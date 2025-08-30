הרכבים וציונים



הליגות באירופה יצאו לדרך וגם הליגה הישראלית שנפתחה עם חגיגה בשבוע שעבר והיום (שבת) היא ממשיכה עם המחזור השני, כאשר בשעה זו מ.ס אשדוד פוגשת את בני סכנין באצטדיון הי”א.

הקבוצה מעיר הנמל אמנם לא פתחה טובה את העונה עם משחקים פחות טובים בגביע הטוטו ואף הפסד לאותה בני סכנין במשחקי הדירוג, אך דווקא בשבוע שעבר, במחזור הראשון של העונה, השיגו מהפך גדול על הפועל ירושלים בדרך ל-1:2 וניצחון בכורה.

בצד השני של המתרס, בבני סכנין כידוע היו כל מיני בעיות בתקופה האחרונה כשבמוקד איסור על רישום שחקנים שריחף על המועדון ורק בימים האחרונים אושר להם לרשום את הרכשים, כשבמחזור הפתיחה, ללא הרבה שחקנים, הפסידו 2:1 לבית”ר ירושלים בבית.

באשר למפגשי העבר – כאמור, במשחקי הדירוג המשחק הסתיים 2:2 בסוף 90 דקות, כשבני סכנין ניצחה בדו קרב פנדלים, כשב-15 המפגשים האחרונים, המשחק הסתיים שבע פעמים ללא הכרעה, אשדוד ניצחה פעמיים ואילו סכנין רשמה שישה ניצחונות.