ב"ש תתקן את הרושם? "חשוב לא לחלק מתנות"

אחרי הניצחון היקר במחזור הפתיחה על מכבי נתניה, הפועל באר שבע חוזרת מחר לטרנר ותנסה לרשום ניצחון שני רצוף, הפעם מול עירוני טבריה. במועדון רוצים לתקן את הרושם שהותיר ההפסד בחצי גמר גביע הטוטו, במשחק הבית שהיה הראשון לעונת 2025/26 לעיני הקהל הביתי בטרנר.

"טבריה קבוצה הרבה יותר טובה מבעונה שעברה", אמרו בבירת הנגב, "אלירן חודדה עושה עבודה מצוינת והצליחו שם לחזק את הקבוצה בזרים טובים כמו אוסמן וסמביניה. יש חוב אחרי מה שהיה בגביע הטוטו מול הקהל שלנו, אבל נהיה חייבים לבוא באותה הגישה ברוב המשחק מול נתניה והכי חשוב - אסור לנו לחלק מתנות".

בבאר שבע רוצים לצאת לפגרת הנבחרת עם שני ניצחונות ומשני משחקים וגם לבצע פתיחה טובה יותר מזו של העונה שעברה, אז נותרו עם 3 נקודות בלבד אחרי שני מחזורים בעקבות פיצוץ המשחק מול סכנין. אחד הדגשים של המאמן רן קוז’וק הוא לשמור על רשת נקייה לצד המשך היכולת ההתקפית מהמשחק בנתניה.

רן קוז'וק (רדאד ג'בארה)

המאמן שוקל מערך של שני בלמים או שלושה, אך נראה שימשיך כמעט עם אותו הרכב שפתח במחזור הראשון. ההתלבטות של קוז'וק היא בין איגור זלאטנוביץ’ שנמצא כשיר לבין אלון תורג'מן. לוקאס ונטורה, שהחרים את המשחק נגד נתניה וחולל סערה גדולה, ימתין להחלטתו הסופית של קוז'וק האם לתת לו דקות משחק, אבל במועדון מעריכים שההכרעה האם ייכלל בסגל צפויה להתקבל בסמוך למשחק.