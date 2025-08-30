הרכבים וציונים



דניאל דאפה בפעולה (רדאד ג'בארה) דניאל דאפה בפעולה (רדאד ג'בארה)

הליגות באירופה יצאו לדרך וגם הליגה הישראלית שנפתחה עם חגיגה בשבוע שעבר והיום (שבת) היא ממשיכה עם המחזור השני, כאשר בשעה זו הפועל תל אביב מתארחת אצל בני ריינה באצטדיון גרין.

העולה החדשה, הפועל ת”א, פתחה בקול תרועה את העונה שלה עם עלייה לחצי גמר גביע הטוטו, שם הפתיעה 0:2 את הפועל באר שבע ועלתה לגמר, כשבהמשך, במחזור הראשון של העונה, הפכה פיגור מול עירוני קריית שמונה בדרך ל-1:2 גדול ושלוש נקודות ראשונות בליגת העל. כעת, כשהשאיפה היא לסיים כמה שיותר גבוה, האדומים של אליניב ברדה רוצים ניצחון שני.

בצד השני של המתרס, הקבוצה של סלובודאן דראפיץ’ ספגה את ההפסד הכואב ביותר במחזור הקודם, כאשר היא הובסה 4:0 למכבי חיפה, וכעת, כשהיא במקום האחרון בטבלה, בני ריינה מקווה לרשום ניצחון כדי לצאת לדרך חדשה מבחינתה ושלא ויוצר כדור שלג.

באשר למפגשי העבר, הקבוצות נפגשו שש פעמים בשלוש השנים האחרונות, כאשר העליונות היא של הפועל ת”א, שניצחה שלוש פעמים והפסידה רק פעם אחת לריינה, כשפעמיים המשחק בין הקבוצות הסתיים ללא הכרעה.