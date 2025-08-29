"לפעמים אני רוצה להתפטר, לפעמים להישאר 20 שנה"

רובן אמורים, מאמן מנצ'סטר יונייטד, מצא את עצמו במרכז הסערה אחרי ההפסד המביך לגרימסבי מהליגה הרביעית במסגרת גביע הליגה. שמועות על התפטרות החלו לרחוש, אך המאמן עצמו בחר להגיב בכנות יוצאת דופן ולהבהיר את תחושותיו כלפי המצב. "לפעמים אני רוצה לעזוב, לפעמים אני רוצה להיות כאן 20 שנה. לפעמים אני אוהב להיות עם השחקנים שלי, לפעמים אני לא רוצה להיות איתם. אני צריך להשתפר בזה. זה לא פשוט. אבל כרגע אני כבר עם הפנים קדימה", אמר.

אמורים התייחס גם לדברים שאמר כלפי שחקניו מיד לאחר ההפסד. "אני יודע שכאשר אני אומר את הדברים האלה זה מעורר רעש. אבל תהיו בטוחים, בכל פעם שנפסיד משחק כזה, אני אגיב כך. לפעמים אני שונא את השחקנים שלי, לפעמים אני אוהב אותם, לפעמים אני מגן עליהם. ככה אני עובד וזה לא הולך להשתנות. הייתי מתוסכל ועצבני מאוד באותו רגע. אני יודע שיש הרבה אנשים מנוסים שיגידו לי להיות רגוע יותר מול התקשורת, אבל אני לא אהיה כזה", הוסיף.

במקביל, המאמן התייחס לעתידם של אלחנדרו גרנאצ'ו וקובי מיינו. "כל עוד זה לא רשמי, אני לא יכול לומר יותר מדי. אני רוצה שקובי יישאר, הוא חייב להילחם על המקום שלו ואנחנו צריכים אותו. זה לא הולך להשתנות. לגבי השאר, אני לא יודע איך זה יסתיים. אני מבין ששחקנים שלא משחקים כרגע מאוכזבים, אבל כולם יקבלו את אותן ההזדמנויות. צריך להילחם במהלך השבוע", הבהיר.

אלחנדרו גרנאצ׳ו (רויטרס)

על הדרך בה הוא מתנהל מול התקשורת הוסיף אמורים: "אני מנסה לקבל את זה ולהיות מי שאני. בגלל זה יש לי את התשוקה שיש לי. הייתי מאוד מאוכזב כי הרגשתי שעשינו הכנה טובה לעונה, ששיחקנו טוב והיינו עקביים. נגד פולהאם שיחקנו רע 30 דקות, ואז מול גרימסבי הייתה הופעה מאכזבת בכל הרמות. עכשיו זה כבר משחק חדש והמיקוד שלי הוא רק קדימה".

כשנשאל האם באמת הרגיש שהוא רוצה להתפטר אחרי ההפסד, ענה המאמן: "הרגשתי את זה אחרי המשחק. עכשיו אני כבר לא מרגיש ככה. זה הדבר הקשה ביותר בהפסד, לא תמיד התוצאה עצמה, אלא הדרך שבה מפסידים. לפעמים אנחנו נופלים ברמת המאמץ, בלחימה על הכדור, בפרטים הקטנים. זה מה שהכי קשה לקבל, כי אני יודע שאנחנו יכולים לעשות טוב יותר. החדשות הטובות הן שיש לנו כבר משחק נוסף כדי להחזיר את הרמה שלנו".

כך, בעוד הרוחות סביב עתידו ממשיכות לסעור, אמורים בוחר להישאר נאמן לדרכו, ישיר, כן ולעיתים גם נוגע בקיצוניות, אך בעיקר ממוקד בניסיון להחזיר את מנצ'סטר יונייטד למסלול.

