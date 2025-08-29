פורסמו כל לוחות המשחקים בשנתון נערים ב'

ההתאחדות לכדורגל פרסמה את לוחות משחקי הליגות המחוזיות והארציות בשנתון נערים ב'. בליגת מפרץ צפויים להיערך שני משחקי דרבי חיפאים. בצפון דרבי בכפר כנא

ההתאחדות לכדורגל השלימה היום (שישי) את פרסומם של צמד לוחות המשחקים של הליגות הארציות ושמונת לוחות משחקי הליגות המחוזיות בשנתון נערים ב'.

מחוז מפרץ, המאגד בתוכו קבוצות רבות מהעיר חיפה ומסביבתה, מזמן לנו במחזור הפתיחה שני משחקי דרבי חיפאים בפתיחת העונה: מכבי נווה שאנן תארח את מ.כ קרית חיים, צעירי חיפה תארח את מ.כ כרמל. גם במחוז צפון יפתחו את העונה עם משחק דרבי - הפועל כפר כנא תארח את צעירי כפר כנא.

מכבי נווה שאנן - נערים ב (באדיבות דוברות מועדון הכדורגל מכבי נווה שאנן) (מערכת ONE)

ומה במחזור הפתיחה בליגות הארציות? במחוז הדרומי ייפגשו כבר במחזור הראשון לדרבי השרון שתי קבוצות, שמשלמות מחיר של ירידת קבוצת שנתון 2009 מליגת העל לליגה הארצית, בית"ר טוברוק נתניה תארח את הפועל כפר סבא למשחק בין שתי קבוצות השואפות להעפיל לליגת העל. במחוז הצפוני תמצא את עצמה קבוצה נוספת, שמשלמת מחיר על ירידת קבוצת שנתון 2009 מליגת העל, שתפתח עונה עם יומרות ברורות להעפיל שוב לליגת העל, המדובר בבני סכנין - שתארח את מ.כ גליל גולן - שזכתה באליפות מחוז צפון בשנתון נערים ג'.

המועד המרכזי של המשחקים מיועד לשבת ה-13 לספטמבר, אך כבר בשלב זה ברור שיהיו לא מעט משחקים שישוחקו לפני או אחרי מועד זה - בין אם מדובר בקבוצות "צו פיוס" ובין אם מדובר בעניין של זמינות מגרשים או תיאום בין הקבוצות. להלן משחקי המחזור הראשון:

בית'ר טוברוק נערים ב (באדיבות המועדון)

ארצית דרום

הפועל הוד השרון - מ.כ. מכבי אשקלון

מכבי עמישב פ"ת "צו פיוס" - הכח מכבי עמידר ר"ג "שגב שושן"

מ.ס. ב"ש "צו פיוס" - חופשית

בית"ר טוברוק - הפועל כפ"ס אילן

הפ. רעננה דן ווידנבאום "צו פיוס" - מ.כ. חולון ירמיהו צפון

מכבי הרצליה - הפ' מרמורק רחובות "עופר"

מכבי יפו קביליו "קונורטי" - מכבי יבנה

שמשון ת"א רועי פלס - מכבי קרית גת "צו פיוס"

גדנע ת"א רוני - אגודת ספורט נורדיה ירושלים "צו פיוס"

מ.ס דימונה צחי - ס. נס ציונה

ארצית צפון

הפועל עכו "צו פיוס" - הפועל חיפה שלום

הפועל מטה אשר - בית"ר חיפה

מכבי חיפה גולדשנפלד - הפועל עירוני כרמיאל

בית"ר נהריה "צו פיוס" - מכבי עמק חפר

מכבי בני ריינה - מכבי אחי נצרת

הפועל עפולה "צו פיוס" - הפ' נוף הגליל

בני סכנין - מ.כ. גליל גולן

מ.כ. נוה יוסף - מכבי צור שלום ק. ביאליק

עירוני נשר - הפ' בני אעבלין

הפועל חדרה מערב - חופשית

דן

מ.כ. מזכרת בתיה - א.ס. רמת אליהו גנט דעבול

מכבי ע. בת ים - מכבי באר יעקב עמית

מכבי ב"ש 2 "צו פיוס" - מ.ס. הפועל לוד בני רגב

מכבי השקמה חן דרום "צו פיוס" - הפועל אזור 2 "צו פיוס"

בית"ר תל אביב חולון - עירוני בית דגן

מכבי רחובות - מכבי יהוד מונוסון מגרש

מ.ס. רמלה - מכבי שוהם

מרכז

מ.כ אריאל "צו פיוס" - הפועל הרצליה

הפ' ת"א "אלון שמלי" צפון - מ.כ.עירוני אור יהודה "צו פיוס"

הפועל קרית אונו "אלכס גל און" - מ.ס. איחוד דרום השרון

שמשון ת"א 2 - מ.ס. כפר קאסם

עירוני ראש העין - בית"ר ר"ג

שיכון ותיקים רמת גן - בית"ר פ"ת "דדו"

הפועל כפר שלם - הפועל אזור "צו פיוס"

הפ' מחנה יהודה "צו פיוס" - מכבי השקמה חן צפון "צו פיוס"

דרום

בית"ר עירוני קרית גת דודו - מ.כ ערד

מכבי ב"ש - מכבי קרית גת 2 "צו פיוס"

מועדון צעירי רהט - מ.ס. ב"ש 2 "צו פיוס"

חופשית - בני אילת

מכבי עירוני חורה - מ.כ. מתנ"ס אופקים

מכבי עירוני שדרות - הפועל רהט

שפלה

הפ' ע.ס. אבו גוש מבשרת ציון "צו פיוס" - מ.כ. מכבי אשקלון צפון

בית"ר י-ם 1 - מ.כ. הפ' בני אשדוד 1

מ.כ. מכבי ע. אשדוד "צו פיוס" - מ.כ. מועצה איזורית חוף אשקלון

חופשית - מכבי גן יבנה

עירוני אשקלון - בית"ר ע. מעלה אדומים

עירוני בית שמש "צו פיוס" - מכבי יבנה 2

עירוני מודיעין - מכבי כנות

שרון

מכבי השרון נתניה ויקטור עטיה - בית"ר כ"ס שלומי

שמשון בני טייבה - הפועל לב השרון

איחוד בני בקה - מועדון כדורגל עירוני קלנסואה

הפ' ע. בקה אל גרבייה - הפועל פרדסייה

הפ' בית אליעזר - מכבי עירוני כפר יונה "צו פיוס"

הפועל עליה כפ״ס - מ.ס. קדימה צורן

מ.ס. טירה - מכבי כפר סבא "צו פיוס"

מכבי ברקאי "צו פיוס" - מ.ס. פרדס חנה כרכור

צפון

מ.ס. בית"ר כפר מנדא - מ.כ. מג'דל כרום שאגור

צעירי שעב - מ.ס בני "ממבע" הגולן והגליל

מ.כ. אחווה כפר מנדא - הפועל עירוני עראבה

הפועל כאוכב - הפועל בני בענה

צעירי סכנין - עירוני בני כאבול

מכבי ס. מעלות תרשיחא - עירוני טבריה "צו פיוס"

הפ' דיר חנא חוסאם - מכבי נוג'ידאת אחמד

הפועל כפר כנא - מ.ס. צעירי כפר קנא

מפרץ

מכבי עתלית - מכבי צעירי ירכא

הפ' בני ג'סר אל זרקה - מ.כ. שפרעם

מכבי ע.ק. אתא - מ.ס. קרית ים "שלו"

מ.ס. רשת מתנ"סים טבעון - מ.ס. שפרעם

מכבי נווה שאנן יוסי שטח "צו פיוס" - מ.ס. כפר יאסיף

מ.כ. קרית חיים - מ.ס. חיפה רובי שפירא

הפועל חוף הכרמל / מ"מ - הפועל טירת כרמל

מ.ס. צעירי חיפה - מ.כ. כרמל חיפה

יזרעאל

מכבי אחי איכסל - הפ' עירוני ערערה

מ.ס. כפר קמא - צעירי אום אל פאחם

הפועל מגדל העמק - מ.ס. בני יפיע

איחוד צעירי איכסל סמיר - הפ' בית שאן מסילות אבנר

מ.כ. אלנהדה נצרת - מ.כ. הפועל גלבוע

מכבי עין מאהל - הפועל ריינה

מ.כ. נהלל יזרעאל - חופשית

אחווה כפר קרע - הפועל בועיינה