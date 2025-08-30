יום שבת, 30.08.2025 שעה 22:02
יום שבת, 30/08/2025, 20:30אצטדיון הי"א - 1094 צופיםליגת העל Winner - מחזור 2
בני סכנין
שער ארתור מירניאן (3)
שער עדן שמיר (13)
דקה 72
1 2
שופט: אביעד שילוח
שער ז'אן פלורן באטום (39)
מ.ס אשדוד
ליגת העל Winner 25-26
30-41מכבי חיפה1
32-41הפועל ב"ש2
31-21בית"ר ירושלים3
31-21הפועל ת"א4
31-21מ.ס אשדוד5
30-11עירוני טבריה6
00-00הפועל פ"ת7
00-00מכבי ת"א8
02-11בני סכנין9
02-11עירוני ק"ש10
02-11הפועל ירושלים11
01-01הפועל חיפה12
04-21מכבי נתניה13
04-01מכבי בני ריינה14
יובל בר | 30/08/2025 20:30
הרכבים וציונים
 
 
ג'בייר בושנאק (ראובן שוורץ)
ג'בייר בושנאק (ראובן שוורץ)

הליגות באירופה יצאו לדרך וגם הליגה הישראלית שנפתחה עם חגיגה בשבוע שעבר והיום (שבת) היא ממשיכה עם המחזור השני, כאשר בשעה זו מ.ס אשדוד פוגשת את בני סכנין באצטדיון הי”א. 

הקבוצה מעיר הנמל אמנם לא פתחה טובה את העונה עם משחקים פחות טובים בגביע הטוטו ואף הפסד לאותה בני סכנין במשחקי הדירוג, אך דווקא בשבוע שעבר, במחזור הראשון של העונה, השיגו מהפך גדול על הפועל ירושלים בדרך ל-1:2 וניצחון בכורה.

בצד השני של המתרס, בבני סכנין כידוע היו כל מיני בעיות בתקופה האחרונה כשבמוקד איסור על רישום שחקנים שריחף על המועדון ורק בימים האחרונים אושר להם לרשום את הרכשים, כשבמחזור הפתיחה, ללא הרבה שחקנים, הפסידו 2:1 לבית”ר ירושלים בבית.

באשר למפגשי העבר – כאמור, במשחקי הדירוג המשחק הסתיים 2:2 בסוף 90 דקות, כשבני סכנין ניצחה בדו קרב פנדלים, כשב-15 המפגשים האחרונים, המשחק הסתיים שבע פעמים ללא הכרעה, אשדוד ניצחה פעמיים ואילו סכנין רשמה שישה ניצחונות.

מחצית שניה
  • '67
  • חילוף
  • חילוף בבני סכנין: קורסיה נכנס במקומו של סלמן
  • '60
  • כרטיס צהוב
  • מארון גנטוס קיבל את הכרטיס הצהוב
  • '60
  • חילוף
  • חילו נכנס במקומו של אחמד טאהא
  • '60
  • חילוף
  • חילוף כפול אצל האורחת: אבוהב נכנס במקומו של מתיו קוג'ו
  • '59
  • חילוף
  • חילוף נוסף באשדוד: איליי תמם הוחלף על ידי אליה גטהון
  • '50
  • כרטיס צהוב
  • איאד אבו עביד קיבל את הכרטיס הצהוב הראשון של סכנין
  • '46
  • חילוף
  • נועם מוצ'ה נכנס במקומו של גורדנה
  • '46
  • חילוף
  • חילוף כפול אצל המארחת: בן זקן פינה את מקומו לקארים קימבידי
מחצית ראשונה
  • '45+2
  • החמצה
  • המומנטום של אשדוד המשיך, כאשר יוג'ין אנסה קיבל את הכדור על סף הרחבה ושלח בעיטה אדירה שנעצרה רק במשקוף
  • '41
  • כרטיס צהוב
  • אדיר לוי קיבל את הכרטיס הצהוב הראשון במשחק
באטום חוגג את השער המצמק (ראובן שוורץ)באטום חוגג את השער המצמק (ראובן שוורץ)
  • '39
  • שער
  • שער! מ.ס אשדוד צימקה ל-2:1: טום בן זקן הוריד כדור לאנסה, וזה שלח בעיטה שפגשה את באטום, שמעמדה ליד השער שלח את הכדור לרשת וצימק את התוצאה למארחת
עדן שמיר חוגג את השער השני (ראובן שוורץ)עדן שמיר חוגג את השער השני (ראובן שוורץ)
שחקני בני סכנין חוגגים (ראובן שוורץ)שחקני בני סכנין חוגגים (ראובן שוורץ)
  • '12
  • שער
  • שער! בני סכנין עלתה ליתרון 0:2: לאחר שבישל את השער הראשון, התכבד עדן שמיר בשער השני שהעלה את האורחת ליתרון כפול בבעיטה טובה מחוץ לרחבה
  • '8
  • החמצה
  • התקפה ראשונה של המארחת הסתיימה בהגבהה לרחבה שפגשה את ראשו של איליי תמם, אך האחרון שלח את הכדור מעל השער
ארתור מירניאן חוגג (ראובן שוורץ)ארתור מירניאן חוגג (ראובן שוורץ)
ארתור מירניאן בועט (ראובן שוורץ)ארתור מירניאן בועט (ראובן שוורץ)
  • '3
  • שער
  • שער! בני סכנין עלתה ליתרון 0:1: כבר בדקה השלישית האורחת עלתה ליתרון בי"א. שיתוף פעולה בין שני שחקני הרכש של מימר העלה את קבוצתו ליתרון כאשר עדן שמיר מצא את ארתור מירניאן, שהרשית את שער היתרון.
  • '1
  • החלטת שופט
  • השופט אביעד שילוח הוציא את המשחק לדרך!
אוהדי בני סכנין (ראובן שוורץ)אוהדי בני סכנין (ראובן שוורץ)
אוהדי מ.ס אשדוד (ראובן שוורץ)אוהדי מ.ס אשדוד (ראובן שוורץ)
