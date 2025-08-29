יום שישי, 29.08.2025 שעה 15:57
כדורסל עולמי  >> יורובאסקט
יורובאסקט 25-26
 בית 1 
4146-1862טורקיה1
264-981סרביה2
250-621פורטוגל3
2186-1462לטביה4
162-501צ'כיה5
198-641אסטוניה6
 בית 2 
4159-2112גרמניה1
290-931פינלנד2
2198-1732שבדיה3
270-941ליטא4
194-701אנגליה5
1106-761מונטנגרו6
 בית 3 
264-911בוסניה1
269-831גאורגיה2
266-751יוון3
175-661איטליה 4
183-691ספרד 5
191-641קפריסין6
 בית 4 
264-921צרפת1
271-831ישראל2
295-1051פולין3
1105-951סלובניה4
183-711איסלנד5
192-641בלגיה6

גרמניה מחצה את שבדיה, 23 נקודות לשרודר

הגרמנים השיגו ניצחון שני ברציפות ללא בעיות במסגרת שלב הבתים של היורובאסקט, עם 83:105 על השבדים שהתקשו לחזור ממחצית בה פיגרו בהפרש דו ספרתי

|
דניס שרודר בפעולה (IMAGO)
דניס שרודר בפעולה (IMAGO)

נבחרת ישראל בכדורסל תעלה למשחק השני ביורובאסט מחר (שבת) ב-21:30 מול פולין, אך אליפות אירופה נמשכה גם היום בלי קשר לחבורה של אריאל בית הלחמי כשבמשחק שפתח את המפגשים של שישי – גרמניה גברה ובגדול על שבדיה עם 83:105 מוחץ, כשההתמודדות למעשה הוכרעה כבר במחצית אחרי שגרמניה הובילה בדו ספרתי.

גרמניה ושבדיה נמצאות בבית מספר 2. הגרמנים פתחו את התחרות עם 76:106 על מונטנגרו, כשהשבדים מנגד ספגו הפסד צמוד לפינלד אחרי 93:90. במפגש בניהם, הנבחרת של דניס שרודר וחבריו שלטה כמעט ללא עוררין וחוץ מרבע שלישי שהיה צמוד מבחינת כמות הנקודות, אלכס מומברו וחניכיו לא כל כך התקשו. שרודר בלט עם 23 נקודות ו-8 אסיסטיים, פרנץ וגנר קלע 21 נקודות. מנגד, 18 של מלווין פנצר לא הספיקו.

