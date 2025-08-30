הרכבים וציונים



הליגות באירופה יצאו לדרך וגם הליגה הישראלית שנפתחה עם חגיגה בשבוע שעבר והיום (שבת) היא ממשיכה עם המחזור השני, כאשר בשעה זו עירוני קריית שמונה פוגשת את הפועל פתח תקווה באצטדיון מרים שבנתניה.

הקבוצה מהצפון מגיעה למשחק לאחר שבשבוע שעבר היא פגשה את הפועל תל אביב והפסידה 2:1, זאת לאחר שהובילה 0:1, אך ספגה מהפך, וכעת היא תקווה להשיג שלוש נקודות ראשונות בליגה.

בצד השני של המתרס, המלאבסים, שלא שיחקו בשבוע שעבר בעקבות דחיית המשחק מול מכבי תל אביב עקב מסע המשחקים של הצהובים בזירה האירופית, מקווים לפתוח את הליגה בצורה טובה ולתת לעומר פרץ נקודות ראשונות.

אם מתייחסים למאזן הפנימי, שתי הקבוצות לא נפגשו בעשור האחרון, כאשר בכל עונה היו בליגות שונות. בשני המשחקים האחרונים ביניהן לפני כן יצאה קריית שמונה עם ידה על העליונה עם ניצחונות 2:3 ו-1:3 על המלאבסים, שבאותה עונה ירדו לליגה הלאומית.