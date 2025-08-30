יום שבת, 30.08.2025 שעה 20:22
יום שבת, 30/08/2025, 20:15אצטדיון מריםליגת העל Winner - מחזור 2
הפועל פ"ת
דקה 9
0 0
שופט: גל לוי
עירוני ק"ש
ליגת העל Winner 25-26
30-41מכבי חיפה1
32-41הפועל ב"ש2
31-21בית"ר ירושלים3
31-21הפועל ת"א4
31-21מ.ס אשדוד5
30-11עירוני טבריה6
00-00הפועל פ"ת7
00-00מכבי ת"א8
02-11בני סכנין9
02-11עירוני ק"ש10
02-11הפועל ירושלים11
01-01הפועל חיפה12
04-21מכבי נתניה13
04-01מכבי בני ריינה14
תומר חבז | 30/08/2025 20:15
הרכבים וציונים
 
 
מוחמד אבו רומי (רועי כפיר)
מוחמד אבו רומי (רועי כפיר)

הליגות באירופה יצאו לדרך וגם הליגה הישראלית שנפתחה עם חגיגה בשבוע שעבר והיום (שבת) היא ממשיכה עם המחזור השני, כאשר בשעה זו עירוני קריית שמונה פוגשת את הפועל פתח תקווה באצטדיון מרים שבנתניה.

הקבוצה מהצפון מגיעה למשחק לאחר שבשבוע שעבר היא פגשה את הפועל תל אביב והפסידה 2:1, זאת לאחר שהובילה 0:1, אך ספגה מהפך, וכעת היא תקווה להשיג שלוש נקודות ראשונות בליגה.

בצד השני של המתרס, המלאבסים, שלא שיחקו בשבוע שעבר בעקבות דחיית המשחק מול מכבי תל אביב עקב מסע המשחקים של הצהובים בזירה האירופית, מקווים לפתוח את הליגה בצורה טובה ולתת לעומר פרץ נקודות ראשונות.

אם מתייחסים למאזן הפנימי, שתי הקבוצות לא נפגשו בעשור האחרון, כאשר בכל עונה היו בליגות שונות. בשני המשחקים האחרונים ביניהן לפני כן יצאה קריית שמונה עם ידה על העליונה עם ניצחונות 2:3 ו-1:3 על המלאבסים, שבאותה עונה ירדו לליגה הלאומית.

RSS RSS   Facebook Twitter טוויטר   הדפס   הוסף תגובה 



