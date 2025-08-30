הרכבים וציונים



קינגס קאנגווה מאושר (מרטין גוטדאמק) קינגס קאנגווה מאושר (מרטין גוטדאמק)

הליגות באירופה יצאו לדרך וגם הליגה הישראלית שנפתחה עם חגיגה בשבוע שעבר והיום (שבת) היא ממשיכה עם המחזור השני, כאשר בשעה זו הפועל באר שבע מארחת את עירוני טבריה.

החבורה מבירת הנגב פתחה טוב את העונה עם זכייה באלוף האלופים, אך אז היא הודחה בצורה כואבת מאירופה והפסידה בחצי גמר גביע הטוטו להפועל ת”א. היה נראה שהמומנטום השלילי ממשיך עם הפסד במחזור הראשון לנתניה, אך מפיגור כפול של 2:0, השחקנים של רן קוז’וק הראו אופי, חזרו ל-2:4 והשיגו שלוש נקודות, כשכעת הרצון הוא להשיג ניצחון נוסף.

בצד השני של המתרס, הקבוצה מהצפון שפתחה לא טוב את העונה עם הפסדים בגביע הטוטו וגם במשחקי הדירוג, אך במחזור הפתיחה היא פגשה את הפועל חיפה ורשמה 0:1 קטן גדול, כשכעת היא במקום החמישי ושואפת לקלקל למחזיקת הגביע ולהפתיע.

באשר למפגשי העבר, העליונות היא ברורה כמובן להפועל באר שבע, כאשר הקבוצות נפגשו ארבע פעמיים בשנתיים האחרונות והחבורה מבירת הנגב ניצחה שלוש פעמים, כשטבריה הפתיעה פעם אחת במשחקי הדירוג של גביע הטוטו של שנה שעברה.