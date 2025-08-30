יום שבת, 30.08.2025 שעה 20:22
יום שבת, 30/08/2025, 20:15אצטדיון סמי עופרליגת העל Winner - מחזור 2
הפועל ירושלים
דקה 8
0 0
שופט: דקל צינו
הפועל חיפה
ליגת העל Winner 25-26
30-41מכבי חיפה1
32-41הפועל ב"ש2
31-21בית"ר ירושלים3
31-21הפועל ת"א4
31-21מ.ס אשדוד5
30-11עירוני טבריה6
00-00הפועל פ"ת7
00-00מכבי ת"א8
02-11בני סכנין9
02-11עירוני ק"ש10
02-11הפועל ירושלים11
01-01הפועל חיפה12
04-21מכבי נתניה13
04-01מכבי בני ריינה14
דורון בן דור | 30/08/2025 20:15
הרכבים וציונים
 
 
גיא בדש (שחר גרוס)
גיא בדש (שחר גרוס)

הליגות באירופה יצאו לדרך וגם הליגה הישראלית שנפתחה עם חגיגה בשבוע שעבר והיום (שבת) היא ממשיכה עם המחזור השני, כאשר בשעה זו הפועל חיפה מארחת את הפועל ירושלים.

החבורה של גל אראל מגיעה במומנטום יחסית שלילי, כאשר לאחר הפתיחה הטובה בגביע הטוטו, היא ספגה תבוסה בחצי גמר לבית”ר ירושלים (5:0) ובמחזור הפתיחה הפסידה 1:0 לעירוני טבריה, כשכעת על רקע כל הסגות שיש מסביב לקבוצה, המועדון מהכרמל רוצה ניצחון ראשון.

בצד השני של המתרס, גם הקבוצה מהבירה מגיעה לאחר שני הפסדים רצופים, כאשר בגביע הטוטו הפסידה במשחקי הדירוג 2:1 למכבי תל אביב, כשבשבוע שעבר כבר הובילה 0:1 במחצית הראשונה, עך ספגה מהפך מאשדוד ונכנעה 2:1.

באשר למפגשי העבר – די מאוזן, כאשר בעשרת המפגשים האחרונים, כל קבוצה ניצחה ארבע פעמיים, כשפעמיים המשחק הסתיים ללא הכרעה. בעונה שעברה – הפועל חיפה ניצחה פעם אחת (0:4) ובמשחק השני הפועל ירושלים היא זאת שיצאה עם ידה על העליונה (0:1)

הוספת תגובה
RSS RSS   Facebook Twitter טוויטר   הדפס   הוסף תגובה 



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןספיד מקבל קלף נדיר בשידור ואז הכל קרס
ספיד מקבל קלף נדיר בשידור ואז הכל קרסנגןהכוכב של ברצלונה באיקאה: קמצן או צנוע?
הכוכב של ברצלונה באיקאה: קמצן או צנוע?נגןמרסלו מציג טריק חדש: מה הכי קשה לדעתכם?
מרסלו מציג טריק חדש: מה הכי קשה לדעתכם?נגןהילד מאוהב: לאמין ימאל מציג את בת הזוג
הילד מאוהב: לאמין ימאל מציג את בת הזוג