבי תל אביב מכירה היטב את סגנית אלופת דנמרק – היא הפסידה לה 2:0 בשלב הליגה בעונה שעברה, ובינתיים מיטיולן רק הולכת ומתחזקת עם המאמן ההתקפי תומאס תומאסברג. את העונה החדשה בליגה הדנית, המשודרת בערוצי ONE, הייתה פתחה עם 18 שערי זכות ב-6 מחזורים, בעוד במוקדמות הליגה האירופית הבקיעה 14 פעמים ב-6 מפגשים מול היברניאן, פרדריקסטאד וקואופיו. החלוץ הפורה פרנקולינו ז'ו הבקיע מול הצהובים אשתקד, ונמצא בכושר נהדר עם 8 שערים בפתיחת הליגה.

על הנייר, נראה כי מיטיולן טובה יותר העונה בהשוואה לדינמו זאגרב, אך ניתן להגדיר אותה כיריבה נוספת שניתן לשאוף לנצח במגרש "ביתי". בבלומפילד הסיכויים לכך היו גבוהים הרבה יותר.

שחקני מיטיולן חוגגים (IMAGO)

בולוניה – "בית"

בולוניה עשתה היסטוריה כאשר העפילה לפני שנה לליגת האלופות, אך ההרפתקה הזו הסתיימה באופן עגום למדי מבחינתה – היא כבשה רק 4 שערים ב-8 מחזורים, השיגה 6 נקודות בלבד והודחה בתום שלב הליגה. עם זאת, המאמן וינצ'נצו איטליאנו הוכיח את עצמו בעונת הבכורה – ויש לו גם ניסיון מצוין בזירה הבינלאומית על ספסל פיורנטינה, איתה הגיע לגמר הליגה האירופית הן ב-2023 והן ב-2024. בבולוניה מעריכים כי המפעל המשני תפור טוב הרבה יותר על מידות הקבוצה בהשוואה לליגת האלופות, והשאיפה היא להגיע לשלבים הגבוהים ביותר.

מדובר בסגל איכותי ומגובש ללא כוכבי על. השם הבולט ביותר הוא צ'ירו אימובילה, אך הסקורר הוותיק שחזר לאיטליה אחרי הרפתקה בבשיקטאש נפצע במחזור הפתיחה ועלול להיעדר כחודשיים – האפשרות של מכבי לפגוש אותו תלויה בלוח המשחקים. כוכב מנוסה נוסף שזכה ביורו 2020 וחזר לאיטליה הקיץ הוא פדריקו ברנארדסקי, אקס פיורטינה ויובנטוס. ריקארדו אורסוליני המלהיב ממשיך להיות השחקן המשמעותי ביותר בחלק הקדמי. באופן כללי, גם כאן כל תוצאה פרט להפסד תהווה בונוס גדול לצהובים.

ריקרדו אורסוליני (IMAGO)

שטוטגרט – חוץ

כמו בולוניה, גם שטוטגרט העפילה לפני שנה באופן סנסציוני לליגת האלופות, כאשר סיימה כסגנית האלופה של לברקוזן ב-2024, לפני באיירן מינכן. כמו בולוניה, היא הודחה אז בשלב הליגה, אולם הציגה יכולת טובה הרבה יותר, הייתה קרובה להעפלה והשיגה ניצחון יוקרתי על יובנטוס בחוץ תוך שהיא מוחצת לחלוטין את הגברת הזקנה. זו הגישה של המאמן סבסטיאן הנס – הוא הולך על התקפה בכל יום ומול כל יריבה, והכדורגל התוסס הופך את שטוטגרט ללהיט בעיני הקהל הניטרלי. זה לא תמיד מצליח, ואת העונה שעברה סיימה הקבוצה רק במקום התשיעי, אך במקביל היא זכתה בגביע הגרמני – התואר הראשון בקריירה של המאמן הצעיר.

שטוטגרט איבדה שני שחקנים משמעותיים מאוד בקיץ הנוכחי. הקשר הצרפתי אנזו מייו, שהיה מועמד לעבור לאתלטיקו מדריד, חתם בסופו של דבר בסעודיה. אתמול הוכרז גם כי החלוץ הרב גוני ניק וולטמאדה, אותו סירבה שטוטגרט למכור לבאיירן מינכן, שווק לניוקאסל במחיר מדהים של 85 מיליון אירו. הקבוצה תצטרך להסתגל לחיים בלעדיהם, אך גם כך מדובר בסגל עשיר ומגוון, עם המון שחקנים צעירים נהדרים – די להזכיר את הקשר המרכזי אנג'לו שטילר שהוזכר כמועמד לריאל מדריד. תהיה זו סנסציה אם שטוטגרט לא תנצח בקלות יחסית את מכבי תל אביב.

אנחלו שטילר (IMAGO)

בשורה התחתונה

אסטון וילה, פרייבורג ושטוטגרט פייבוריטיות ברורות מאוד מול מכבי תל אביב במשחקים ביתיים. גם פאוק אמורה לנצח את מכבי ביוון. במשחקים בסרביה, מכבי תהיה אנדרדוג מובהק מול בולוניה וליון. המשחק מול מיטיולן עשוי להיות שקול קצת יותר, בעוד במפגש מול דינמו זאגרב הסיכוי של מכבי לנצח הכי גבוה, אבל הוא ימשוך כותרות מהסיבות הלא נכונות.