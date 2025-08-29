גרמניה מחצה את שבדיה, 23 נקודות לשרודר

נבחרת ישראל בכדורסל תעלה למשחק השני ביורובאסט מחר (שבת) ב-21:30 מול פולין, אך אליפות אירופה נמשכה גם היום בלי קשר לחבורה של אריאל בית הלחמי כשבמשחק שפתח את המפגשים של שישי – גרמניה גברה ובגדול על שבדיה עם 83:105 מוחץ, כשההתמודדות למעשה הוכרעה כבר במחצית אחרי שגרמניה הובילה בדו ספרתי.

גרמניה ושבדיה נמצאות בבית מספר 2. הגרמנים פתחו את התחרות עם 76:106 על מונטנגרו, כשהשבדים מנגד ספגו הפסד צמוד לפינלד אחרי 93:90. במפגש בניהם, הנבחרת של דניס שרודר וחבריו שלטה כמעט ללא עוררין וחוץ מרבע שלישי שהיה צמוד מבחינת כמות הנקודות, אלכס מומברו וחניכיו לא כל כך התקשו. שרודר בלט עם 23 נקודות ו-8 אסיסטיים, פרנץ וגנר קלע 21 נקודות. מנגד, 18 של מלווין פנצר לא הספיקו.