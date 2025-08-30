יום שבת, 30.08.2025 שעה 22:03
יום שבת, 30/08/2025, 20:30אצטדיון טוטו טרנר - 12,457 צופיםליגת העל Winner - מחזור 2
עירוני טבריה
כרטיס אדום סמביניה (14)
דקה 73
6 0
שופט: נאאל עודה
שער קינגס קאנגווה (2)
שער קינגס קאנגווה (7)
שער איגור זלאטנוביץ' (18)
שער דן ביטון (26)
שער הלדר לופס (53)
שער זאהי אחמד (57)
הפועל ב"ש
ליגת העל Winner 25-26
30-41מכבי חיפה1
32-41הפועל ב"ש2
31-21בית"ר ירושלים3
31-21הפועל ת"א4
31-21מ.ס אשדוד5
30-11עירוני טבריה6
00-00הפועל פ"ת7
00-00מכבי ת"א8
02-11בני סכנין9
02-11עירוני ק"ש10
02-11הפועל ירושלים11
01-01הפועל חיפה12
04-21מכבי נתניה13
04-01מכבי בני ריינה14
איציק כלפי | 30/08/2025 20:30
הרכבים וציונים
 
 
קינגס קאנגווה מאושר (מרטין גוטדאמק)
קינגס קאנגווה מאושר (מרטין גוטדאמק)

הליגות באירופה יצאו לדרך וגם הליגה הישראלית שנפתחה עם חגיגה בשבוע שעבר והיום (שבת) היא ממשיכה עם המחזור השני, כאשר בשעה זו הפועל באר שבע מארחת את עירוני טבריה.

החבורה מבירת הנגב פתחה טוב את העונה עם זכייה באלוף האלופים, אך אז היא הודחה בצורה כואבת מאירופה והפסידה בחצי גמר גביע הטוטו להפועל ת”א. היה נראה שהמומנטום השלילי ממשיך עם הפסד במחזור הראשון לנתניה, אך מפיגור כפול של 2:0, השחקנים של רן קוז’וק הראו אופי, חזרו ל-2:4 והשיגו שלוש נקודות, כשכעת הרצון הוא להשיג ניצחון נוסף.

בצד השני של המתרס, הקבוצה מהצפון שפתחה לא טוב את העונה עם הפסדים בגביע הטוטו וגם במשחקי הדירוג, אך במחזור הפתיחה היא פגשה את הפועל חיפה ורשמה 0:1 קטן גדול, כשכעת היא במקום החמישי ושואפת לקלקל למחזיקת הגביע ולהפתיע.

באשר למפגשי העבר, העליונות היא ברורה כמובן להפועל באר שבע, כאשר הקבוצות נפגשו ארבע פעמיים בשנתיים האחרונות והחבורה מבירת הנגב ניצחה שלוש פעמים, כשטבריה הפתיעה פעם אחת במשחקי הדירוג של גביע הטוטו של שנה שעברה. 

מחצית שניה
קינגס קאנגווה מול ניב גוטליב (מרטין גוטדאמק)קינגס קאנגווה מול ניב גוטליב (מרטין גוטדאמק)
  • '68
  • כרטיס צהוב
  • עומר יצחק ראה את הכרטיס הצהוב
  • '65
  • כרטיס צהוב
  • גיא מזרחי ראה את הכרטיס הצהוב
רן קוז'וק (מרטין גוטדאמק)רן קוז'וק (מרטין גוטדאמק)
  • '63
  • חילוף
  • זאהי אחמד פינה את מקומו ללוקאס ונטורה
  • '63
  • חילוף
  • אמיר גנאח פינה את מקומו למוחמד כנעאן
  • '63
  • חילוף
  • חילוף משולש בהפועל באר שבע: הלדר לופס פינה את מקומו לאופיר דוידזאדה
  • '58
  • שער
  • שער! הפועל באר שבע עלתה ל-0:6: סנטוס הדף בעיטה של זלאטנוביץ', אך זאהי אחמד דחק את הריבאונד מקו השער
הלדר לופס חוגג (מרטין גוטדאמק)הלדר לופס חוגג (מרטין גוטדאמק)
  • '52
  • שער
  • שער! הפועל באר שבע עלתה ל-0:5: אמיר גנאח מצא ברחבה את הלדר לופס, שבעט אל הרשת
קינגס קאנגווה משתלט (מרטין גוטדאמק)קינגס קאנגווה משתלט (מרטין גוטדאמק)
  • '46
  • חילוף
  • חילוף בעירוני טבריה: מוחמד אוסמן פינה את מקומו לעילאי אלמקייס
מחצית ראשונה
  • '37
  • כרטיס צהוב
  • מוחמד אוסמן ראה את הכרטיס הצהוב
אלירן חודדה מתוסכל (מרטין גוטדאמק)אלירן חודדה מתוסכל (מרטין גוטדאמק)
  • '29
  • חילוף
  • חילוף שלישי בעירוני טבריה: פיטר מייקל פינה את מקומו לעומר יצחק
  • '27
  • החמצה
  • אמיר גנאח ניסה בעיטה מחוץ לרחבה, רוג'ריו סנטוס הדף
זאהי אחמד ודן ביטון חוגגים (מרטין גוטדאמק)זאהי אחמד ודן ביטון חוגגים (מרטין גוטדאמק)
רוג'ריו סנטוס חסר אונים (מרטין גוטדאמק)רוג'ריו סנטוס חסר אונים (מרטין גוטדאמק)
  • '25
  • שער
  • שער! הפועל באר שבע עלתה ל-0:4: זאהי אחמד הוציא כדור רוחב לדן ביטון, שבעט פנימה בגלישה
  • '22
  • חילוף
  • יונתן טפר פינה את מקומו לניב גוטליב
  • '22
  • חילוף
  • חילוף כפול בעירוני טבריה: דניאל גולאני פינה את מקומו לאלי בלילתי
  • '19
  • החמצה
  • באר שבע כמעט כבשה את הרביעי, אך זאהי אחמד נעצר במשקוף
שחקני הפועל באר שבע חוגגים (מרטין גוטדאמק)שחקני הפועל באר שבע חוגגים (מרטין גוטדאמק)
איגור זלאטנוביץ' חוגג (מרטין גוטדאמק)איגור זלאטנוביץ' חוגג (מרטין גוטדאמק)
  • '18
  • שער
  • שער! הפועל באר שבע עלתה ל-0:3: שער בכורה של איגור זלאטנוביץ' במדי האדומים. החלוץ הגיע לכדור רוחב של הלדר לופס ודחק מקרוב פנימה
סאמביניה מורחק (מרטין גוטדאמק)סאמביניה מורחק (מרטין גוטדאמק)
  • '13
  • כרטיס אדום
  • טבריה נותרה ב-10 שחקנים לאחר שסאמביניה משך בחולצה של איגור זלאטנוביץ', שהיה השחקן האחרון
  • '8
  • החמצה
  • דן ביטון שלח בעיטה מחוץ לרחבה, רוג'ריו סנטוס הדף לקרן
קינגס קאנגווה ואמיר גנאח חוגגים (מרטין גוטדאמק)קינגס קאנגווה ואמיר גנאח חוגגים (מרטין גוטדאמק)
  • '6
  • שער
  • שער! הפועל באר שבע עלתה ל-0:2: קרנבל של קינגס קאנגווה. הזמבי השתחרר ושלח פצצה מחוץ לרחבה אל הרשת. צמד מהיר
  • '5
  • החמצה
  • כמעט השני של האדומים. אור בלוריאן ניסה בעיטה מהאוויר, אך נעצר בקורה
שחקני הפועל באר שבע חוגגים (מרטין גוטדאמק)אור בלוריאן וקינגס קאנגווה חוגגים (מרטין גוטדאמק)
  • '2
  • שער
  • שער! הפועל באר שבע עלתה ל-0:1: קינגס קאנגווה השתלט על כדור תועה ברחבה ושלח פצצה אל המשקוף ופנימה
  • '1
  • החלטת שופט
  • השופט נאאל עודה שרק לפתיחת ההתמודדות!
אוהדי הפועל באר שבע (מרטין גוטדאמק)אוהדי הפועל באר שבע (מרטין גוטדאמק)
